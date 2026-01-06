HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Lý do giá sầu riêng tăng 10.000 đồng/kg chỉ sau 3 ngày

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Sầu riêng Dona trong ngày được các vựa thu mua ở mức 110.000 đồng/kg (loại A) và 90.000 đồng/kg (loại B)

Ngày 6-1, ông Trần Đăng, một thương lái mua sầu riêng ở ĐBSCL, xác nhận giá mua sầu riêng vừa tăng do đứt lứa, hàng rất hiếm nên chỉ sau 2-3 ngày đã tăng từ 7.000 – 10.000 đồng/kg với giống Ri 6.

TIN LIÊN QUAN

Tuy nhiên, ông Đăng dự báo việc giá sầu riêng tăng chỉ là tạm thời do hiện tại xuất khẩu ít, chủ yếu phân phối nội địa nên giá không quá cao.

Các vựa thu mua sầu riêng ở ĐBSCL trong ngày thông báo giá sầu riêng Ri 6 ở mức 65.000 – 70.000 đồng/kg (loại A); 50.000 - 55.000 đồng/kg (loại B), tăng khoảng 10.000 đồng/kg so với vài ngày trước.

Sầu riêng Dona trong ngày được các vựa thu mua ở mức 110.000 đồng/kg (loại A) và 90.000 đồng/kg (loại B), tăng 5.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng tăng 10 . 000 Đồng / kg chỉ sau 3 ngày do đứt hàng - Ảnh 2.

Sầu riêng bán lẻ tại siêu thị

Bà Nguyễn Thị Thinh, Giám đốc HTX Nông nghiệp Tân Phú (Vĩnh Long), sở hữu 300 ha sầu riêng, cũng xác nhận giá sầu riêng đang tăng nóng với lý do "hết hàng" nên không có nhiều nhà vườn hưởng lợi. Dù giá tăng nhưng so với những năm trước chưa bằng một nửa.

Theo bà Thinh, giá sầu riêng Ri 6 mua xô tại vườn ở mức 53.000 đồng/kg, nông dân lãi nhẹ do đang là mùa nghịch, chi phí chăm sóc mỗi cây sầu riêng lên đến tiền triệu trong khi chính vụ chỉ cần 500.000 đồng/cây.

"Các chủ vườn đang cố gắng áp dụng khoa học kỹ thuật để giảm chi phí sản xuất, giữ lợi nhuận khi giá sầu riêng không còn cao như trước" – bà Thinh nói.

Việt Nam hiện có khoảng 180.000 ha sầu riêng, nhiều nhất ở Đắk Lắk. Số liệu hải quan cho thấy, 11 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu sầu riêng đạt 3,65 tỉ USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường chủ lực, chiếm tới 94,54% tổng kim ngạch xuất khẩu sầu riêng, với 3,45 tỉ USD, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tin liên quan

Sầu riêng trái vụ tiếp tục rớt giá, nông dân lo lắng

Sầu riêng trái vụ tiếp tục rớt giá, nông dân lo lắng

(NLĐO) – Giá sầu riêng hôm nay tiếp tục giảm mạnh, về gần mức chính vụ trong khi chi phí sản xuất trái vụ cao gấp 3 lần

Giá sầu riêng trái vụ bất ngờ rớt mạnh

(NLĐO) – Giá sầu riêng hôm nay 8-12 bất ngờ giảm, bất chấp đang thời điểm trái vụ, chi phí sản xuất cao, hàng ít

Thí điểm truy xuất nguồn gốc sầu riêng từ đầu năm 2026

(NLĐO) - Từ 1-1-2026 đến 30-6-2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ triển khai thí điểm truy xuất nguồn gốc sầu riêng.

sầu riêng giá sầu riêng Ri 6 sầu riêng trái vụ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo