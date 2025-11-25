Cụ ông 74 tuổi ở Đồng Tháp bị ong đốt hơn 100 mũi đã tử vong

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Cụ ông 74 tuổi ở Đồng Tháp bị ong đốt hơn 100 mũi đã tử vong

Hải Đường

(NLĐO) - Dù được bệnh viện nỗ lực điều trị nhưng cụ ông 74 tuổi bị ong đốt ở Đồng Tháp đã không qua khỏi.

Ngày 25-11, tin từ UBND xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp cho biết ông Lê Văn C. (74 tuổi; ngụ ấp Mỹ Nghĩa 1, xã Mỹ Đức Tây) đã tử vong sau 2 ngày điều trị, hiện gia đình đã lo hậu sự

Trước đó, vào ngày 21-11, ông C. đi ra khu vườn phía sau nhà thì bất ngờ bị một đàn ong vây quanh đốt khắp cơ thể.

Cụ ông 74 tuổi ở Đồng Tháp bị ong đốt hơn 100 mũi đã tử vong - Ảnh 1.

Ông Lê Văn C. lúc đưa đi cấp cứu tại bệnh viện

Do có tiền sử tai biến để lại di chứng liệt nửa người nên ông C. không thể chạy thoát. Ông C. cố kêu cứu nên được hàng xóm phát hiện, trợ giúp.

Gia đình sau đó đưa ông C. vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp trong tình trạng mệt, khó thở và đau nhiều.

Tại đây, các bác sĩ đã khẩn trương cấp cứu theo phác đồ phản vệ, cho thở ôxy, giảm đau và tiến hành lấy hơn 100 cây kim ong ra khỏi cơ thể bệnh nhân.

Sau 2 giờ cấp cứu và theo dõi sát, tình trạng người bệnh đã ổn định, sức khỏe dần hồi phục.

Tuy nhiên, sau đó sức khỏe bệnh nhân chuyển biến xấu nên được bệnh viện chuyển viện lên tuyến trên nhưng sau đó ông C. đã tử vong.

Tin liên quan

Hiệu trưởng trường quốc tế tại Việt Nam và con trai bị ong đốt tử vong

Hiệu trưởng trường quốc tế tại Việt Nam và con trai bị ong đốt tử vong

(NLĐO) - Ông Daniel Owen, Hiệu trưởng Trường quốc tế QSI Hải Phòng, và con trai đã tử vong sau khi bị ong đốt khi đang trượt zip-line ở Lào.

Một phụ nữ thoát khỏi mù mắt nhờ cấp cứu kịp thời sau khi bị ong đốt

Ngày 11-8, Bệnh viện Mắt Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết đã cứu kịp thời một phụ nữ bị ong đốt vùng mí dưới, giúp bảo toàn thị lực và tránh biến chứng nguy hiểm.

Người đàn ông ở Đà Nẵng bị ong đốt đến hôn mê, suýt chết

(NLĐO) – Chặt cây sau vườn nhà, một người đàn ông ở TP Đà Nẵng không may bị đàn ong vò vẽ lao vào đốt khiến ông bị hôn mê, suy hô hấp.

tỉnh Đồng Tháp người tử vong bệnh viện đa khoa đi cấp cứu ong đốt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo