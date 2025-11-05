HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Hiệu trưởng trường quốc tế tại Việt Nam và con trai bị ong đốt tử vong

Thu Hương

(NLĐO) - Ông Daniel Owen, Hiệu trưởng Trường quốc tế QSI Hải Phòng, và con trai đã tử vong sau khi bị ong đốt khi đang trượt zip-line ở Lào.

Theo The Times, vụ ong đốt xảy ra ngày 15-10-2025 tại một khu du lịch sinh thái ven sông Mê Kông, gần Luang Prabang - Lào.

Ông Daniel Owen (47 tuổi, quốc tịch Mỹ, đến từ bang Idaho), cùng con trai Cooper (15 tuổi) tham gia tour đu dây mạo hiểm (zip-line) có hướng dẫn viên, trong đó người chơi phải đu dây giữa các thân cây trong rừng.

Khi vừa đến một trạm dừng giữa rừng, hai cha con bất ngờ bị đàn ong bắp cày khổng lồ - mỗi con dài khoảng 4,5 cm, với ngòi nhọn 6 mm - lao tới tấn công dữ dội.

Toàn thân cả hai bị đốt hơn 100 vết. Dù được đưa đi cấp cứu khẩn cấp tại phòng khám Phakan Arocavet trong tình trạng còn tỉnh táo, họ đều không qua khỏi vài giờ sau đó do sốc phản vệ nghiêm trọng.

img

Ông Daniel Owen Ảnh: Quality Schools International/Facebook

Bác sĩ Phanomsay Phakan, người trực tiếp điều trị, cho biết toàn thân nạn nhân "phủ đầy vết đỏ" và cơn đau "chắc chắn khủng khiếp". Ông khẳng định đây là vụ ong đốt nghiêm trọng nhất mà ông chứng kiến trong hơn 20 năm hành nghề.

Trong thông cáo đăng trên mạng xã hội, hệ thống QSI cho biết: "Chúng tôi vô cùng đau xót trước sự ra đi đột ngột của ông Dan Owen – Giám đốc Trường Quốc tế QSI tại Hải Phòng – cùng con trai ông, Cooper, sau một tai nạn thương tâm".

Theo hệ thống QSI, ông Owen đã làm việc cho họ 18 năm, đảm nhiệm công tác tại năm ngôi trường khác nhau. QSI tên đầy đủ là Quality Schools International, hệ thống trường học tư dành cho con cái của các nhà ngoại giao trên thế giới.

Ông John Gaines, đồng nghiệp và bạn thân của nạn nhân, nói với The Times: "Ông ấy như người anh lớn trong nghề. Học sinh rất quý mến vì ông luôn công bằng và chân thành".

Ông Owen sống ở nước ngoài đã hơn 20 năm và trước khi tử vong, ông sống ở Việt Nam cùng vợ và con trai.

img

Ong bắp cày khổng lồ châu Á (tên khoa học là Vespa velutina) có nọc độc cực mạnh, gây đau đớn dữ dội và có thể dẫn đến tử vong. Ảnh: AP

Cựu học sinh Anoushka Mahar cũng chia sẻ: "Thầy Owen luôn khiến chúng tôi cảm thấy an toàn và được lắng nghe. Ông giúp tôi chuẩn bị hồ sơ để giành học bổng đại học, dù lúc đó tôi từng nghĩ mình không có cơ hội học tiếp."

Đại diện khu du lịch Green Jungle Park gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và khẳng định vụ việc là "sự cố thiên nhiên hiếm gặp, chưa từng xảy ra tại khu vực Luang Prabang". Công viên đã tạm ngừng hoạt động, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng để rà soát an toàn và kiểm tra khu vực tổ ong.

2 mẹ con ở Cà Mau bị ong đốt, 1 người tử vong

2 mẹ con ở Cà Mau bị ong đốt, 1 người tử vong

(NLĐO) - Trên đường trở về nhà sau khi đem cơm cho chồng, một phụ nữ và con trai ở Cà Mau bị ong vò vẽ đốt hàng chục vết.

Mỹ: Nguy kịch vì bị ong đốt hàng chục ngàn vết

(NLĐO) – Một thanh niên ở bang Ohio – Mỹ đã rơi vào trạng thái nguy kịch sau khi bị ong đốt hàng chục ngàn vết, truyền thông địa phương cho biết.

Ong bắp cày kéo lê nhện khổng lồ, trăn "khủng" quấn chân trẻ 4 tuổi

(NLĐO) – Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc một con ong bắp cày sa mạc tha xác nhện thợ săn to lớn về tổ trên tường nhà ở TP Sydney – Úc khiến cộng đồng mạng rùng mình.

