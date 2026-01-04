HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Cụ ông ôm cổ, tím tái và lịm dần vì nghẹn bánh trôi nước

Ngân Hà

(NLĐO)-Bánh trôi nước, bánh nếp, mochi… là dị vật đường thở cực kỳ nguy hiểm, nhất là với người lớn tuổi, người nuốt kém, răng yếu.

Ngày 4-1, BSCKII Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng Khoa cấp cứu-Bệnh viện Gia An 115 TPHCM, cho hay vừa cứu sống một ông cụ 70 tuổi bị hóc dị vật là bánh trôi nước.

Trước đó, đang ăn bánh thì cụ ông ho sặc sụa, không nói được, ôm cổ, tím tái, sau đó lơ mơ rồi hôn mê. Người con phát hiện gọi hàng xóm hỗ trợ, có người vỗ lưng, người làm Heimlich (sơ cứu nhanh), người dùng tay móc họng, sờ thấy dị vật nhưng không lấy ra được miếng bánh.

Nguy kịch vì ăn bánh trôi nước - Ảnh 3.

Bác sĩ cấp cứu cho cụ ông nguy kịch vì ăn bánh trôi nước (Ảnh: BV cung cấp)

Ông cụ rơi vào hôn mê, ngưng tim. Lúc này gia đình mới gọi cấp cứu 115. "Điều phối viên cấp cứu 115 hướng dẫn ép tim qua điện thoại và chuyển thông tin cho đội cấp cứu vệ tinh. Khi chúng tôi đến nơi, cụ ông đã hôn mê sâu, da xanh tái, nổi bông, chi lạnh và không bắt được mạch"- BS Tuệ kể lại.

Ngay lập tức, ê-kíp hồi sinh tim phổi nâng cao, vừa ép tim, vừa khai thông đường thở, hút dị vật, đặt nội khí quản và bóp bóng có oxy. Sau khoảng 15 phút hồi sinh, tim cụ ông đập trở lại và được chuyển về bệnh viện tiếp tục điều trị.

Cẩn trọng với các loại bánh dẻo

BS Nguyễn Thắng Nhật Tuệ khuyến cáo bánh trôi nước, bánh nếp, mochi… là dị vật đường thở cực kỳ nguy hiểm, nhất là với người lớn tuổi, người nuốt kém, răng yếu; ăn vội, ăn khi mệt hoặc say rượu.

Khi thấy người bị sặc, không nói được, ôm cổ thì gọi cấp cứu ngay, đừng chờ xử trí không được rồi mới gọi cấp cứu 115; vừa xử trí, vừa gọi cấp cứu 115 càng sớm càng tốt; nếu chỉ chậm vài phút, thiếu oxy có thể gây tổn thương não không hồi phục.

"Ăn uống tưởng chừng đơn giản nhưng với người cao tuổi có thể là ranh giới sinh tử. Hãy cẩn thận"- BS Tuệ cảnh báo.


