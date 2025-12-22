HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Xuyên đêm ghép gan cứu giảng viên suy gan cấp nguy kịch

Hải Yến

(NLĐO) - Một sinh viên năm nhất đã tự nguyện hiến gan cho thầy giáo của mình vì suy gan cấp.

Ngày 22-12, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết các bác sĩ tại đây vừa thực hiện thành công ca ghép gan thứ 12, cứu sống bệnh nhân suy gan cấp nguy kịch.

Nghĩa cử cao đẹp trong khoảnh khắc sinh tử

Bệnh nhân là anh C.Q.K (39 tuổi) là giảng viên đại học, có tiền sử viêm gan B mạn tính nhưng không được điều trị kiểm soát virus đầy đủ. Khoảng một tuần trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, chán ăn, vàng da; bệnh tiến triển nhanh, được điều trị tại tuyến trước rồi chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu.

Bác sĩ xuyên đêm ghép gan cho giảng viên bị suy gan cấp - Ảnh 1.

Một sinh viên đại học năm nhất (người có mối quan hệ gắn bó lâu năm với gia đình) tự nguyện hiến một phần gan để cứu sống bệnh nhân

Tại bệnh viện, bệnh nhân rơi vào tình trạng suy gan cấp trên nền gan mạn do virus viêm gan B, kèm rối loạn đông máu nặng, nhiễm độc não, hôn mê sâu và phải thở máy. Các chỉ số sinh hóa cho thấy bệnh diễn tiến tối cấp chỉ trong vòng một tuần. Hội đồng chuyên môn nhận định ghép gan cấp cứu là giải pháp duy nhất để cứu sống bệnh nhân.

Trong tình huống khẩn cấp, không có người thân nào trong gia đình bệnh nhân phù hợp để hiến gan. Tuy nhiên, một sinh viên đại học năm nhất (người có mối quan hệ gắn bó lâu năm với gia đình) tự nguyện hiến một phần gan để cứu sống bệnh nhân.

Bác sĩ xuyên đêm ghép gan cho giảng viên bị suy gan cấp - Ảnh 2.

Chỉ trong hơn 48 giờ, bệnh viện đã hoàn tất toàn bộ quy trình đánh giá, sàng lọc người hiến, người nhận, hội chẩn chuyên môn, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và chuẩn bị phẫu thuật theo đúng quy định, tiêu chuẩn nghiêm ngặt.

Ca ghép gan được tiến hành xuyên đêm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, với sự hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hàng trăm cán bộ, y - bác sĩ và nhân viên y tế thuộc nhiều chuyên khoa đã được huy động. Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 10 giờ, trong điều kiện bệnh nhân hôn mê sâu, thở máy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng.

Bác sĩ xuyên đêm ghép gan cho giảng viên bị suy gan cấp - Ảnh 3.
Bác sĩ xuyên đêm ghép gan cho giảng viên bị suy gan cấp - Ảnh 4.

Ca ghép gan được tiến hành xuyên đêm kéo dài hơn 10 giờ

Kết quả, mảnh gan ghép hoạt động tốt ngay sau phẫu thuật. Bệnh nhân hồi phục tích cực, các chỉ số sinh tồn dần ổn định. Người hiến gan hiện sức khỏe ổn định và đang được theo dõi chặt chẽ theo đúng quy trình chuyên môn.

Cuộc chạy đua với tử thần

Thiếu tá, ThS-BS Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng ê-kíp ghép gan Bệnh viện Quân y 175, cho biết bệnh nhân được chuyển đến trong tình trạng suy gan tối cấp, hôn mê sâu, thở máy nhiều ngày, có tiên lượng cực kỳ xấu. Do đó, ghép gan cấp cứu trong bối cảnh này là thách thức rất lớn, không chỉ về phẫu thuật mà còn ở hồi sức, kiểm soát nhiễm khuẩn và phối hợp đa chuyên khoa.

Bác sĩ xuyên đêm ghép gan cho giảng viên bị suy gan cấp - Ảnh 5.
Bác sĩ xuyên đêm ghép gan cho giảng viên bị suy gan cấp - Ảnh 6.

Bệnh nhân đã được ghép gan kịp thời và thoát khỏi nguy kịch

Theo BS Mạnh, việc bệnh nhân đã hôn mê và thở máy sang ngày thứ 4 là yếu tố rất bất lợi, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn sau ghép, nhất là viêm phổi. Nếu không được ghép gan kịp thời, bệnh nhân có thể nhanh chóng rơi vào nhiễm khuẩn nặng, mất cơ hội ghép và tử vong trong thời gian ngắn.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên tại bệnh viện áp dụng kỹ thuật tạo hình mảnh gan ghép bằng 2 đoạn mạch nhân tạo nhằm khắc phục bất thường giải phẫu của tĩnh mạch gan phải. Giải pháp này giúp rút ngắn thời gian ghép nối, đảm bảo lưu thông máu tối ưu cho mảnh gan và đóng vai trò quan trọng trong thành công của ca ghép.

