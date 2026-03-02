HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Cử tri 4 xã phía Tây TPHCM gửi gắm kỳ vọng về quyết sách sát thực tiễn

Huỳnh Như

(NLĐO) - Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến đề nghị đại biểu khóa mới phát huy vai trò quyết định, giám sát, đưa chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống hiệu quả

Ngày 2-3, tại UBND xã Tân Nhựt, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 13 và ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, đơn vị bầu cử số 40, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối cử tri xã Tân Nhựt với các xã Bình Chánh, Hưng Long và Bình Lợi, thu hút đông đảo cử tri tham dự.

Cam kết hành động vì dân

Cử tri 4 xã phía Tây TPHCM gửi gắm kỳ vọng về quyết sách sát thực tiễn - Ảnh 2.
Cử tri 4 xã phía Tây TPHCM gửi gắm kỳ vọng về quyết sách sát thực tiễn - Ảnh 3.
Cử tri 4 xã phía Tây TPHCM gửi gắm kỳ vọng về quyết sách sát thực tiễn - Ảnh 4.
Cử tri 4 xã phía Tây TPHCM gửi gắm kỳ vọng về quyết sách sát thực tiễn - Ảnh 5.
Cử tri 4 xã phía Tây TPHCM gửi gắm kỳ vọng về quyết sách sát thực tiễn - Ảnh 6.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI

Tại đơn vị bầu cử số 13 có 5 ứng cử viên ĐBQH khóa XVI gồm: ông Đỗ Thanh Bình – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; bà Phạm Khánh Phong Lan – Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM; ông Nguyễn Thanh Sang – Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; ông Lâm Việt Hải (Thượng tọa Thích Phước Nguyên) – Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; ông Nguyễn Vinh Huy – Công chứng viên, Chủ tịch sáng lập hệ thống Luật Thịnh Trí.

Cử tri 4 xã phía Tây TPHCM gửi gắm kỳ vọng về quyết sách sát thực tiễn - Ảnh 7.
Cử tri 4 xã phía Tây TPHCM gửi gắm kỳ vọng về quyết sách sát thực tiễn - Ảnh 8.
Cử tri 4 xã phía Tây TPHCM gửi gắm kỳ vọng về quyết sách sát thực tiễn - Ảnh 9.
Cử tri 4 xã phía Tây TPHCM gửi gắm kỳ vọng về quyết sách sát thực tiễn - Ảnh 10.
Cử tri 4 xã phía Tây TPHCM gửi gắm kỳ vọng về quyết sách sát thực tiễn - Ảnh 11.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM khóa XI

Tại đơn vị bầu cử số 40 có 5 ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM khóa XI gồm: bà Văn Thị Bạch Tuyết – Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Trọng Hào – Giảng viên cao cấp, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; ông Nguyễn Khắc Văn – Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; bà Phan Thị Cẩm Nhung – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Nhựt; ông Dương Hoài Bảo – Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục thể thao Bình Chánh.

Cử tri 4 xã phía Tây TPHCM gửi gắm kỳ vọng về quyết sách sát thực tiễn - Ảnh 12.
Cử tri 4 xã phía Tây TPHCM gửi gắm kỳ vọng về quyết sách sát thực tiễn - Ảnh 13.

Cử tri tìm hiểu, nghiên cứu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên trước khi tham gia góp ý, kiến nghị tại hội nghị

Sau phần giới thiệu theo quy định, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, khả thi; tăng cường giám sát thực thi chính sách, gắn với những vấn đề thiết thực của người dân. Các nội dung trọng tâm gồm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo đảm an sinh, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và cải thiện môi trường đầu tư.

Riêng các ứng cử viên HĐND TPHCM ưu tiên hạ tầng giao thông, môi trường sống, an ninh trật tự, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng dịch vụ công. Tất cả đều cam kết giữ liên hệ thường xuyên với cử tri, lắng nghe và đôn đốc giải quyết kiến nghị, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Cử tri kỳ vọng quyết sách sát thực tiễn, khả thi cao

Tại hội nghị, nhiều cử tri kỳ vọng ĐBQH khóa XVI và HĐND TPHCM khóa XI phát huy vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời nâng cao chất lượng quyết định và giám sát.

Người dân mong các cơ chế, chính sách được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, ổn định, có tính khả thi cao; hệ thống pháp luật được rà soát, điều chỉnh kịp thời để tháo gỡ vướng mắc, tránh tình trạng chậm triển khai hoặc thiếu nguồn lực thực hiện.

Cử tri 4 xã phía Tây TPHCM gửi gắm kỳ vọng về quyết sách sát thực tiễn - Ảnh 14.
Cử tri 4 xã phía Tây TPHCM gửi gắm kỳ vọng về quyết sách sát thực tiễn - Ảnh 15.
Cử tri 4 xã phía Tây TPHCM gửi gắm kỳ vọng về quyết sách sát thực tiễn - Ảnh 16.

Cử tri xã Tân Nhựt nêu ý kiến, gửi gắm kỳ vọng về hạ tầng, môi trường và an sinh xã hội

Cử tri cũng đề nghị quan tâm hơn đến các vấn đề dân sinh như hạ tầng giao thông, môi trường, y tế, giáo dục và bảo đảm an sinh xã hội đúng đối tượng, hiệu quả.

Trên hết, cử tri mong các đại biểu sau khi trúng cử sẽ gắn bó với cơ sở, thường xuyên lắng nghe, giám sát việc thực thi chính sách, đưa các chủ trương, quyết sách vào cuộc sống và củng cố niềm tin của nhân dân.

Cử tri 4 xã phía Tây TPHCM gửi gắm kỳ vọng về quyết sách sát thực tiễn - Ảnh 17.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết – Phó Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, bà Văn Thị Bạch Tuyết – Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, trân trọng cảm ơn cử tri đã tham dự và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đối với các ứng cử viên. Thay mặt các ứng cử viên, bà khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu, ghi nhận đầy đủ các kiến nghị của cử tri và cụ thể hóa bằng hành động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu được tín nhiệm.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết với trách nhiệm của lãnh đạo thành phố, bà sẽ báo cáo và đề xuất Thường trực Thành ủy, lãnh đạo TPHCM chỉ đạo xử lý ngay những nội dung thuộc thẩm quyền.

"Theo đó, thành phố sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công; triển khai giải pháp khắc phục tình trạng ngập nước, ô nhiễm môi trường; tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, đất đai, nhà ở; đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với cải cách hành chính, bảo đảm an sinh xã hội. Đối với công tác xây dựng Đảng, sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong thời gian tới" - bà Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh.

Cùng ngày, các ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, đơn vị bầu cử số 40, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiếp xúc cử tri xã Bình Chánh.

Cử tri 4 xã phía Tây TPHCM gửi gắm kỳ vọng về quyết sách sát thực tiễn - Ảnh 18.

Ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, đơn vị bầu cử số 40, nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp xúc cử tri xã Bình Chánh


Cử tri 4 xã phía Tây TPHCM gửi gắm kỳ vọng về quyết sách sát thực tiễn - Ảnh 18.

Cử tri 4 xã phía Tây TPHCM gửi gắm kỳ vọng về quyết sách sát thực tiễn - Ảnh 19.

Cử tri tìm hiểu, nghiên cứu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên

Tại hội nghị, cử tri tập trung phản ánh những vấn đề dân sinh bức thiết như quy hoạch và tiến độ đầu tư hạ tầng giao thông còn chậm, thiếu đồng bộ; tình trạng ngập nước; khó khăn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có công trong tiếp cận chính sách an sinh... Nhiều ý kiến cho biết một số dự án đã được đề cập qua nhiều kỳ họp nhưng chưa có chuyển biến rõ rệt, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Cử tri 4 xã phía Tây TPHCM gửi gắm kỳ vọng về quyết sách sát thực tiễn - Ảnh 18.

Cử tri 4 xã phía Tây TPHCM gửi gắm kỳ vọng về quyết sách sát thực tiễn - Ảnh 19.

Cử tri gửi gắm nhiều kiến nghị, tâm tư đến các ứng cử viên

Thay mặt tổ ứng cử, các ứng cử viên ghi nhận đầy đủ, cam kết tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và tăng cường giám sát việc thực hiện.

Cử tri 4 xã phía Tây TPHCM gửi gắm kỳ vọng về quyết sách sát thực tiễn - Ảnh 18.

Bà Phan Thị Cẩm Nhung – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Nhựt, thay mặt tổ ứng cử trân trọng tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Phát biểu tại hội nghị, bà Phan Thị Cẩm Nhung – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Nhựt, khẳng định các kiến nghị của cử tri sẽ được địa phương nghiêm túc tiếp thu, lồng ghép vào chương trình hành động và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhằm tháo gỡ những tồn tại kéo dài, từng bước nâng cao đời sống người dân.

Cử tri 4 xã phía Tây TPHCM gửi gắm kỳ vọng về quyết sách sát thực tiễn - Ảnh 18.

Các ứng cử viên và đại biểu dự buổi tiếp xúc


tiếp xúc cử tri xã Tân Nhựt Xã Bình Lợi Xã Bình Chánh xã Hưng Long Quốc hội khóa XVI HĐND TPHCM khóa XI
