Trước đó, trên cổng góp ý của TP Đà Nẵng, một số cử tri kiến nghị sớm xem xét đặt tên đường mang tên ông Nguyễn Bá Thanh nhằm ghi nhận công lao và đóng góp to lớn của ông đối với sự phát triển của thành phố.



Theo phản hồi của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, nội dung này đã được đơn vị đề xuất Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng của thành phố đưa vào quỹ tên đường để xem xét.

Ông Nguyễn Bá Thanh thăm bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng vào năm 2013

Việc đặt tên sẽ được thực hiện theo quy trình: căn cứ hồ sơ đề nghị của UBND các xã, phường, Sở sẽ lấy ý kiến từ các cơ quan, tổ chức liên quan trước khi đề xuất hội đồng tư vấn đưa vào dự thảo đề án, trình HĐND TP xem xét, quyết định.

Đây không phải là lần đầu tiên cử tri Đà Nẵng nêu kiến nghị đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh. Trước đó, cử tri huyện Hòa Vang (cũ) cũng từng đề xuất nội dung này. Năm 2015, một số ý kiến của người dân đề nghị đổi tên cầu sông Hàn hoặc cầu Thuận Phước thành cầu Nguyễn Bá Thanh.

Ông Nguyễn Bá Thanh (1953–2015) từng giữ các chức vụ Chủ tịch UBND, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng và Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Trong thời gian lãnh đạo Đà Nẵng, ông được ghi nhận là người góp phần thay đổi diện mạo thành phố và khởi xướng nhiều chính sách an sinh xã hội, trong đó có chương trình "5 không, 3 có" — gồm: không có hộ đói, không có người mù chữ, không có người lang thang xin ăn, không có người nghiện ma túy, không giết người cướp của; có nhà ở, có việc làm và có nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.