HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão Kalmaegi áp sát, Đà Nẵng yêu cầu sơ tán dân trước 12 giờ ngày 6-11

B.Vân

(NLĐO) - Đà Nẵng yêu cầu phải khẩn trương sơ tán dân tại khu vực, địa điểm có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt, lũ quét nặng trước bão 13 Kalmaegi

Tối 5-11, UBND TP Đà Nẵng ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xây dựng phương án cụ thể về ứng phó với bão Kalmaegi.

Thành phố giao Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an cùng các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực, địa điểm có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt, lũ quét nặng để sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn. Việc di dời phải hoàn thành trước 12 giờ ngày 6-11.

Đà Nẵng sơ tán dân khẩn cấp trước bão Kalmaegi để đảm bảo an toàn - Ảnh 1.

Trung đoàn 885 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng khắc phục sạt lở bờ biển An Bàng, phường Hội An Tây trước bão Kalmaegi

Sáng cùng ngày, tại cuộc họp trực tuyến với Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND TP Đà NẵngTrần Nam Hưng cho biết, thành phố đã ban hành công điện khẩn, họp trực tuyến với các địa phương để chủ động triển khai ứng phó bão Kalmaegi. Hiện nguy cơ sạt lở vẫn rất cao, đặc biệt tại khu vực đồi núi phía Tây.

Đà Nẵng ghi nhận 11 điểm sạt lở lớn và 57 điểm sạt lở khác, lực lượng chức năng đã di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tình trạng sạt lở bờ biển tại Hội An diễn biến nghiêm trọng, lực lượng quân đội đã hỗ trợ xử lý tạm thời. Về hoạt động trên biển, toàn bộ 81 tàu cá đã vào nơi tránh trú an toàn.

Đà Nẵng yêu cầu sơ tán dân trước 12 giờ ngày 6-11 để tránh bão Kalmaegi - Ảnh 1.

Tình trạng sạt lở tại Hội An diễn biến nghiêm trọng

Lãnh đạo thành phố kiến nghị bổ sung phương tiện loại xuồng, thuyền nhỏ để tiếp cận các khu dân cư dễ bị chia cắt và trang bị điện thoại vệ tinh, máy phát điện cho vùng núi nhằm bảo đảm thông tin liên lạc trong tình huống thiên tai.

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Trung bộ, bão Kalmaegi di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20–25 km/h, khả năng mạnh lên cấp 14–17.

Dự kiến bão ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Đà Nẵng chịu ảnh hưởng gió mạnh cấp 8–10, giật cấp 11–12, mưa lớn phổ biến 100–300mm, có nơi trên 400mm.

Tin liên quan

Nữ công nhân òa khóc khi nhận hỗ trợ lũ lụt từ Công đoàn Đà Nẵng

Nữ công nhân òa khóc khi nhận hỗ trợ lũ lụt từ Công đoàn Đà Nẵng

(NLĐO) – Liên đoàn Lao động Đà Nẵng hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi đoàn viên thiệt hại tài sản do mưa lũ, đây là sự động viên kịp thời cho họ trong giai đoạn này.

Trước bão Kalmaegi, hạ thấp mực nước hồ thủy điện ở Đà Nẵng

(NLĐO)- Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn vận hành linh hoạt, chủ động đón lũ an toàn.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Đà Nẵng lên tiếng về việc bố trí trụ sở Công an phường tại số 1 Pasteur

(NLĐO) - Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng đề nghị được tiếp tục sử dụng trụ sở số 1 Pasteur để gìn giữ giá trị lịch sử và kiến trúc Pháp cổ của công trình

Đà Nẵng bão Kalmaegi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo