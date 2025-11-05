Tối 5-11, UBND TP Đà Nẵng ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xây dựng phương án cụ thể về ứng phó với bão Kalmaegi.
Thành phố giao Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an cùng các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực, địa điểm có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt, lũ quét nặng để sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn. Việc di dời phải hoàn thành trước 12 giờ ngày 6-11.
Sáng cùng ngày, tại cuộc họp trực tuyến với Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND TP Đà NẵngTrần Nam Hưng cho biết, thành phố đã ban hành công điện khẩn, họp trực tuyến với các địa phương để chủ động triển khai ứng phó bão Kalmaegi. Hiện nguy cơ sạt lở vẫn rất cao, đặc biệt tại khu vực đồi núi phía Tây.
Đà Nẵng ghi nhận 11 điểm sạt lở lớn và 57 điểm sạt lở khác, lực lượng chức năng đã di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tình trạng sạt lở bờ biển tại Hội An diễn biến nghiêm trọng, lực lượng quân đội đã hỗ trợ xử lý tạm thời. Về hoạt động trên biển, toàn bộ 81 tàu cá đã vào nơi tránh trú an toàn.
Lãnh đạo thành phố kiến nghị bổ sung phương tiện loại xuồng, thuyền nhỏ để tiếp cận các khu dân cư dễ bị chia cắt và trang bị điện thoại vệ tinh, máy phát điện cho vùng núi nhằm bảo đảm thông tin liên lạc trong tình huống thiên tai.
Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Trung bộ, bão Kalmaegi di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20–25 km/h, khả năng mạnh lên cấp 14–17.
