Cử tri Hưng Long mong hỗ trợ phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái

Ngày 5-3, tại xã Hưng Long, các ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031 thuộc đơn vị bầu cử số 40 đã có buổi tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động và lắng nghe ý kiến người dân.

Hội nghị tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031 tại xã Hưng Long

Kiến nghị về môi trường, hạ tầng

Đơn vị bầu cử số 40 gồm các xã Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh và Hưng Long; có 5 ứng cử viên tham gia ứng cử để bầu 3 đại biểu HĐND TPHCM. Các ứng cử viên gồm: ông Dương Hoài Bảo, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao Bình Chánh; ông Nguyễn Trọng Hào, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, giảng viên cao cấp; bà Phan Thị Cẩm Nhung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Nhựt; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Khắc Văn, Bí thư Đảng ủy, Quyền Tổng Biên tập, Tổng Thư ký Tòa soạn Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Cử tri xã Hưng Long cũng nêu nhiều kiến nghị liên quan đến quy hoạch và triển khai các dự án lớn trên địa bàn

Tại hội nghị, các ứng cử viên lần lượt trình bày chương trình hành động, tập trung vào những vấn đề dân sinh như hoàn thiện hạ tầng giao thông, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, cải thiện chất lượng môi trường sống và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Cử tri xã Hưng Long cũng nêu nhiều kiến nghị liên quan đến quy hoạch và triển khai các dự án lớn trên địa bàn; bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và phát triển hạ tầng phục vụ đời sống người dân. Đồng thời, cử tri mong muốn thành phố tiếp tục quan tâm đến các lĩnh vực an sinh xã hội như giáo dục, y tế, việc làm và có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất nông nghiệp – lĩnh vực kinh tế đặc trưng của địa phương.

Cử tri mong muốn thành phố tiếp tục quan tâm đến các lĩnh vực an sinh xã hội như giáo dục, y tế, việc làm và có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất nông nghiệp – lĩnh vực kinh tế đặc trưng của địa phương

Cử tri Nguyễn Thị Ngọc Sương (ấp 22, xã Hưng Long) cho biết thông qua tiểu sử và chương trình hành động được các ứng cử viên trình bày, bà cùng nhiều cử tri bày tỏ sự tin tưởng vào phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm công tác của các ứng cử viên. Theo bà, sau khi trúng cử, các đại biểu cần tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức, nâng cao năng lực hoạt động và thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Bà Sương cũng cho rằng các đại biểu cần quan tâm đề xuất chính sách phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân. Đồng thời, vấn đề bảo vệ môi trường cần được chú trọng hơn, đặc biệt là tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại một số sông, kênh rạch trên địa bàn. Do đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc xử lý nước thải của doanh nghiệp, tránh tình trạng xả thải trực tiếp ra môi trường.

Phát triển du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp

Ngoài ra, cử tri đề xuất tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, xem xét điều chỉnh chương trình và sách giáo khoa theo hướng phù hợp hơn với khả năng tiếp thu của học sinh, đồng thời có cơ chế để phụ huynh có thể sử dụng lại sách giáo khoa nhằm giảm chi phí cho các gia đình.

Cử tri mong muốn các cấp chính quyền sớm công bố thông tin quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch phát triển du lịch sinh thái với tầm nhìn dài hạn từ 10 đến 30 năm

Ở góc độ phát triển kinh tế địa phương, cử tri Hà Thị Thu Giúp (ấp 40, xã Hưng Long) cho rằng địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp nhờ quỹ đất còn rộng và điều kiện tự nhiên thuận lợi.

Bà mong muốn các cấp chính quyền sớm công bố thông tin quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch phát triển du lịch sinh thái với tầm nhìn dài hạn từ 10 đến 30 năm, để người dân và doanh nghiệp có cơ sở đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có.

cử tri đóng góp ý kiến tại hội nghị

Trong khi đó, cử tri Phạm Thanh Minh, hội viên Hội Nông dân (ấp 29, xã Hưng Long), cho biết sản xuất nông nghiệp tại địa phương hiện còn nhiều khó khăn do giá vật tư đầu vào như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và con giống thường xuyên biến động, khiến chi phí sản xuất tăng cao. Bên cạnh đó, đầu ra của nông sản vẫn bấp bênh, phụ thuộc nhiều vào thương lái.

Từ thực tế này, ông Minh kiến nghị các cơ quan chức năng có giải pháp bình ổn giá vật tư nông nghiệp, đồng thời tăng cường kết nối tiêu thụ, xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ nhằm ổn định đầu ra cho nông sản. Theo ông, khi chi phí đầu vào được kiểm soát và thị trường tiêu thụ ổn định, nông dân sẽ yên tâm đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm và góp phần phát triển kinh tế nông thôn bền vững.