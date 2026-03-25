Kinh tế

Hội đồng Vàng thế giới: Điểm bất thường của giá vàng và triển vọng thị trường vàng

Dương Ngọc

(NLĐO)- Điều đáng chú ý, giá vàng giảm dù bối cảnh địa chính trị ngày càng leo thang, trái ngược với vai trò trú ẩn an toàn truyền thống của vàng.

Nguyên nhân vàng giảm sốc

Giá vàng vừa trải qua tuần giảm mạnh nhất trong vòng 6 năm, bất chấp cuộc xung đột lớn tại Trung Đông. Theo ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương toàn cầu tại Hội đồng Vàng thế giới (WGC), những kỳ vọng về lãi suất đang cho thấy mức độ chi phối đối với giá vàng lớn hơn so với dự kiến ban đầu. Quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong tuần trước về việc duy trì lập trường chính sách "lãi suất cao trong thời gian dài" đã củng cố sức mạnh của đồng USD và đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng lên, qua đó tạo ra áp lực đáng kể lên giá vàng.

Ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương toàn cầu tại Hội đồng Vàng thế giới (WGC)

Lạm phát do giá năng lượng tăng cao, xuất phát từ xung đột liên quan đến Iran, cũng góp phần vào diễn biến này. Yếu tố này làm giảm khả năng cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn và và tiếp tục duy trì lợi suất thực ở mức cao - vốn được xem là một trở ngại lớn đối với các tài sản không sinh lợi suất như vàng.

Trong bối cảnh hiện tại, căng thẳng địa chính trị kéo dài cùng với giá năng lượng gia tăng có xu hướng thúc đẩy dòng vốn chảy vào các tài sản định giá bằng đồng USD, từ đó phần nào làm suy yếu vai trò trú ẩn an toàn truyền thống của vàng.

Vai trò trú ẩn của vàng có đang nhường chỗ cho nhu cầu thanh khoản?

Mặc dù vàng trong lịch sử đã thể hiện mức độ ổn định cao và thường là một trong những nhóm tài sản phục hồi sớm sau các giai đoạn căng thẳng của thị trường, song ông Shaokai Fan cho rằng vàng không hoàn toàn tránh khỏi các biến động trong ngắn hạn. Trong các đợt điều chỉnh mạnh, nhà đầu tư có thể bán bớt vàng nhờ tính thanh khoản cao của tài sản này nhằm đáp ứng các yêu cầu ký quỹ hoặc gia tăng lượng tiền mặt nắm giữ, qua đó khiến giá vàng tạm thời suy yếu dù vẫn giữ vai trò trú ẩn an toàn.

Theo WGC, dù các yếu tố vĩ mô và kỹ thuật như lợi suất thực gia tăng, đồng USD mạnh lên và hoạt động tái cơ cấu danh mục đầu tư đang gây áp lực lên giá vàng, những yếu tố này nhiều khả năng chỉ mang tính tạm thời hơn là xuất phát từ các yếu tố nền tảng dài hạn. Vai trò trú ẩn an toàn cốt lõi của vàng vẫn được duy trì.

Trên phương diện đầu tư mang tính tổ chức, tính đến tháng 2-2026, các quỹ ETF vàng đã ghi nhận dòng vốn vào ròng liên tiếp trong 9 tháng trên toàn cầu, với tổng tài sản quản lý (AUM) đạt mức kỷ lục 701 tỉ USD. Bắc Mỹ tiếp tục dẫn đầu, được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn, chi phí cơ hội giảm xuống khi đồng USD suy yếu vào đầu năm, cùng với những bất ổn kéo dài về thương mại và chính sách. Châu Âu là khu vực duy nhất ghi nhận dòng vốn rút ròng trong tháng 2, chủ yếu do hoạt động rút vốn mạnh trong tuần đầu tiên liên quan đến đợt bán tháo kim loại quý vào cuối tháng 1, tập trung ở các quỹ niêm yết tại Anh. "Tuy nhiên, chúng tôi không cho rằng đây là sự khởi đầu của một xu hướng rút vốn mang tính cấu trúc trong dài hạn, mà nhiều khả năng chỉ là biến động mang tính ngắn hạn"- ông Shaokai Fan nhận định.

Ở phương diện đầu tư cá nhân, nhu cầu tại châu Á vẫn duy trì ở mức ổn định và vững chắc. Tại Singapore, WGC tiếp tục ghi nhận sự quan tâm mạnh mẽ từ nhà đầu tư, với nhu cầu đầu tư vàng trong năm 2025 đạt mức cao kỷ lục 9,6 tấn, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước. Các quỹ ETF vàng tại châu Á đã ghi nhận dòng vốn vào ròng trong 6 tháng liên tiếp, trong đó Nhật Bản dẫn đầu trong tháng 2 nhờ đồng Yên suy yếu, bất ổn chính trị và diễn biến tích cực của giá vàng tính theo nội tệ.

Theo ông Shaokai Fan, những yếu tố ảnh hưởng giá vàng thời gian qua nhiều khả năng chỉ mang tính tạm thời hơn là xuất phát từ các yếu tố nền tảng dài hạn. Vai trò trú ẩn an toàn cốt lõi của vàng vẫn được duy trì.

"Nhìn chung, năm 2025 là một năm kỷ lục về nhu cầu vàng toàn cầu, lần đầu tiên vượt mốc 5.000 tấn, chủ yếu nhờ vào các quỹ ETF cũng như vàng thỏi và vàng xu trong thị trường bán lẻ. Trong tương lai, chúng tôi kỳ vọng nhu cầu đầu tư sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, được thúc đẩy bởi bối cảnh địa chính trị khó lường, triển vọng tăng trưởng thấp hơn và các chính sách tiền tệ mang tính hỗ trợ"- theo ông Shaokai Fan.

Điểm bất thường của giá vàng và triển vọng thị trường vàng

Điều đáng chú ý, theo ông Shaokai Fan, giá vàng đã giảm nhẹ mặc dù bối cảnh địa chính trị ngày càng leo thang, điều này trái ngược với vai trò trú ẩn an toàn truyền thống của vàng.

Trong thời gian tới, nếu các hạn chế về nguồn cung dầu kéo dài và gây áp lực lạm phát, điều này có thể tạo ra áp lực giảm giá vàng. Ngược lại, nếu căng thẳng địa chính trị leo thang, liên quan tới nhiều quốc gia hơn hoặc bất ổn lan rộng hơn trong các liên minh toàn cầu, điều này có thể thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn và hỗ trợ giá vàng.

Ngoài các tác động trực tiếp từ xung đột, WGC lưu ý rằng diễn biến lãi suất Mỹ, sức mạnh của đồng USD và hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn là những yếu tố chính ảnh hưởng tới hiệu suất của vàng trong ngắn và trung hạn.

Các nhà đầu tư châu Á có đang mua vào khi vàng giảm giá?

Hiện vẫn còn quá sớm để khẳng định chắc chắn rằng các nhà đầu tư châu Á có mua vàng khi giá giảm hay không, nhưng các đợt giảm gần đây của giá vàng đã tạo cơ hội mua vào. Ví dụ, đợt điều chỉnh giá vàng vào tháng 10-2025 có thể đã góp phần thúc đẩy mức mua vàng cao hơn từ các ngân hàng trung ương, như trong quý IV/2025.

Hội đồng Vàng Thế giới phát triển cơ sở hạ tầng chung cho vàng kỹ thuật số

(NLĐO)- Hội đồng Vàng Thế giới vừa công bố sáng kiến nhằm xây dựng hạ tầng thị trường mới, qua đó mở ra giai đoạn phát triển tiếp theo cho vàng kỹ thuật số.

Hội đồng Vàng thế giới: Xu hướng đồng USD tiếp tục giảm tác động tới giá vàng

(NLĐO)- Hội đồng Vàng thế giới (WGC) bình luận về mức tăng của giá vàng tháng 2, khi đồng USD quay đầu suy yếu và khả năng tiếp tục giảm.

Hội đồng Vàng Thế giới: Giá vàng tăng vọt, giảm sốc và diễn biến tiếp theo

(NLĐO)- Việc giá vàng giảm mạnh vừa qua không phản ánh sự đảo chiều xu hướng, bởi các yếu tố hỗ trợ giá vàng vẫn hiện hữu cùng tâm lý đầu cơ.

