Cửa hút vốn quốc tế mở rộng

Chiều 25-3, tại TP HCM, Tổng Lãnh sự quán Anh, Phòng Thương mại Anh tại Việt Nam (BritCham) và Dragon Capital tổ chức Hội nghị mở Vương quốc Anh - Việt Nam về Trung tâm Tài chính quốc tế (VIF). Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược giữa Vương quốc Anh và Việt Nam; góp phần củng cố nền tảng của hệ thống tài chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tạo môi trường đầu tư hấp dẫn

Hội nghị góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao năng lực giám sát và tạo môi trường đầu tư hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tư quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM, cho biết hội nghị được tổ chức chỉ hơn 1 tháng sau khi ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM (VIFC-HCMC). Đây là cơ hội để TP HCM và Vương quốc Anh thúc đẩy hợp tác cụ thể giữa các cơ quan quản lý, tổ chức tài chính và cộng đồng doanh nghiệp (DN). Thành phố mong muốn tiếp tục trao đổi sâu hơn về khung pháp lý, cơ chế giám sát tài chính và các bài học thực tiễn từ những mô hình thành công, trong đó có các trung tâm tài chính như Astana, London; qua đó góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao năng lực giám sát và tạo môi trường đầu tư hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tư quốc tế.

Đại diện cơ quan quản lý và các chuyên gia đã tập trung trao đổi về khung pháp lý để phát triển sàn giao dịch hàng hóa phái sinh, thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Đây là những yếu tố then chốt để xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế hiện đại, minh bạch và cạnh tranh.

Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), Việt Nam đang triển khai các bước để sớm thí điểm sàn giao dịch hàng hóa phái sinh tại các trung tâm tài chính. Sàn giao dịch này giúp nông dân, các nhà sản xuất của Việt Nam và thế giới thúc đẩy giao dịch, nhất là với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như cà phê, tiêu, cao su, gạo… Đây cũng là cơ hội để DN Việt Nam tham gia thị trường hàng hóa phái sinh toàn cầu, gia tăng lợi nhuận; đồng thời giúp nông dân, nhà sản xuất nâng cao chất lượng, chuẩn hóa sản phẩm.

Ông Linh tin tưởng khi tham gia thị trường hàng hóa phái sinh, nông dân và nhà sản xuất có thể chủ động bán với mức giá tốt, phù hợp kỳ vọng; trong khi DN có thêm công cụ phòng ngừa rủi ro về giá.

Theo Bộ Công Thương, mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành trung tâm hàng hóa phái sinh của khu vực, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành giá tham chiếu, gắn với hệ thống tài chính quốc gia và các trung tâm tài chính quốc tế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà với các khách mời và diễn giả tại hội thảo.Ảnh: LAM GIANG

Cơ hội cho VIFC-HCMC

Hội nghị mở Vương quốc Anh - Việt Nam về VIF diễn ra cùng thời điểm đoàn đại biểu Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng điều hành VIFC, dẫn đầu, đang có chuyến thăm và làm việc tại Mỹ nhằm giới thiệu, quảng bá, tìm kiếm cơ hội xúc tiến, thu hút đầu tư, tiếp cận dòng vốn quốc tế cho các trung tâm này.

Tại buổi tiếp ông Christopher Turner, Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư tư nhân Warburg Pincus, ngày 23-3, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình mong muốn Warburg Pincus tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, phát triển thị trường tài chính và triển khai mô hình trung tâm tài chính quốc tế.

Theo ông Christopher Turner, Warburg Pincus rất quan tâm đến thị trường Việt Nam nhờ tiềm năng tăng trưởng cao, hệ sinh thái khởi nghiệp năng động và các cơ hội phát triển trong lĩnh vực công nghệ. Với hơn 60 năm kinh nghiệm, quỹ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển thị trường vốn cũng như tham gia vào các trung tâm tài chính trong thời gian tới.

Warburg Pincus là một trong những quỹ đầu tư tư nhân lâu đời trên thế giới vẫn duy trì vị thế đến nay, đã rót hơn 125 tỉ USD vào khoảng 1.100 DN tại 45 quốc gia. Tại Việt Nam, quỹ từng đầu tư vào Vincom Retail, Techcombank, MoMo...

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, thành viên đoàn công tác tại Mỹ, cho biết chuyến đi lần này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc quảng bá và định vị VIFC-HCMC trên bản đồ tài chính quốc tế. Đây không chỉ là hoạt động ngoại giao đơn thuần mà còn là chiến dịch xúc tiến đầu tư tài chính quy mô lớn, nhằm kết nối trực tiếp với các định chế tài chính, quỹ đầu tư và sàn giao dịch hàng đầu thế giới.

"Chuyến đi tạo cơ hội tiếp cận trực tiếp với các "nguồn vốn gốc" của thị trường tài chính toàn cầu. Khi làm việc với các tổ chức như quỹ đầu tư, ngân hàng quốc tế, sàn giao dịch hay các công ty công nghệ tài chính, chúng ta không chỉ giới thiệu về Việt Nam mà còn trực tiếp trình bày mô hình và cơ hội đầu tư tại VIFC-HCMC. Điều này đặc biệt quan trọng trong giai đoạn đầu hình thành trung tâm tài chính, bởi sự tham gia sớm của các tổ chức lớn sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư khác" - ông Huân nhấn mạnh.

Các hoạt động này góp phần định vị VIFC-HCMC như một trung tâm tài chính thế hệ mới trong khu vực, với định hướng số hóa, tài chính xanh và các mô hình tài chính mới như tokenization (mã hóa dữ liệu), fintech (công nghệ tài chính), tài chính hàng không và hàng hải. Đây cũng là những lĩnh vực VIFC-HCMC đang chủ động kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược tham gia phát triển hệ sinh thái tài chính trong tương lai.

Tận dụng xu hướng chuyển vốn Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng, các tập đoàn tài chính có xu hướng không tập trung vào một trung tâm duy nhất mà phân bổ sang các địa bàn có vị thế trung lập, chi phí vận hành thấp và dư địa chính sách linh hoạt. Theo PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, nếu chủ động đón bắt xu hướng này, các trung tâm tài chính tại Việt Nam có thể hấp dẫn những nhà đầu tư đang tìm kiếm một "Asia hedge" - điểm phân bổ vốn bổ sung tại châu Á nhằm phân tán rủi ro. "Trong bối cảnh nhà đầu tư muốn phân tán rủi ro khu vực, một trung tâm có chi phí thấp hơn, nguồn nhân lực trẻ, đông, khả năng học nhanh và chịu được cường độ làm việc cao như TP HCM sẽ có sức hút đáng kể, nếu đi kèm khung pháp lý rõ ràng" - ông Huân nhận định.

TS LÊ BÁ CHÍ NHÂN, chuyên gia kinh tế: Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số Tại Việt Nam, với Nghị quyết 222/2025/QH15 của Quốc hội và 8 nghị định hướng dẫn, mô hình "một trung tâm, hai điểm đến" đã nhanh chóng hình thành tại VIFC-HCMC và IFC tại TP Đà Nẵng. Theo đó, cơ quan điều hành, tòa án chuyên biệt và trung tâm trọng tài quốc tế được thiết lập, kèm theo các ưu đãi về thuế, di trú, sandbox, fintech và thu hút nhân tài. Chỉ hơn một tháng sau lễ ra mắt VIFC-HCMC (ngày 11-2), trung tâm đã ghi nhận các cam kết đầu tư hàng tỉ USD. IFC tại TP Đà Nẵng cũng triển khai đồng bộ, tập trung vào công nghệ số và sandbox sáng tạo. Để phát triển bền vững, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, thu hút các định chế tài chính lớn, xây dựng hệ sinh thái ESG mạnh mẽ và duy trì ổn định chính sách dài hạn. Việt Nam hoàn toàn có thể đưa các trung tâm tài chính vươn lên nhóm năng động nhất khu vực trong thập niên tới, góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và hội nhập sâu rộng. TS NGUYỄN TUẤN ANH, Giảng viên Ngành Tài chính, Đại học RMIT Việt Nam: Cầu nối vốn với thị trường quốc tế VIFC-HCMC có thể trở thành "cầu nối vốn" giữa Việt Nam và thị trường tài chính quốc tế, giúp TP HCM vừa thu hút đầu tư, vừa dẫn dắt đổi mới tài chính. Theo định hướng của Chính phủ, VIFC-HCMC sẽ tập trung vào thị trường vốn, phái sinh, fintech và giao dịch carbon, lấy cảm hứng từ mô hình Khu Thương mại Tự do (FTZ) Thượng Hải - nơi dòng vốn được tự do hóa hiệu quả. Để dẫn dắt dòng vốn xanh, TP HCM có thể xây dựng thị trường tín chỉ carbon, thúc đẩy tín dụng xanh cho DN nhỏ và vừa thông qua các quỹ ESG, đồng thời thu hút các quỹ đầu tư mạo hiểm. Với công nghệ tài chính và ngân hàng thông minh, TP HCM nên mở rộng sandbox theo Nghị định 94/2025/NĐ-CP, không chỉ trong lĩnh vực ngân hàng mà còn ở tài sản số, tiền số và thanh toán kỹ thuật số. Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả, cần có sự phối hợp với khung pháp lý về chứng khoán và tài sản kỹ thuật số. Việc kết nối với Mạng lưới Fintech ASEAN (AFIN) và Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) sẽ giúp TP HCM học hỏi kinh nghiệm quản lý rủi ro, chuyển giao công nghệ và huy động nguồn lực quốc tế.



