Ngày 3-3, Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực 3 TP Huế cho biết hầu hết các dự án về xây dựng khu tái định cư (TĐC), nghĩa trang, chợ để phục vụ Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam do đơn vị này làm chủ đầu tư đã triển khai thực hiện đạt và vượt tiến độ.

Thi công cống thoát nước tại dự án khu TĐC số 2 xã Phú Hồ

Cụ thể, trong 8 dự án gồm 5 khu TĐC, 2 nghĩa trang và một chợ kết hợp khu TĐC do đơn vị này làm chủ đầu tư, hiện nay khối lượng thi công tại công trường đạt khoảng 40-85% giá trị hợp đồng, hầu hết đã vượt giá trị tạm ứng xây lắp với khoảng 20-30% giá trúng thầu.

Dự án khu TĐC số 2 xã Phú Hồ đã thi công được khoảng 19 tỉ đồng, đạt 45% giá trị hợp đồng, hiện chỉ mới bố trí vốn 23 tỉ đồng

Ngoài ra, một số gói thầu vẫn chưa được bố trí vốn để thực hiện, như gói thầu thi công dự án khu nghĩa trang xã Phú Hồ. Tuy nhiên, theo kế hoạch phải bàn giao các lô mộ trong tháng 4 và đất TĐC cho người dân trong tháng 5. Do đó Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực 3 TP Huế đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu nêu trên để triển khai thi công sớm bàn giao đất TĐC cho người dân khu vực phía Nam TP Huế phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

Dự án khu TĐC số 1 Phú Đa, xã Phú Vang thi công đạt 20,3 tỉ đồng, đạt đến 85% giá trị hợp đồng nhưng mới bố trí vốn được 23,5 tỉ đồng

Việc giải ngân đều đảm bảo 100% vốn được bố trí là 112 tỉ đồng. Vì vậy, Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực 3 TP Huế khẳng định khó khăn nhất hiện nay vẫn chưa được bố trí nguồn vốn để hoàn thành các dự án.

Hiện trạng thi công tại dự án khu TĐC số 1 xã Phú Hồ sáng 3-3.

Trước đó, vào ngày 23-1, đơn vị này đã có tờ trình gửi Sở Xây dựng TP Huế đề xuất bố trí vốn năm 2026 với 1.558,6 tỉ đồng, trong đó 177,6 tỉ đồng để hoàn thành xây dựng 8 dự án khu TĐC, nghĩa trang; 1.381 tỉ đồng thực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

Theo ghi nhận vào sáng 3-3, tại một số dự án của đơn vị này làm chủ đầu tư như khu TĐC số 1 Phú Đa, xã Phú Vang; khu TĐC số 2 xã Phú Hồ… các nhà thầu đã tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua TP Huế dài khoảng 95,05 km, ảnh hưởng đến khoảng 1.255,27 ha đất, 8.558 hộ dân, trong đó có 1.600 hộ phải bố trí TĐC và khoảng 10.572 lăng mộ cần di dời. Để phục vụ giải phóng mặt bằng, TP Huế dự kiến xây dựng 23 khu TĐC và 4 khu nghĩa trang, với tổng kinh phí khoảng 1.389 tỉ đồng.