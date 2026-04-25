Cửa ngõ phía Đông - Tây TPHCM ùn tắc trong ngày đầu nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Cửa ngõ phía Đông - Tây TPHCM ùn tắc trong ngày đầu nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương

Anh Vũ - Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Ngày đầu nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, lượng xe ở cửa ngõ TPHCM đông đúc.

CLIP: Giao thông ùn ứ ở đường Nguyễn Văn Linh, đoạn gần cầu Tân Thuận

Chiều 25-4, ngày đầu kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 Âm lịch), cửa ngõ phía Đông và phía Tây TPHCM xảy ra ùn tắc giao thông do người dân bắt đầu rời thành phố, xe container chở hàng vào các cảng tăng.

img

Giao thông ở cửa ngõ phía Đông TPHCM chủ yếu ùn tắc ở đường Võ Chí Công, Quốc lộ 1A.

Tại nút giao thông An Phú, đường Mai Chí Thọ giao thông đi lại ổn định, lối vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây "dễ thở", song cũng có thời điểm xảy ra ùn tắc.

Tuy nhiên, tại đường Võ Chí Công (đoạn vào cảng Cát Lái), Quốc lộ 1A (đoạn từ Khu Công nghệ cao TPHCM đi Tân Vạn) đông đúc xe cộ, chủ yếu là xe container xếp hàng dài trên đường.

Tại cửa ngõ phía Tây, từ sáng nay đã có nhiều người dân bắt đầu về quê, do đó lượng phương tiện tăng đột biến so với thường ngày.

Anh Phạm Minh Trực, quê Cà Mau, cho biết sáng nay lượng xe đông hơn, do đó di chuyển cũng khá vất vả. "Song cũng không quá ùn ứ. Sáng nay tôi tranh thủ về quê để ngày mai dự đám cưới người bạn" - anh Trực cho hay.

img

Đoạn nút giao An Phú, lối vào cao tốc TPHCM - Long Thành dù đông nhưng tương đối dễ thở.

img

Đến chiều 25-4, xe vẫn xếp hàng dài ở cửa ngõ phía Đông TPHCM.

img
img
img

Từ sáng 25-4, lực lượng CSGT Công an TPHCM được bố trí ở nhiều giao lộ để điều tiết giao thông.


Ngày đầu kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, hàng ngàn phương tiện rời TPHCM đổ dồn về các tuyến cửa ngõ phía Đông và phía Tây khiến giao thông nhiều nơi ùn ứ kéo dài.

Ghi nhận sáng 25-4 tại khu vực phía Đông, đoạn từ nút giao An Phú hướng về Vành đai 2, ô tô cá nhân xếp thành nhiều hàng dài, di chuyển chậm chạp theo hướng đi Vũng Tàu, Phan Thiết và Long Hải.

Tại khu vực gần nút giao Phú Hữu, có thời điểm hàng ngàn phương tiện gần như “đứng bánh”.

Hàng ngàn phương tiện chôn chân trên cầu Phú Hữu.

Từ sáng sớm, dòng xe nối đuôi nhau nhích từng chút một trên đường Võ Chí Công, hướng từ trung tâm thành phố về các tỉnh miền Đông, miền Trung và Tây Nguyên...

Không xa đó, các tuyến Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định rơi vào tình trạng quá tải khi xe container nối đuôi nhau nhích từng mét.

Tại nút giao Mỹ Thủy – cửa ngõ ra vào Cảng Cát Lái, dòng xe từ các hướng dồn về khiến giao thông “ken cứng”. Trên trục Võ Chí Công hướng cầu Phú Mỹ, nhiều xe container xếp hàng kéo dài.

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay kéo dài 3 ngày (25 đến 27-4) nên lượng người đổ về quê và du lịch rất đông.

Ở cửa ngõ phía Tây, tuyến Quốc lộ 1 (đoạn Lê Khả Phiêu) hướng về các tỉnh miền Tây cũng ghi nhận lượng phương tiện tăng đột biến. Tại các điểm như cầu Bình Điền, vòng xoay An Lạc, xe di chuyển chậm, có lúc chỉ đạt dưới 20 km/giờ.

Anh Nguyễn Văn Lê (quê Cần Thơ) cho biết gia đình chủ động rời TPHCM từ 6 giờ sáng để tránh kẹt xe nhưng vẫn gặp cảnh đông đúc khi đến vòng xoay An Lạc. “Chúng tôi tính đi sớm để né ùn ứ, nhưng ra tới đây vẫn đông nghẹt. May là xe còn nhích được, không bị đứng hẳn nên cũng đỡ mệt. Đi chơi lễ nên mọi người cố gắng giữ bình tĩnh, không chen lấn” - anh Lê chia sẻ.

Theo ghi nhận, do tâm lý tranh thủ xuất phát sớm để tránh nắng nóng, nhiều người mang theo hành lý cồng kềnh, khiến mặt đường càng thêm quá tải.

Tuy nhiên, nhờ lực lượng CSGT chủ động có mặt từ sớm để điều tiết, phân luồng nên dù lưu lượng xe lớn, giao thông vẫn trong tầm kiểm soát, chưa xảy ra tình trạng kẹt cứng kéo dài.

Dù vậy, áp lực phương tiện lại dồn về đường dẫn vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, khiến tuyến này tiếp tục quá tải cục bộ.

Dự báo trong chiều cùng ngày, lượng phương tiện rời TPHCM sẽ tiếp tục tăng cao.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân chủ động sắp xếp thời gian di chuyển, lựa chọn lộ trình phù hợp và giữ khoảng cách an toàn để hạn chế rủi ro trong điều kiện giao thông đông đúc.



  • Ký tự:2.397
  • Từ:523
  • Ảnh:16


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo