Cửa ngõ phía Đông - Tây TPHCM ùn tắc trong ngày đầu nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương

CLIP: Giao thông ùn ứ ở đường Nguyễn Văn Linh, đoạn gần cầu Tân Thuận

Chiều 25-4, ngày đầu kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 Âm lịch), cửa ngõ phía Đông và phía Tây TPHCM xảy ra ùn tắc giao thông do người dân bắt đầu rời thành phố, xe container chở hàng vào các cảng tăng.

Giao thông ở cửa ngõ phía Đông TPHCM chủ yếu ùn tắc ở đường Võ Chí Công, Quốc lộ 1A.

Tại nút giao thông An Phú, đường Mai Chí Thọ giao thông đi lại ổn định, lối vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây "dễ thở", song cũng có thời điểm xảy ra ùn tắc.

Tuy nhiên, tại đường Võ Chí Công (đoạn vào cảng Cát Lái), Quốc lộ 1A (đoạn từ Khu Công nghệ cao TPHCM đi Tân Vạn) đông đúc xe cộ, chủ yếu là xe container xếp hàng dài trên đường.

Tại cửa ngõ phía Tây, từ sáng nay đã có nhiều người dân bắt đầu về quê, do đó lượng phương tiện tăng đột biến so với thường ngày.

Anh Phạm Minh Trực, quê Cà Mau, cho biết sáng nay lượng xe đông hơn, do đó di chuyển cũng khá vất vả. "Song cũng không quá ùn ứ. Sáng nay tôi tranh thủ về quê để ngày mai dự đám cưới người bạn" - anh Trực cho hay.

Đoạn nút giao An Phú, lối vào cao tốc TPHCM - Long Thành dù đông nhưng tương đối dễ thở.

Đến chiều 25-4, xe vẫn xếp hàng dài ở cửa ngõ phía Đông TPHCM.

Từ sáng 25-4, lực lượng CSGT Công an TPHCM được bố trí ở nhiều giao lộ để điều tiết giao thông.



Ngày đầu kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, hàng ngàn phương tiện rời TPHCM đổ dồn về các tuyến cửa ngõ phía Đông và phía Tây khiến giao thông nhiều nơi ùn ứ kéo dài. Ghi nhận sáng 25-4 tại khu vực phía Đông, đoạn từ nút giao An Phú hướng về Vành đai 2, ô tô cá nhân xếp thành nhiều hàng dài, di chuyển chậm chạp theo hướng đi Vũng Tàu, Phan Thiết và Long Hải. Tại khu vực gần nút giao Phú Hữu, có thời điểm hàng ngàn phương tiện gần như “đứng bánh”. Hàng ngàn phương tiện chôn chân trên cầu Phú Hữu. Từ sáng sớm, dòng xe nối đuôi nhau nhích từng chút một trên đường Võ Chí Công, hướng từ trung tâm thành phố về các tỉnh miền Đông, miền Trung và Tây Nguyên... Không xa đó, các tuyến Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định rơi vào tình trạng quá tải khi xe container nối đuôi nhau nhích từng mét. Tại nút giao Mỹ Thủy – cửa ngõ ra vào Cảng Cát Lái, dòng xe từ các hướng dồn về khiến giao thông “ken cứng”. Trên trục Võ Chí Công hướng cầu Phú Mỹ, nhiều xe container xếp hàng kéo dài. Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay kéo dài 3 ngày (25 đến 27-4) nên lượng người đổ về quê và du lịch rất đông. Ở cửa ngõ phía Tây, tuyến Quốc lộ 1 (đoạn Lê Khả Phiêu) hướng về các tỉnh miền Tây cũng ghi nhận lượng phương tiện tăng đột biến. Tại các điểm như cầu Bình Điền, vòng xoay An Lạc, xe di chuyển chậm, có lúc chỉ đạt dưới 20 km/giờ. Anh Nguyễn Văn Lê (quê Cần Thơ) cho biết gia đình chủ động rời TPHCM từ 6 giờ sáng để tránh kẹt xe nhưng vẫn gặp cảnh đông đúc khi đến vòng xoay An Lạc. “Chúng tôi tính đi sớm để né ùn ứ, nhưng ra tới đây vẫn đông nghẹt. May là xe còn nhích được, không bị đứng hẳn nên cũng đỡ mệt. Đi chơi lễ nên mọi người cố gắng giữ bình tĩnh, không chen lấn” - anh Lê chia sẻ. Theo ghi nhận, do tâm lý tranh thủ xuất phát sớm để tránh nắng nóng, nhiều người mang theo hành lý cồng kềnh, khiến mặt đường càng thêm quá tải. Tuy nhiên, nhờ lực lượng CSGT chủ động có mặt từ sớm để điều tiết, phân luồng nên dù lưu lượng xe lớn, giao thông vẫn trong tầm kiểm soát, chưa xảy ra tình trạng kẹt cứng kéo dài. Dù vậy, áp lực phương tiện lại dồn về đường dẫn vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, khiến tuyến này tiếp tục quá tải cục bộ. Dự báo trong chiều cùng ngày, lượng phương tiện rời TPHCM sẽ tiếp tục tăng cao. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân chủ động sắp xếp thời gian di chuyển, lựa chọn lộ trình phù hợp và giữ khoảng cách an toàn để hạn chế rủi ro trong điều kiện giao thông đông đúc.



