Cửa ngõ phía Đông - Tây TPHCM ùn tắc trong ngày đầu nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương

CLIP: Giao thông ùn ứ ở đường Nguyễn Văn Linh, đoạn gần cầu Tân Thuận
Chiều 25-4, ngày đầu kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 Âm lịch), cửa ngõ phía Đông và phía Tây TPHCM xảy ra ùn tắc giao thông do người dân bắt đầu rời thành phố, xe container chở hàng vào các cảng tăng.
Tại nút giao thông An Phú, đường Mai Chí Thọ giao thông đi lại ổn định, lối vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây "dễ thở", song cũng có thời điểm xảy ra ùn tắc.
Tuy nhiên, tại đường Võ Chí Công (đoạn vào cảng Cát Lái), Quốc lộ 1A (đoạn từ Khu Công nghệ cao TPHCM đi Tân Vạn) đông đúc xe cộ, chủ yếu là xe container xếp hàng dài trên đường.
Tại cửa ngõ phía Tây, từ sáng nay đã có nhiều người dân bắt đầu về quê, do đó lượng phương tiện tăng đột biến so với thường ngày.
Anh Phạm Minh Trực, quê Cà Mau, cho biết sáng nay lượng xe đông hơn, do đó di chuyển cũng khá vất vả. "Song cũng không quá ùn ứ. Sáng nay tôi tranh thủ về quê để ngày mai dự đám cưới người bạn" - anh Trực cho hay.
Từ sáng 25-4, lực lượng CSGT Công an TPHCM được bố trí ở nhiều giao lộ để điều tiết giao thông.
