Liên tục xảy ra sụt hố trên đường, ai phải chịu trách nhiệm?

Sáng 24-4, taxi 4 chỗ biển số tỉnh Ninh Bình di chuyển trên đường Khuất Duy Tiến, khi đến gần nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân, Hà Nội) thì bánh trước xe bên ghế phụ bị sụt xuống cống, mắc kẹt giữa đường. Lúc này trời mưa, cống thoát nước bị vỡ nắp che. Gần nửa bánh xe nằm dưới ống cống tròn đường kính khoảng 60 cm.

Ô tô sụt bánh trên đường đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, Hà Nội.

Trước đó một ngày, trên đường Nguyễn Trãi, một xe tải cũng sụt bánh xuống hố, phải nhờ máy xúc hỗ trợ kéo lên.

Khu vực xảy ra sự việc nằm ở vị trí thi công dự án chống úng ngập khu vực nội đô Hà Nội.

Từ đây, bạn đọc Báo Người Lao Động đặt câu hỏi ai chịu trách nhiệm với các tai nạn như trên.

Ai chịu trách nhiệm!

Luật sư Mai Thanh Bình (Đoàn Luật sư TPHCM), cho hay trách nhiệm bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng không chỉ dừng ở việc sửa chữa khi có hư hỏng. Đây là quá trình quản lý liên tục từ kiểm tra, bảo dưỡng đến xử lý kịp thời các hư hỏng phát sinh trong quá trình khai thác. Công trình phải luôn được duy trì trong trạng thái an toàn, đồng thời buộc các đơn vị quản lý phải chủ động phát hiện, cảnh báo và khắc phục ngay các nguy cơ như sụt lún hay hư hỏng nắp cống.

Trách nhiệm không thuộc về một chủ thể duy nhất mà được phân bổ theo hệ thống, từ cơ quan nhà nước đến đơn vị khai thác, nhà đầu tư hoặc chủ đầu tư tùy từng giai đoạn của công trình. Khi nghĩa vụ này không được thực hiện đầy đủ và gây thiệt hại, các chủ thể liên quan không chỉ phải bồi thường dân sự mà còn có thể bị xem xét trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc hơn nếu hậu quả xảy ra ở mức nghiêm trọng, căn cứ Điều 35, 36, 37 Luật Đường bộ 2024.

Với các tình huống trên, nếu công trình thoát nước bị hư hỏng nhưng không được phát hiện, sửa chữa hoặc không có cảnh báo kịp thời, thì đơn vị quản lý, duy tu tuyến đường có thể phải chịu trách nhiệm chính do không bảo đảm an toàn khai thác.

Trường hợp khu vực từng được thi công, hoàn trả mặt đường, trách nhiệm có thể mở rộng sang đơn vị thi công nếu việc tái lập không đạt tiêu chuẩn, đặc biệt khi công trình còn trong thời gian bảo hành.

Ngoài ra, nếu hệ thống cống thuộc quản lý của đơn vị thoát nước, việc không bảo trì, kiểm tra định kỳ dẫn đến hư hỏng cũng có thể làm phát sinh trách nhiệm. Tùy từng trường hợp cụ thể, trách nhiệm có thể được xác định theo hướng một bên hoặc liên đới giữa nhiều chủ thể;

Về trách nhiệm bồi thường, chủ sở hữu hoặc người quản lý công trình phải chịu trách nhiệm khi công trình gây thiệt hại, nếu việc quản lý, vận hành không bảo đảm an toàn, theo Bộ luật Dân sự 2015.

Phạm vi bồi thường không chỉ giới hạn ở giá trị tài sản bị hư hỏng như phương tiện giao thông, mà còn bao gồm thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút, chi phí hợp lý để khắc phục thiệt hại và các tổn thất liên quan khác.

Thậm chí, trong trường hợp hậu quả xảy ra nghiêm trọng, hành vi vi phạm còn có thể bị xử lý hình sự, có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 15 năm.