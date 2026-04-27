Cửa ngõ TPHCM đông đúc xe cộ sau lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sau lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, đông đảo người dân quay trở lại TPHCM để đi học, đi làm, chiều tối 27-4.

Tình trạng ùn tắc xảy ra ở đường Lê Khả Phiêu, cửa ngõ phía Tây thành phố.

Tại cửa ngõ phía Tây thành phố, từ 16 giờ, ghi nhận lượng xe tăng đột biến ở đường Lê Khả Phiêu (Quốc lộ 1), các xe buộc di chuyển chậm. Song với sau Tết Nguyên đán 2026, không xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài. Đến 20 giờ, người dân vẫn ùn ùn trở lại.

Trong khi đó, ở cửa ngõ phía Đông như nút giao An Phú, Quốc lộ 1, đường Võ Chí Công cũng ghi nhận lượng xe tăng rõ.

Anh Minh Tuấn, ngụ phường Bình Thạnh, cho biết anh vừa từ quê Lâm Đồng trở lại thành phố sau 3 ngày nghỉ, lượng xe trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đông hơn ngày thường.

"Sau hai hôm đi làm nữa, tôi sẽ tiếp tục về quê nghỉ lễ 30-4 và 1-)" - anh Tuấn cho biết.

Sau 2 ngày đi làm, đi học, người dân tiếp tục bước vào kỳ nghỉ.