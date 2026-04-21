Loạt tuyến đường ở TPHCM được điều chỉnh giao thông trong 6 ngày

Ngày 21-4, đại diện Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông một số tuyến đường khu vực phường Vũng Tàu và phường Sài Gòn phục vụ cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TPHCM lần thứ 38 - năm 2026.

Ngày 24-4

- Lúc 6 giờ 20: Tập trung tại công viên Trung tâm Văn hoá Thông tin Thể thao Phường Vũng Tàu (Bãi trước, đoạn giao lộ Quang Trung - Lê Lợi).

Khu vực trung tâm TPHCM.

- Lúc 7 giờ: Thi đấu theo lộ trình: Quang Trung – Trần Phú – Công ty Hoa tiêu Tân Cảng (18 Trần Phú) thì quay đầu chữ U – vào lại Trần Phú – Quang Trung – Hạ Long – Chùa Hải Vân thì quay đầu chữ U – vào lại Quang Trung – kết thúc tại Công viên Trung tâm văn hoá thông tin phường Vũng Tàu (ngã ba Lê Lợi + Quang Trung).

- Lúc 8 giờ 30 – 9 giờ 30: Tổ chức trao thưởng (đoạn công viên trên đường Quang Trung, giữa Ba Cu và Lê Quý Đôn).

Trên lộ trình đua, tiến hành cấm phương tiện tạm thời tại 2 đầu đường để phục vụ cho chặng đua.

+ Điểm cấm số 1: Phía trước Công ty Hoa tiêu Tân Cảng, số 18 đường Trần Phú.

+ Điểm cấm số 2: Phía trước chùa Hải Vân, đường Hạ Long.

Lộ trình thay thế: Người dân tham gia lưu thông chủ động chọn các tuyến đường nhánh để tránh đoạn Quang Trung – Trần Phú – Hạ Long trong thời gian tổ chức chặng đua (từ 6 giờ 30 đến 9 giờ 30 ngày 24-4).

Từ 0 giờ ngày 26-4 đến 24 giờ ngày 30-4.

Tiến hành cấm phương tiện tạm thời trên đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Phạm Ngọc Thạch đến đường Pasteur), phường Sài Gòn.

Lộ trình thay thế: Để di chuyển tránh tuyến Lê Duẩn (đoạn từ đường Phạm Ngọc Thạch đến đường Pasteur) trong thời gian nêu trên, người dân tham gia giao thông có thể di chuyển theo các hướng sau:

+ Hướng 1: Lê Duẩn – rẽ phải Phạm Ngọc Thạch – rẽ trái Alexandre de Rhodes – Pasteur (hoặc đi thẳng ra Nam Kỳ Khởi Nghĩa).

+ Hướng 2: Lê Duẩn – rẽ trái Công xã Paris – rẽ phải Hàn Thuyên – rẽ phải Pasteur (hoặc đi thẳng ra Nam Kỳ Khởi Nghĩa).

+ Hướng 3: Từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa – vào Lê Duẩn – rẽ trái Pasteur – rẽ phải Alexandre de Rhodes – Phạm Ngọc Thạch – Lê Duẩn.