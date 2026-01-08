HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Cục Chăn nuôi và Thú y nói gì về thịt heo bệnh thành sản phẩm của Công ty Đồ hộp Hạ Long?

Lê Thúy

(NLĐO) - Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát giết mổ, đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Liên quan đến vụ việc đặc biệt nghiêm trọng về an toàn thực phẩm, khi hơn 120 tấn thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi bị đưa vào kho của Công ty CP đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco), có trụ sở tại 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền (TP Hải Phòng) để chế biến thành thịt hộp tiêu thụ ra thị trường, sáng 8-1, nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

- Ảnh 1.

Một sản phẩm Pate Cột Đèn của Công ty Đồ hộp Hạ Long

Nguồn tin cũng cho hay Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đang tiến hành triệu tập ông T.S.T. (Tổng Giám đốc CP đồ hộp Hạ Long) và lãnh đạo phòng chức năng của doanh nghiệp này để điều tra làm rõ trách nhiệm, quy trình tiếp nhận, kiểm soát nguyên liệu đầu vào trong hoạt động sản xuất tại doanh nghiệp này.

Trưa ngày 8-1, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, cho biết hiện vụ việc tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long đang được cơ quan công an điều tra, theo đó Cục chờ kết luận điều tra và thông tin chính thức tới cơ quan báo chí đầy đủ, khách quan.

Lỗ hổng nào mà heo nhiễm dịch tả châu Phi vẫn được mua bán?

Tuy nhiên, Cục sẽ tích cực triển khai nhiều giải pháp để siết chặt, kiểm soát khâu giết mổ, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm trong thời gian tới, đặc biệt là Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thông tin thêm, ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, chia sẻ kiểm soát an toàn thực phẩm là nhiệm vụ của các ngành chức năng, trong đó có Cục Chăn nuôi và Thú y, vì vậy đơn vị đã có chỉ đạo các địa phương thực hiện công tác kiểm tra giám sát, trong đó kiểm soát giết mổ là nhiệm vụ trọng tâm.

Đặc biệt ở các tỉnh, thành phố lớn, Cục Chăn nuôi và Thú y sẽ phối hợp với đoàn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường xuống địa phương triển khai công việc kiểm soát. Cùng với đó, ngành sẽ phối hợp với lực lượng công an, cảnh sát môi trường để giám sát đảm bảo toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm soát nhập lậu.

Với vấn nạn mua bán heo nhiễm dịch tả châu Phi, ông Phạm Kim Đăng nhấn mạnh cơ quan thú y địa phương cần tăng cường kiểm soát hơn nữa. Về lực lượng thú y cơ sở, "chúng tôi đã có thảo luận và thấy rằng nếu tại địa phương còn duy trì lực lượng thú y cấp xã, công tác kiểm soát dịch bệnh và vệ sinh giết mổ và an toàn thực phẩm thực hiện tốt sẽ ít xảy ra sự cố an toàn thực phẩm" - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết.

Theo đó, Cục đã có văn bản gửi các địa phương đề nghị duy trì hệ thống thú y cấp xã, đồng thời có thể sử dụng thêm nguồn nhân lực khác làm công tác kiểm soát dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cùng với đó, để giám sát buôn bán heo bệnh, chúng ta cần nâng cao nhận thức người chăn nuôi, thu gom, giết mổ với nguyên tắc là chỉ sử dụng heo có nguồn gốc rõ ràng, có chứng nhận của cơ quan quản lý.

Tin liên quan

Thịt heo bệnh thành pate ở Đồ hộp Hạ Long: Hồ sơ công ty "đổi chủ" liên tục

Thịt heo bệnh thành pate ở Đồ hộp Hạ Long: Hồ sơ công ty "đổi chủ" liên tục

(NLĐO) - Trong giai đoạn từ năm 2013 đến nay, Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) nhiều lần thay đổi người đại diện pháp luật.

Hàng trăm tấn thịt heo bệnh tuồn vào Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long

Giá vàng vẫn biến động; 120 tấn thịt bệnh dịch tả heo châu Phi tuồn vào công ty đồ hộp Hạ Long chế biến; Mỹ muốn kiểm soát hoạt động bán dầu của Venezuela...…

Vụ hơn 120 tấn thịt tả heo châu Phi tuồn vào nhà máy: Triệu tập lãnh đạo Công ty CP đồ hộp Hạ Long

(NLĐO)- Công an TP Hải Phòng tiến hành triệu tập lãnh đạo Công ty CP đồ hộp Hạ Long và các phòng chức năng của doanh nghiệp này để điều tra, làm rõ trách nhiệm

