Thời sự Xã hội

Cục CSGT công bố thêm video vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 12 tử vong ở Đắk Lắk

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Cục CSGT cho biết trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nam sinh ở Đắk Lắk tử vong có nghi vấn cải tạo để có tiếng nổ lớn.

Liên quan vụ tai nạn giao thông tại Đắk Lắk làm nam sinh tử vong, chiều 24-4 Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) công bố thêm clip ghi lại và thông tin vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nam sinh 18 tuổi tử vong. Ảnh cắt từ clip

Theo Cục CSGT, xe máy biển số 47AB-325.78 có dung tích xi lanh dưới 50 cm3. Chủ xe là anh trai ruột của nạn nhân. Thời điểm V.Đ.Q. (nạn nhân) lái xe máy xảy ra tai nạn giao thông là 17 tuổi, 5 tháng, 28 ngày.

"Đối chiếu với quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, V.Đ.Q. đủ điều kiện để điều khiển xe gắn máy có dung tích xi lanh 50 cm3 tham gia giao thông. Không có hành vi giao hoặc để xe cho người chưa đủ điều kiện theo Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ điều khiển tham gia giao thông"- Cục CSGT nêu.

Tuy nhiên, Cục CSGT, có nghi vấn cải tạo (độ pô xe) để có tiếng nổ lớn. Cơ quan chức năng thu thập các clip có liên quan và xác định V.Đ.Q. chạy xe tốc độ cao trên đường.

Video mới được Cục Cảnh sát giao thông công bố và khẳng định âm thanh thu trực tiếp từ camera nhà dân trên tuyến. Video: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 11 giờ 29 phút ngày 15-4, tại Km 198+200, Quốc lộ 29 (đoạn qua xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo đó, nạn nhân là em V.Đ.Q. (SN 2008, trú tại xã Cư Pơng). Em Q. điều khiển xe gắn máy biển số 47AB-325.78 lưu thông trên Quốc lộ 29 theo hướng từ Quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết (tỉnh Đắk Lắk). Khi đến địa điểm trên, phương tiện lao xuống mương thoát nước bên trái theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến em Q. tử vong.

Liên quan đến vụ việc, trước đó, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố ông Nguyễn Quang Hoàng, cán bộ tổ tuần tra thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk về tội "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng", quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 132 Bộ luật Hình sự.

Ông Hoàng bị cáo buộc trong quá trình làm nhiệm vụ, khi phát hiện em V.Đ.Q. điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường, nghi có dấu hiệu vi phạm hành chính. Tuy nhiên, ông Hoàng không thực hiện quy trình ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra mà điều khiển xe mô tô đặc chủng đuổi theo phía sau.

Khi đến Km 198+200 Quốc lộ 29, đoạn qua buôn Cư Yuốt, xã Cư Pơng, em Q. không làm chủ được tay lái, lao xuống mương thoát nước bên trái theo hướng từ Quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết.

Sau khi xảy ra tai nạn, dù là cán bộ Cảnh sát giao thông, ông Hoàng không đến kiểm tra, hỗ trợ người bị nạn mà quay xe rời khỏi hiện trường. Sau đó, em Q. tử vong trên đường chuyển viện từ Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Tin liên quan

Công an Đắk Lắk cảnh báo thông tin giả mạo về vụ nam sinh lớp 12 tử vong

Công an Đắk Lắk cảnh báo thông tin giả mạo về vụ nam sinh lớp 12 tử vong

(NLĐO) - Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định chưa tổ chức họp báo và cảnh báo người dân không chia sẻ nội dung sai sự thật về vụ việc nam sinh lớp 12 tử vong.

Audio: Phó Giám đốc Công an Đắk Lắk nói lý do khởi tố cựu thiếu tá CSGT trong vụ nam sinh tử vong

(NLĐO) - Cựu thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng (cán bộ Trạm CSGT Krông Búk) bị khởi tố về tội "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng".

Đình chỉ công tác một thiếu tá Cảnh sát giao thông Đắk Lắk

(NLĐO) - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định đình chỉ công tác một thiếu tá Cảnh sát giao thông.

