Cục CSGT: Dùng điện thoại khi dừng đèn đỏ sẽ không bị phạt

Ngày 11-11, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết thời gian gần đây, nhiều người vừa lái xe, vừa sử dụng điện thoại bị CSGT xử phạt thông qua phản ánh của người dân trên mạng xã hội. Theo đó, CSGT sẽ xử lý nghiêm hành vi này nhằm đảm bảo an toàn giao thông.



Dùng điện thoại khi dừng đèn đỏ sẽ không bị phạt. Ảnh: Cục CSGT

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ lo lắng, băn khoăn về việc dùng điện khi dừng chờ đèn đỏ có bị phạt hay không?

Theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, "dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ", là hành vi bị nghiêm cấm.

Về việc này, đại diện Cục CSGT cho biết việc dùng điện thoại khi dừng chờ đèn đỏ là không vi phạm, không bị CSGT xử phạt.

Nguyên nhân được lý giải là việc dừng xe chờ đèn đỏ, không phải đang lái xe. Do đó, việc dừng chờ đèn đỏ là "tạm dừng chờ" khi tham gia giao thông, khác với việc "điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển".

Tuy nhiên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế dùng điện thoại trong trường hợp trên vì có thể gây mất tập trung.

Nghị định 168 quy định: Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ" sẽ bị phạt 4 - 6 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe với người lái ô tô.

Nếu thực hiện hành vi trên mà gây tai nạn thì phạt tiền từ 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Tài xế xe máy vi phạm lỗi trên bị phạt 800.000 - 1 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm và gây tai nạn thì phạt từ 10 - 14 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.