Cục CSGT: Sẽ kiểm tra nồng độ cồn tới khi hình thành thói quen "đã uống rượu bia là không lái xe"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Cục CSGT: Sẽ kiểm tra nồng độ cồn tới khi hình thành thói quen "đã uống rượu bia là không lái xe"

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Kiểm tra nồng độ cồn trong khung giờ nhất định, lực lượng CSGT trên toàn quốc đã phát hiện, xử lý 3.829 trường hợp vi phạm.

Ngày 19-10, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết thực hiện mệnh lệnh ra quân kiểm tra chuyên đề cồn, trong khoảng thời gian 3 tiếng, từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 18-10, lực lượng CSGT trên toàn quốc đã kiểm soát nồng độ cồn đối với 63.240 lái xe, người điều khiển phương tiện. Trong số đó, có 1.860 xe khách, 3.128 xe tải, 16.051 xe con, 41.067 xe mô tô, 1.131 xe thô sơ…

CSGT xử lý vi phạm nồng độ cồn trong ngày ra quân với hơn 3 . 800 Trường hợp - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện. Ảnh: Đ.H.

Qua đó, đã lập biên bản xử lý đối với hành vi điều khiển phương tiện trong cơ thể có nồng độ cồn đối với 2.523 trường hợp, gồm 2 xe khách, 10 xe tải, 82 xe con, 2.401 xe mô tô, 28 xe thô sơ. Trong đó, các địa phương phát hiện vi phạm nhiều là: Bắc Ninh (259 trường hợp), Hải Phòng (207 trường hợp), Phú Thọ (198 trường hợp), An Giang (187 trường hợp), Lào Cai (179 trường hợp), Thái Nguyên (174 trường hợp)…

Tổng hợp kết quả ra quân tuần tra, kiểm soát và xử lý chuyên đề nồng độ cồn đối với 2 khung giờ từ 12 giờ đến 14 giờ 30 và từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 18-10, lực lượng CSGT đã kiểm soát 111.542 lái xe, người điều khiển phương tiện; phát hiện và lập biên bản xử lý 3.829 trường hợp vi phạm (4 xe khách, 18 xe tải, 147 xe con, 3.615 xe mô tô, 45 xe thô sơ), chiếm 3,43%.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, cho biết kết quả này đã phản ánh thói quen của một bộ phận người tham gia giao thông chưa chấp hành nghiêm quy định về nghiêm cấm điều khiển phương tiện trong cơ thể có nồng độ cồn. Tại các thành phố lớn có kết quả xử lý mặc dù cao nhưng chưa tương xứng với tình hình thực tế trên tuyến, địa bàn.

Việc CSGT toàn quốc thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT cùng ra quân kiểm soát một chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm trên toàn quốc là việc làm rất mới, tạo ra sự đồng bộ trong toàn quốc nhằm ngăn chặn vi phạm và tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn. Cách làm này sẽ được Cục CSGT thực hiện thường xuyên, bất kỳ ngày nào, kể cả vào dịp nghỉ lễ, Tết, cho đến khi thiết lập được thói quen "đã uống rượu bia thì không lái xe". Bên cạnh đó, các địa phương vẫn tổ chức kiểm soát vi phạm nồng độ cồn và xử lý theo chức năng, đặc thù của địa bàn.

Tin liên quan

Bất ngờ với hành động của người vi phạm nồng độ cồn ở TP HCM

Bất ngờ với hành động của người vi phạm nồng độ cồn ở TP HCM

(NLĐO) - Trong tối 17-10, Đội CSGT Rạch Chiếc đã tổng kiểm soát lập 32 biên bản vi phạm nồng độ cồn.

Một phường ở TP HCM có 411 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 2 tháng, cao nhất cả nước

(NLĐO)- Trong số 10 phường, xã có số người vi phạm nồng độ cồn nhiều nhất cả nước trong 2 tháng, có 5 phường ở TP HCM.

Vụ ô tô lùi vào đám đông làm 1 người tử vong, 10 người bị thương: Cán bộ xã vi phạm nồng độ cồn

(NLĐO) - Theo cơ quan chức năng, Phó Bí thư xã điều khiển xe ô tô lùi vào đám đông làm 1 người tử vong, 10 người bị thương vi phạm nồng độ cồn.

vi phạm giao thông nồng độ cồn CSGT uống bia rượu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo