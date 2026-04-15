Cục CSGT nói gì về thông tin "tăng mức xử phạt vi phạm giao thông"?

Ngày 15-4, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe đang được Bộ Công an lấy ý kiến người dân.



Lực lượng CSGT xử lý người vi phạm giao thông. Ảnh: Cục CSGT

Theo Cục CSGT, hiện nay một số trang mạng xã hội đã đưa thông tin chưa chính xác, gây hiểu không đúng. Cục CSGT khẳng định Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 168 không nâng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Dự thảo mô tả kỹ hơn, chặt chẽ hơn một số hành vi vi phạm, chủ yếu về kinh doanh vận tải. Ngoài ra Dự thảo quy định xử phạt mới với xe kinh doanh vận tải hợp đồng điện tử, xe nội bộ… với mức xử phạt tương đương như xe kinh doanh vận tải hiện nay.

Tiếp đó, Dự thảo quy định rõ thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh, được sửa đổi theo quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính và một số luật khác, phù hợp với việc sắp xếp lại bộ máy các cơ quan Nhà nước và chính quyền 2 cấp.

Cục CSGT lấy ví dụ, như việc quy định thẩm quyền và mức xử phạt tiền đối với một số chức danh thuộc ngành đường bộ (Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam; trưởng đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Xây dựng thành lập; Giám đốc Sở Xây dựng…).

Quy định mức xử phạt tiền mới để thống nhất, đồng bộ với quy định của Nghị định 189/2025/NĐ-CP quy định chi tiết Luật xử lý vi phạm hành chính đối với cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ (nâng từ 500.000 đồng lên 7,5 triệu đồng), đội trưởng, trạm trưởng, trưởng công an cấp xã, trưởng phòng…

Cục CSGT lý giải việc sửa đổi, bổ sung của Dự thảo đối với việc nâng mức tiền phạt của cán bộ, chiến sĩ công an đang thi hành công vụ (quy định này đã có hiệu lực từ ngày 1-7-2025 theo Nghị định 189/2025/NĐ-CP) giúp bảo đảm đồng bộ pháp luật.

Cùng với đó, việc này cũng giúp người vi phạm (đối với một số hành vi có mức phạt tiền thấp hơn 7,5 triệu đồng) có thể nộp phạt trực tiếp cho cán bộ, chiến sĩ CSGT đang thực thi nhiệm vụ, không cần đến kho bạc, ngân hàng hoặc qua cổng dịch vụ công.