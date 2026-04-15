Cục CSGT nói gì về thông tin "tăng mức xử phạt vi phạm giao thông"?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Cục CSGT nói gì về thông tin "tăng mức xử phạt vi phạm giao thông"?

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Theo Cục CSGT, Dự thảo Nghị định 168/2024, không nâng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Ngày 15-4, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe đang được Bộ Công an lấy ý kiến người dân.

Cục CSGT nói về tin đồn "tăng mức xử phạt vi phạm giao thông" - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT xử lý người vi phạm giao thông. Ảnh: Cục CSGT

Theo Cục CSGT, hiện nay một số trang mạng xã hội đã đưa thông tin chưa chính xác, gây hiểu không đúng. Cục CSGT khẳng định Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 168 không nâng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Dự thảo mô tả kỹ hơn, chặt chẽ hơn một số hành vi vi phạm, chủ yếu về kinh doanh vận tải. Ngoài ra Dự thảo quy định xử phạt mới với xe kinh doanh vận tải hợp đồng điện tử, xe nội bộ… với mức xử phạt tương đương như xe kinh doanh vận tải hiện nay.

Tiếp đó, Dự thảo quy định rõ thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh, được sửa đổi theo quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính và một số luật khác, phù hợp với việc sắp xếp lại bộ máy các cơ quan Nhà nước và chính quyền 2 cấp.

Cục CSGT lấy ví dụ, như việc quy định thẩm quyền và mức xử phạt tiền đối với một số chức danh thuộc ngành đường bộ (Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam; trưởng đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Xây dựng thành lập; Giám đốc Sở Xây dựng…).

Quy định mức xử phạt tiền mới để thống nhất, đồng bộ với quy định của Nghị định 189/2025/NĐ-CP quy định chi tiết Luật xử lý vi phạm hành chính đối với cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ (nâng từ 500.000 đồng lên 7,5 triệu đồng), đội trưởng, trạm trưởng, trưởng công an cấp xã, trưởng phòng…

Cục CSGT lý giải việc sửa đổi, bổ sung của Dự thảo đối với việc nâng mức tiền phạt của cán bộ, chiến sĩ công an đang thi hành công vụ (quy định này đã có hiệu lực từ ngày 1-7-2025 theo Nghị định 189/2025/NĐ-CP) giúp bảo đảm đồng bộ pháp luật.

Cùng với đó, việc này cũng giúp người vi phạm (đối với một số hành vi có mức phạt tiền thấp hơn 7,5 triệu đồng) có thể nộp phạt trực tiếp cho cán bộ, chiến sĩ CSGT đang thực thi nhiệm vụ, không cần đến kho bạc, ngân hàng hoặc qua cổng dịch vụ công.

Tin liên quan

Sau 3 tháng thực hiện Nghị định 168, xuất hiện tình trạng "nhờn luật"

Sau 3 tháng thực hiện Nghị định 168, xuất hiện tình trạng "nhờn luật"

(NLĐO)- Theo Cục CSGT, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một bộ phận nhỏ người tham gia giao thông "nhờn luật" mặc dù biết chế tài xử phạt tăng nặng

Đã xử lý hơn 587.000 trường hợp vi phạm giao thông theo Nghị định 168

(NLĐO)- Sau 2,5 tháng thực hiện Nghị định 168, lực lượng CSGT đã xử lý 587.075 trường hợp vi phạm giao thông, giảm 299.111 trường hợp so cùng kỳ năm ngoái.

Xử lý hơn 504.000 trường hợp vi phạm giao thông sau 2 tháng thực hiện Nghị định 168

(NLĐO)- Trong 2 tháng thực hiện Nghị định 168, lực lượng CSGT đã xử lý vi phạm nồng độ cồn gần 106.000 trường hợp; vi phạm tốc độ hơn 120.000 trường hợp

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo