Thời sự Xã hội

Cục CSGT nói gì về thông tin xử phạt 5 triệu đồng khi chưa được phép quay video CSGT?

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Theo Cục CSGT, thông tin xử phạt 5 triệu đồng đối với cá nhân quay video lực lượng CSGT khi đang làm nhiệm vụ mà chưa được sự cho phép là không đúng.

Ngày 2-2, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) lên tiếng về thông tin Cục CSGT đề xuất xử phạt 5 triệu đồng đối với cá nhân quay video lực lượng CSGT khi đang làm nhiệm vụ.

Cục CSGT thông tin về giám sát CSGT và việc xử phạt không đúng 5 triệu đồng - Ảnh 1.

Cục CSGT khẳng định thông tin việc xử phạt 5 triệu đồng khi chưa được phép quay video CSGT là không đúng. Ảnh: Cục CSGT

Theo Cục CSGT, hiện trên mạng xã hội đang đưa thông tin về việc Cục CSGT đưa ra đề xuất xử phạt 5 triệu đồng đối với cá nhân quay video lực lượng CSGT khi đang làm nhiệm vụ mà chưa được sự cho phép. Kèm theo đó là hình ảnh do AI thiết lập.

Cục CSGT khẳng định đây là thông tin giả. Cá nhân, tổ chức phát tán, lan truyền thông tin này sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Theo Thông tư 46/2024 của Bộ Công an bổ sung một số điều của Thông tư số 67/2019 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15-11-2024.

Theo đó, người dân có thể giám sát CSGT bằng các hình thức: Tiếp cận thông tin công khai của lực lượng công an và trên các phương tiện thông tin đại chúng; qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật; tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với cán bộ, chiến sĩ; Kết quả giải quyết các vụ việc, đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; quan sát trực tiếp công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Việc giám sát của người dân phải bảo đảm: Không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cán bộ, chiến sĩ khi đang thực thi công vụ và không được vào khu vực thực thi công vụ, trừ người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Trong đó, khu vực thực thi công vụ là nơi được giới hạn bằng cọc tiêu hình chóp nón hoặc dây căng để cán bộ, chiến sĩ thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và an ninh, trật tự.

