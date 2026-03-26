Thời sự Xã hội

Cục CSGT nói về bãi bỏ toàn bộ Nghị định 100 về xử phạt vi phạm giao thông

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Theo Cục CSGT, việc bãi bỏ Nghị định 100 không có nghĩa là dừng xử phạt vi phạm giao thông, mà là thực hiện tách bạch, điều chỉnh theo từng lĩnh vực.

Ngày 26-3, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết  Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-5. Điểm đáng chú ý, nghị định này bãi bỏ toàn bộ Nghị định 100/2019 - văn bản trước đây quy định xử phạt vi phạm hành chính trong cả lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Cục CSGT thông báo bãi bỏ Nghị định 100 về xử phạt vi phạm giao thông 2026 - Ảnh 1.

Bãi bỏ toàn bộ Nghị định 100 về xử phạt vi phạm giao thông. Ảnh: Bộ Công an

"Việc bãi bỏ Nghị định 100 không có nghĩa là dừng xử phạt vi phạm giao thông, mà là thực hiện tách bạch, điều chỉnh theo từng lĩnh vực chuyên ngành"- đại diện Cục CSGT nêu rõ.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 168/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đồng thời áp dụng cơ chế trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, có hiệu lực từ ngày 1-1-2025. Nghị định này đã sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung của Nghị định 100 để phù hợp với hệ thống quy định mới.

Đến ngày 22-12-2025, Chính phủ ban hành Nghị định 336/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ. Nghị định này tiếp tục điều chỉnh các quy định liên quan đến xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đồng thời bãi bỏ một số nội dung xử phạt trong lĩnh vực đường sắt.

Sau nhiều lần được sửa đổi, bổ sung và phân tách theo từng lĩnh vực quản lý, Nghị định 100/2019 đã chính thức bị bãi bỏ toàn bộ.

Theo quy định hiện hành, các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực đường bộ sẽ được xử phạt theo các nghị định chuyên ngành về giao thông đường bộ, trong đó có cơ chế trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Đối với các hành vi vi phạm thuộc những lĩnh vực quản lý nhà nước khác có liên quan đến giao thông đường bộ, đường sắt nhưng không được quy định trong các nghị định này, việc xử lý sẽ căn cứ theo các nghị định xử phạt vi phạm hành chính tương ứng của từng lĩnh vực.

Tin liên quan

Quán bia tấp nập trở lại, khách "quên" Nghị định 100?

Quán bia tấp nập trở lại, khách "quên" Nghị định 100?

(NLĐO)- Sau những ngày đóng cửa phòng chống dịch Covid-19, nhiều hàng quán trên địa bàn TP Hà Nội đã hoạt động trở lại, cũng là lúc người dân đổ ra các quán bia xả hơi, dường như quên đi Nghị định 100 với mức phạt vi phạm giao thông cao.

Tông vào sau ôtô, nam tài xế vi phạm nồng độ cồn cao nhất ở Hà Nội từ khi có Nghị định 100

(NLĐO)- Điều khiển ôtô tông vào sau xe Mercedes đang dừng đèn đỏ ở Hà Nội, nam tài xế gaaytai nạn vi phạm nồng độ cồn ngưỡng 0,975 mg/lít khí thở, mức vi phạm được CSGT ghi nhận cao nhất ở TP kể từ khi triển khai Nghị định 100.

Đà Nẵng: Tạm dừng việc tuyên truyền nghị định 100 tại nhà hàng, quán nhậu

(NLĐO) – CSGT TP Đà Nẵng đã dừng việc tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại bia rượu và Nghị định 100/2019 đến người dân ngay trên bàn nhậu.

vi phạm giao thông xử phạt vi phạm CSGT xử phạt vi phạm hành chính nghị định 100
