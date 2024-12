Phạt hơn 1 tỉ đồng tiền nồng độ cồn chỉ trong 5 ngày

Ngày 22-12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt tổ chức ra quân, tăng cường lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT).

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa tuần tra, kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo đó, ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân, nhất là trong lứa tuổi học sinh; CSGT đã tăng cường lực lượng, phương tiện triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp công tác, vừa tập trung nắm tình hình, vừa tổ chức tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp hóa trang, khép kín 24/24 giờ trên tất cả các tuyến giao thông của tỉnh.

Tập trung xử lý nghiêm các lỗi vi phạm là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông, như: vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; chạy quá tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt, dừng, đỗ sai quy định; xe "cơi nới" thành thùng, chở quá tải; lạng lách đánh võng...

Với tinh thần quyết liệt, xử lý nghiêm tất cả các hành vi, chỉ sau 5 ngày ra quân (từ ngày 15-12 đến ngày 20-12), lực lượng CSGT Công an Thanh Hóa đã kiểm tra, phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính 1.354 trường hợp, phạt tiền 3,64 tỉ đồng, tạm giữ 392 phương tiện, tước giấy phép lái xe, phù hiệu, chứng chỉ hành nghề 129 trường hợp.

Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 252 trường hợp, phạt tiền 1,12 tỉ đồng; vi phạm về quá tải, quá kích thước thành thùng 121 trường hợp, phạt tiền 343 triệu đồng; vi phạm về tốc độ 77 trường hợp, phạt tiền 418 triệu đồng; không đội mũ bảo hiểm 379 trường hợp, phạt tiền 189 triệu đồng…

Theo lực lượng CSGT, với quyết tâm kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm tất cả các hành vi phạm, với quan điểm, mục tiêu xử lý là "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ", "không can thiệp".