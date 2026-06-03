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Kinh tế

Cục Thuế lên tiếng về thông tin "bỏ đề xuất ngân hàng phải cung cấp tài khoản người nộp thuế"

Minh Chiến

(NLĐO)- Cục Thuế đã làm rõ thông tin liên quan đến trách nhiệm cung cấp thông tin của tổ chức tín dụng phục vụ quản lý thuế.

Ngày 3-6, Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có thông tin làm rõ liên quan đến dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý thuế, sau khi xuất hiện một số thông tin cho rằng cơ quan soạn thảo đã "bỏ đề xuất ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế".

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Cục Thuế nói về thông tin "bỏ đề xuất ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế"

Theo Cục Thuế, nội dung này vẫn được giữ nguyên trong dự thảo nghị định đang xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

Cụ thể, khoản 3 Điều 61 dự thảo quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán, thanh toán trực tuyến và tổ chức thẻ quốc tế có trách nhiệm cung cấp thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế mở tại ngân hàng cho cơ quan quản lý thuế.

Các tổ chức này đồng thời phải phối hợp với cơ quan thuế khi phát hiện các trường hợp có giao dịch bất thường cần kiểm tra tình trạng tuân thủ nghĩa vụ thuế.

Dự thảo cũng quy định chi tiết nội dung thông tin phải cung cấp, gồm: thông tin định danh chủ tài khoản; số hiệu tài khoản; ngày mở, đóng tài khoản; dữ liệu liên quan đến giao dịch như số lượng, giá trị, nội dung giao dịch, thông tin bên chuyển - bên nhận; số dư tài khoản, số dư cuối kỳ, thu nhập phát sinh từ tài khoản.

Ngoài ra, tổ chức tín dụng còn phải cung cấp thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi, người được ủy quyền, đồng chủ tài khoản, các giao dịch bất thường hoặc đáng ngờ theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền; thông tin tài khoản tài chính của đối tượng không cư trú thuế tại Việt Nam theo tiêu chuẩn báo cáo quốc tế.

Theo Cục Thuế, các quy định này được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa điểm b khoản 2 Điều 40 Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, trong đó quy định trách nhiệm của tổ chức tín dụng và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trong việc cung cấp, kết nối, chia sẻ thông tin phục vụ quản lý thuế.

Đồng thời, dự thảo cũng kế thừa quy định tại Điều 30 Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế năm 2019. "Dự thảo nghị định hiện nay không bỏ quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin của tổ chức tín dụng như một số thông tin phản ánh, mà tiếp tục kế thừa và bảo đảm đúng theo quy định của Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15"- Cục Thuế khẳng định.

Theo cơ quan này, việc quy định trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin của tổ chức tín dụng nhằm tăng cường hiệu quả quản lý thuế, bảo đảm công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng thời góp phần phòng ngừa gian lận, chống thất thu ngân sách nhà nước theo đúng quy định pháp luật.

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