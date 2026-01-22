HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Cục Thuế: Không dùng doanh thu năm 2026 để truy thu thuế hộ kinh doanh

Minh Chiến

(NLĐO) - Cục Thuế cho biết không sử dụng doanh thu năm 2026 để kiểm tra, xử lý hồi tố đối với hộ kinh doanh.

Từ năm 2026, chính sách thuế khoán đối với hộ kinh doanh đã chính thức bị xóa bỏ, để chuyển sang kê khai doanh thu, xuất hóa đơn bán hàng và kết nối dữ liệu trực tiếp với cơ quan thuế.

Không sử dụng doanh thu năm 2026 để truy thu thuế hộ kinh doanh - Ảnh 1.

Cục Thuế cho biết không sử dụng doanh thu năm 2026 để kiểm tra, xử lý hồi tố đối với hộ kinh doanh

Theo đó, căn cứ vào dữ liệu hóa đơn điện tử, cơ quan thuế sẽ xác định doanh thu hằng năm của hộ kinh doanh để tính và thu thuế theo đúng quy định. Thời gian qua, đã phát sinh tâm lý lo ngại sẽ bị truy thu, xử phạt nếu doanh thu thực tế khi nộp thuế kê khai tăng cao hơn nhiều so với mức khoán của các năm trước.

Mới đây, Cục thuế (Bộ Tài chính) đã ban hành Công văn 307/CT-PC năm 2026 về việc không xử lý vi phạm khi chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai.

Theo đó, nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tránh các trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính trong quá trình chuyển đổi từ phương pháp khoản sang phương pháp kê khai theo các quy định nêu trên, Cục Thuế đã hướng dẫn nội dung liên quan đến việc không xử lý vi phạm hành chính.

Cụ thể, trường hợp các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã nộp thuế theo phương thức khoán trong năm 2025, trở về trước và đã được cơ quan thuế thực hiện ấn định doanh thu và xác định mức thuế khoán, khi chuyển sang hình thức kê khai thuế từ ngày 1-1-2026, cơ quan thuế không thực hiện kiểm tra thuế, không sử dụng doanh thu khai thuế của hộ kinh doanh năm 2026 để xử lý hồi tố.

Việc không kiểm tra, hồi tố xử phạt nêu trên áp dụng cả với trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thay đổi về quy mô sản xuất, kinh doanh dẫn đến doanh thu khoản thuế thay đổi từ 50% trở lên trong năm 2026.

Theo Cục Thuế, điều này không áp dụng đối với trường hợp các cơ quan có thẩm quyền phát hiện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hành vi gian lận, che giấu doanh thu dẫn đến thiếu số thuế phải nộp. Trường hợp này hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP hoặc trường hợp vi phạm nghiêm trọng có thể xử lý hình sự về tội trốn thuế theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trước đó vào ngày 10-12, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025. Theo luật mới, mức doanh thu không phải nộp thuế của cá nhân, hộ kinh doanh được điều chỉnh từ 200 triệu đồng lên 500 triệu đồng/năm và cho phép trừ mức này trước khi tính thuế theo tỉ lệ trên doanh thu.

Tin liên quan

Hộ kinh doanh còn lo sai sót hóa đơn, hàng tồn kho

Hộ kinh doanh còn lo sai sót hóa đơn, hàng tồn kho

(NLĐO) - Sau hơn 2 tuần thực hiện kê khai, nộp thuế theo doanh thu, hộ kinh doanh vẫn còn lo lắng về hóa đơn, hàng tồn kho.

Cục Thuế: Hạn chế sai sót, vi phạm không cố ý về thuế của hộ kinh doanh

(NLĐO)- Cơ quan thuế sẽ đẩy mạnh hỗ trợ hộ kinh doanh nhằm đảm bảo hạn chế sai sót, vi phạm không cố ý trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Thuế TPHCM: Sách nhiễu hộ kinh doanh sẽ bị xử lý nghiêm

(NLĐO) – Từ năm 2026, một trong những trọng tâm của Thuế TPHCM là đồng hành, ổn định, nâng cao tuân thủ pháp luật hộ kinh doanh.

Bộ Tài chính chính sách thuế xử phạt vi phạm hành chính hộ kinh doanh cơ quan thuế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo