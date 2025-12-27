HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cục Xăng dầu thông tin về sự cố tràn dầu ở Quảng Ngãi

T.Trực

(NLĐO) – Khoảng 200 người đang khẩn trương xử lý sự cố tràn dầu tại Quảng Ngãi, dự kiến đến ngày 31-12 sẽ khắc phục xong.

Sáng 27-12, Cục Xăng dầu đã có thông tin chính thức về sự cố tràn dầu xảy ra tại Phân kho 85 thuộc Kho 182 ở xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, sáng 24-12, Công ty CP dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi (PTSC Quảng Ngãi) kiểm định đồng hồ lưu lượng lần đầu sử dụng trong quá trình nhập nhiên liệu diesel từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sang Phân kho 85.

Do quá trình thao tác trong kiểm định của nhà thầu chưa chặt chẽ nên đã để một lượng dầu theo đường ống thu gom tràn ra khu xử lý nước thải.

Cục Xăng dầu thông tin sự cố tràn dầu ở Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Khắc phục sự cố tràn dầu ở xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi

Thời điểm đó gặp mưa lớn, bể chứa bị tràn chảy vào hệ thống cống thoát nước mặt của kho và mương dẫn nước đến sông Đầm và Bàu Cá Cái.

Sự cố này làm ảnh hưởng nhất định đến môi trường và đời sống sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Cục Xăng dầu thông tin sự cố tràn dầu ở Quảng Ngãi - Ảnh 2.

Các đơn vị liên quan dùng giấy thấm thu gom dầu loang

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Cục Xăng dầu đã chủ động phối hợp chặt chẽ với đơn vị chuyên nghiệp; tập trung tối đa lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục sự cố.

"Hiện đơn vị cử khoảng 200 người tham gia khắc phục sự cố. Chúng tôi cam kết đến ngày 31-12 sẽ hoàn thành việc khắc phục hậu quả. Đến nay, các đơn vị đã khoanh vùng, ngăn chặn, không để dầu lan rộng" - lãnh đạo Cục Xăng dầu thông tin.

Cục Xăng dầu thông tin sự cố tràn dầu ở Quảng Ngãi - Ảnh 3.

Dự kiến việc khắc phục sự cố tràn dầu sẽ hoàn tất vào ngày 31-12

Cũng theo Cục Xăng dầu, sự cố xảy ra gây ảnh hưởng môi trường trong khoảng thời gian nhất định nhưng khi đã khắc phục xong, không để lại hậu quả môi trường lâu dài. 

Thời gian tới, Cục Xăng dầu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai các biện pháp làm sạch môi trường, không làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. 

"Đơn vị cam kết phối hợp với UBND xã thực hiện thống kê chi tiết, khách quan các hộ canh tác và nuôi trồng bị ảnh hưởng, hỗ trợ thỏa đáng theo thực tế thiệt hại cho họ" - lãnh đạo Cục Xăng dầu khẳng định.

tỉnh Quảng Ngãi xử lý nước thải khắc phục hậu quả khắc phục sự cố nhà máy lọc dầu
