Xác định nguyên nhân tràn dầu ở Quảng Ngãi, khẩn trương khắc phục hậu quả

Sáng 26-12, ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết sự cố tràn dầu trên địa bàn xã đã ảnh hưởng đến 18 ha đất sản xuất cùng hồ nuôi tôm của người dân thôn Thuận Phước và đang có nguy cơ lan rộng. Chính quyền đã xác định được nguyên nhân và đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành các phương án khắc phục.

Sự cố tràn dầu khiến cá chết hàng loạt

Theo báo cáo xã Vạn Tường, sáng 24-12, UBND xã nhận được phản ánh của người dân thôn Thuận Phước về sự cố môi trường do dầu từ Phân kho 85/Kho 182/Cục Xăng dầu tại Dung Quất (thôn Tuyết Diêm 3, xã Vạn Tường) bị sự cố dầu DO chảy tràn ra khu vực đang canh tác trồng lúa và dòng chảy sông Đầm - Bàu Cá Cái.

Vết dầu loang trên các thửa ruộng người dân

Sau khi kiểm tra, các đơn vị liên quan xác định nguyên nhân do phân kho 85 (thuộc Kho 182, Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) có kết hợp với lực lượng kiểm định đồng hồ lưu lượng tổ chức nhập dầu vào đơn vị. Trong quá trình nhập dầu, do lỗi của bộ phận kiểm định chất lượng xăng dầu thao tác không đúng kỹ thuật làm dầu tràn ra ngoài phía mương nước của đơn vị.

Lực lượng chức năng dùng giấy thu gom những vết dầu loang

Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND xã Vạn Tường yêu cầu Phân kho 85/Kho 182/Cục Xăng dầu tại Dung Quất khẩn trương có biện pháp ngăn chặn, khắc phục sự cố, hạn chế tối đa việc ảnh hưởng lan rộng (dùng phao gom dầu và giấy thấm).

Qua khảo sát, UBND xã Vạn Tường ghi nhận sơ bộ diện tích bị ảnh hưởng là trên 15 ha đất đang trồng lúa và trên 3 ha nuôi trồng thủy sản của người dân.

Lực lượng chức năng liên quan đang nỗ lực thu gom dầu tràn sau sự cố

Sự cố rò rỉ dầu đang ảnh hưởng đến sản xuất của bà con nhân dân tại địa bàn bàn thôn Thuận Phước (xã Vạn Tường) và nguy cơ làm phát tán, lan rộng ảnh hưởng đến khu vực rộng lớn; đồng thời mùi hôi nồng khó chịu của dầu DO làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân đang sinh sống tại đây.

Theo ông Ung Đình Hiền, lãnh đạo xã đã đề nghị Phân kho 85 thường xuyên phối hợp, thông tin kịp thời cho UBND xã, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi và cơ quan, đơn vị có liên quan về tình hình, tiến độ khắc phục, phương án khắc phục sự cố tràn dầu đến khi hoàn thành. Thời gian khắc phục trong vòng 5 ngày kể từ ngày 24-12, đồng thời phải chịu trách nhiệm chi trả chi phí bị thiệt hại cho nhân dân.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc, đồng thời làm rõ khối lượng dầu diesel đã tràn ra môi trường cũng như mức độ ảnh hưởng đối với đất sản xuất và hệ sinh thái khu vực.