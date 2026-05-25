Kinh tế

Cục Xuất nhập khẩu lưu ý thay đổi quan trọng với hàng thực phẩm vào Trung Quốc từ 1-6

Thùy Linh

(NLĐO) - 17/18 nhóm thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc phải thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo hình thức có thư giới thiệu của cơ quan có thẩm quyền.

Từ ngày 1-6, Nghị định 280 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) chính thức có hiệu lực, thay thế Lệnh 248 trước đây, siết chặt quản lý đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nước ngoài xuất khẩu vào thị trường này.

Tổ yến và sản phẩm từ tổ yến không được áp dụng gia hạn tự động mã đăng ký do được đánh giá có rủi ro cao

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) vừa ban hành Văn bản số 500 về việc Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) thực thi Quy định quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu vào Trung Quốc (Lệnh 280).

Những thay đổi về đăng ký xuất khẩu thực phẩm vào Trung Quốc

Theo Cục Xuất nhập khẩu, đối với tài liệu đánh giá rủi ro các sản phẩm liên quan đến Lệnh 280, sản phẩm phải có thư giới thiệu chính thức của cơ quan có thẩm quyền khi đăng ký mã doanh nghiệp.

Việc xem xét được thực hiện trên cơ sở mức độ rủi ro về an toàn thực phẩm, tỉ lệ lô hàng nhập khẩu không đạt yêu cầu, các sự cố an toàn thực phẩm nghiêm trọng từng phát sinh và sự phù hợp với thông lệ quốc tế.

Ngoài ra, việc không áp dụng gia hạn tự động mã đăng ký sẽ được xem xét trong trường hợp thông tin doanh nghiệp cần cập nhật và thẩm tra thủ công; việc đánh giá hệ thống quản lý của cơ quan có thẩm quyền và doanh nghiệp phải thực hiện thủ công; hoặc khi phát sinh sự cố đột xuất liên quan đến sản phẩm ở cấp độ quốc gia, ngành hoặc khu vực.

Đáng chú ý, theo danh mục sản phẩm và kết luận đánh giá, có 17/18 nhóm thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc phải thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo hình thức có thư giới thiệu của cơ quan có thẩm quyền. Riêng trái cây đông lạnh không thuộc diện này, trừ một số sản phẩm có yêu cầu theo nghị định thư.

Về cơ chế gia hạn, đa số nhóm sản phẩm được phép gia hạn tự động. Tuy nhiên, thịt và sản phẩm từ thịt, tổ yến và sản phẩm từ tổ yến không được áp dụng gia hạn tự động do được đánh giá có rủi ro cao.

Cục Xuất nhập khẩu cũng lưu ý, việc phân tích chi tiết rủi ro đối với 18 nhóm thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc tập trung vào các khía cạnh như nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất - chế biến, vận chuyển - bảo quản, tình hình vi phạm và thông lệ quản lý quốc tế.

Trong đó, sản phẩm yến và tổ yến cần kiểm soát các yếu tố rủi ro như nitrit, nhôm và dịch bệnh. Dầu thực vật tiềm ẩn nguy cơ nhiễm sinh vật gây hại, biến đổi gen, chỉ số axit và chỉ số peroxit. Sản phẩm bánh từ bột có nhân tiềm ẩn rủi ro về an toàn thực phẩm, vận chuyển và bảo quản.

Đối với gạo, danh mục "ngũ cốc dùng làm thực phẩm" đã được điều chỉnh thành "nhóm gạo". Các rủi ro được lưu ý gồm nguy cơ nhiễm sinh vật gây hại, rủi ro an toàn thực phẩm, dư lượng kim loại nặng như cadimi và gạo biến đổi gen.

Cùng với đó, rau củ sấy khô có nguy cơ phát hiện sulfur dioxide, phụ gia thực phẩm vượt mức cho phép và dư lượng kim loại nặng. Bột gia vị tiềm ẩn rủi ro về mốc, chỉ số axit, chỉ số peroxit vượt ngưỡng, vi khuẩn Escherichia coli O157:H7, Salmonella và ethylene oxide (ETO). Các loại hạt và hạt giống có nguy cơ về an toàn thực phẩm và lây lan dịch hại.

Đối với sản phẩm sữa, rủi ro được cảnh báo gồm nguy cơ lây lan dịch bệnh từ động vật sang người, vi sinh vật gây bệnh như Listeria, Salmonella. Trong khi đó, thủy sản dễ gặp rủi ro về dịch bệnh động vật thủy sản, dư lượng thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, vi sinh vật, ký sinh trùng, chất ô nhiễm vượt mức và ghi nhãn không phù hợp.

