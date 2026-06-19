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Thời sự

Củng cố chất lượng hệ thống y tế cơ sở

Phan Đăng

HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết về một số chính sách phát triển hệ thống y tế thủ đô.

Trong đó, nổi bật là cơ chế ưu đãi nhằm khuyến khích các chuyên gia, bác sĩ từ tuyến trên luân phiên về công tác tại tuyến dưới.

Chính sách này được xem là một bước đi mạnh mẽ và cần thiết trong bối cảnh hệ thống y tế cơ sở ở TP Hà Nội đang đối mặt nhiều khó khăn về nhân lực. Trong khi đó, các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến thành phố vẫn thường xuyên trong tình trạng quá tải.

Theo nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1-7, giáo sư, phó giáo sư, bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ nội trú, điều dưỡng và kỹ thuật viên y tế khi luân phiên về tuyến dưới sẽ được hưởng mức hỗ trợ từ 6 đến 20 triệu đồng mỗi tháng, tùy trình độ chuyên môn. Bên cạnh đó, TP Hà Nội còn áp dụng chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao làm việc tại Trung tâm Cấp cứu 115 và các trạm y tế cơ sở, với mức hỗ trợ ban đầu lên tới 100 lần mức lương tối thiểu vùng I.

Có thể thấy mục tiêu của chính sách này không chỉ là giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực tại tuyến cơ sở, mà còn hướng tới việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở nơi gần dân nhất. Khi những bác sĩ trình độ cao trực tiếp khám chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật, năng lực chuyên môn của các cơ sở y tế địa phương sẽ được cải thiện đáng kể. Người dân có cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại nơi cư trú, giảm tình trạng phải đổ dồn lên bệnh viện tuyến trên để khám và điều trị những bệnh lý hoàn toàn có thể xử lý ở tuyến dưới.

Thực tế nhiều năm qua cho thấy tình trạng quá tải bệnh viện không chỉ xuất phát từ số lượng bệnh nhân đông mà còn từ tâm lý thiếu tin tưởng vào chất lượng khám chữa bệnh ở cơ sở. Không ít người dân chấp nhận đi hàng chục, hàng trăm cây số để lên tuyến trên khám, dù bệnh không quá phức tạp. Vì vậy, việc đưa đội ngũ bác sĩ, chuyên gia về hỗ trợ cơ sở chính là giải pháp căn cơ để từng bước thu hẹp khoảng cách chất lượng giữa các tuyến, củng cố niềm tin của người dân đối với hệ thống y tế cơ sở.

Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ tài chính dù hấp dẫn đến đâu cũng khó thể trở thành "cây đũa thần" giải quyết mọi vấn đề. Bác sĩ, chuyên gia không chỉ cần thu nhập tương xứng mà còn cần môi trường làm việc thuận lợi để phát huy năng lực chuyên môn. Nếu cơ sở vật chất lạc hậu, thiếu trang thiết bị, thiếu thuốc men hoặc quy trình vận hành còn bất cập thì hiệu quả của việc luân phiên nhân lực chất lượng cao sẽ bị hạn chế đáng kể.

Bên cạnh đó, cần có cơ chế đào tạo liên tục, chuyển giao kỹ thuật bài bản và đánh giá hiệu quả sau mỗi đợt luân phiên. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là đưa bác sĩ, chuyên gia về cơ sở trong một khoảng thời gian nhất định, mà còn giúp tuyến dưới đủ năng lực tự thực hiện các kỹ thuật chuyên môn, từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh một cách bền vững.

Chăm sóc sức khỏe ban đầu là nền tảng của mọi hệ thống y tế hiện đại. Vì vậy, việc Hà Nội "trải thảm đỏ" đưa nguồn nhân lực chất lượng cao về tuyến dưới là chủ trương đúng hướng, thể hiện tư duy đầu tư cho gốc rễ của ngành y.

Để chính sách phát huy hiệu quả lâu dài, cần đồng bộ nhiều giải pháp như: đầu tư cơ sở vật chất, hiện đại hóa trang thiết bị, cải thiện môi trường làm việc... Chỉ khi đó, y tế cơ sở mới thực sự trở thành "người gác cổng" tin cậy của hệ thống chăm sóc sức khỏe, góp phần giảm tải cho tuyến trên, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

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