Cung hoàng đạo nào chạm đến may mắn trong tuần mới?

Hãy cùng trang Gosta tìm hiểu các dự báo về 12 cung hoàng đạo từ ngày 18-8 đến ngày 24-8.

Bạch Dương (21.3 – 19.4)

Bạch Dương có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực và sự sáng tạo trong công việc. Ngoài ra, Bạch Dương cũng nhận được khoản thu nhập bất ngờ hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Với Bạch Dương độc thân, cung hoàng đạo này gặp được một người thú vị tại các buổi tiệc tùng hoặc sự kiện xã hội.

Kim Ngưu (20.4 – 20.5)

Sự kiên nhẫn và ổn định vốn có của Kim Ngưu sẽ được phát huy mạnh mẽ. Đây là thời điểm lý tưởng để cung hoàng đạo này hoàn thành những công việc còn dang dở hoặc tập trung vào các dự án đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận.

Kim Ngưu bất ngờ nhận được món quà hoặc lời khen ngợi chân thành từ người khác.

Song Tử (21.5 – 21.6)

Trong tuần mới, Song Tử có thể nhận được những cơ hội bất ngờ liên quan đến tiền bạc. Cung hoàng đạo này có thể tìm thấy một cách kiếm tiền mới thông qua một mối quan hệ xã hội hoặc một ý tưởng kinh doanh độc đáo.

Theo dự báo 12 cung hoàng đạo tuần tới, Song Tử có thể tìm thấy cách kiếm tiền mới. Ảnh: Sohu

Cự Giải (22.6 – 22.7)

Trực giác nhạy bén sẽ là lợi thế lớn của Cự Giải. Cung hoàng đạo này có thể dễ dàng cảm nhận được tâm trạng của đồng nghiệp và khách hàng, giúp giải quyết các tình huống khó khăn một cách khéo léo.

Có thể Cự Giải sẽ tìm thấy một món đồ quý giá đã thất lạc.

Sư Tử (23.7 – 22.8)

Sư Tử có thể nhận được vài tin tức tài chính tốt trong tuần mới.

Thêm nữa, cung hoàng đạo này có thể bất ngờ được tăng lương. Sư Tử cũng có thể nhận được lời khen ngợi công khai, giải thưởng nho nhỏ hoặc lời mời tham dự một sự kiện đặc biệt.

Xử Nữ (23.8 – 22.9)

Xử Nữ sẽ có một tuần khá thuận lợi cả trong công việc lẫn tài chính.

Các mối quan hệ gia đình của Xử Nữ gắn kết hơn nhờ những hành động quan tâm và giúp đỡ thiết thực.

Thiên Bình (23.9 – 23.10)

Thiên Bình có thể đóng vai trò là người hòa giải, giúp giải quyết mâu thuẫn giữa đồng nghiệp hoặc đàm phán thành công thỏa thuận quan trọng.

Tương tự, trong gia đình, Thiên Bình cũng là người đứng ra giải quyết những bất đồng, mang lại không khí hài hòa và vui vẻ.

Bọ Cạp (24.10 – 21.11)

Bọ Cạp có thể khám phá ra cơ hội đầu tư tiềm năng hoặc một nguồn thu nhập mới. Khả năng nghiên cứu và sự thận trọng sẽ giúp cung hoàng đạo này đưa ra những lựa chọn khôn ngoan.

Bọ Cạp cũng có thể nhận được khoản tiền bất ngờ từ giao dịch cũ hoặc khoản lợi nhuận nhỏ từ việc đầu tư trước đó.

Nhân Mã (22.11 – 21.12)

Tinh thần phiêu lưu và tư duy lạc quan của Nhân Mã mang lại nhiều cơ hội mới trong công việc. Nhân Mã sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng để khám phá những ý tưởng táo bạo hoặc bắt tay vào các dự án mới.

Ma Kết (22.12 – 19.1)

Ma Kết sẽ có một tuần khá ổn định và có thể nhận được một số lợi ích từ những quyết định khôn ngoan trước đó.

Có thể cung hoàng đạo này nhận được cơ hội thăng tiến không ngờ đến, hay nhận được lời mời hợp tác từ một người có tầm ảnh hưởng.

Bảo Bình (20.1 – 18.2)

Bảo Bình có thể sẽ tìm thấy những cơ hội tài chính bất ngờ liên quan đến công nghệ, kinh doanh trực tuyến hoặc các dự án cộng đồng.

Những Bảo Bình độc thân có thể gặp gỡ một người đặc biệt tại một sự kiện công nghệ, buổi hội thảo hoặc trong một nhóm tình nguyện.

Song Ngư (19.2 – 20.3)

Lợi thế của Song Ngư trong tuần mới là óc sáng tạo và trực giác nhạy bén. Cho nên đây là thời điểm thích hợp để tham gia vào dự án nghệ thuật, sáng tạo hoặc các công việc đòi hỏi sự thấu cảm.



