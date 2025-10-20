Cung hoàng đạo nào về nhất sự nghiệp, càn quét tình trường tuần này ?

Hãy cùng trang Gosta và tạp chí Cosmopolitan tìm hiểu các dự báo về 12 cung hoàng đạo từ ngày 20-10 đến ngày 26-10.

Bạch Dương (21.3 – 19.4)

Trong tuần mới, Bạch Dương nên nghe theo trực giác mách bảo.

Cuộc sống hiện tại có thể khiến cung hoàng đạo này cảm thấy mông lung, bối rối. Giờ không phải lúc để vội vàng bắt đầu việc mới, mà là thời gian để Bạch Dương suy nghĩ kỹ và sắp xếp lại mọi thứ trong đầu.

Kim Ngưu (20.4 – 20.5)

Kim Ngưu cảm thấy áp lực và gánh nặng trách nhiệm tăng cao. Do đó, cung hoàng đạo này nên phân bổ thời gian hợp lý, đừng ngại ngần chia sẻ bớt gánh nặng với người thân hoặc đồng nghiệp

Về tài chính, áp lực chi tiêu có thể gia tăng, nhưng chỉ cần kiên trì với kế hoạch đã vạch ra, tài chính vẫn sẽ ổn định.

Song Tử (21.5 – 21.6)

Đây là một tuần đầy may mắn với Song Tử, đặc biệt là về tiền bạc!

Song Tử cảm thấy vui vẻ, thoải mái và tự tin hơn hẳn. Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, tình yêu thì ngập tràn bất ngờ và những điều tốt đẹp.

Tuần mới là một tuần may mắn dành cho cung hoàng đạo Song Tử về tiền bạc. Ảnh: Sohu

Cự Giải (22.6 – 22.7)

Cuộc sống của Cự Giải sẽ diễn ra với nhịp độ nhanh, đòi hỏi cung hoàng đạo này phải phản ứng nhanh lẹ để xử lý các nhiệm vụ quan trọng. Đây là thời điểm tốt để Cự Giải tích cực giao tiếp với mọi người và nắm bắt các cơ hội đến bất ngờ.

Về mặt tình cảm, vận may đang mỉm cười, mang lại cảm giác tươi mới và đầy kỳ vọng.

Sư Tử (23.7 – 22.8)

Trong công việc, Sư Tử cần đặc biệt lưu ý vì các dự án có thể gặp trở ngại hoặc bị trì hoãn. Thay vì cố gắng lao vào giải quyết mọi thứ một mình, cung hoàng đạo này nên tập trung vào phối hợp nhóm và kiểm tra thật tỉ mỉ các chi tiết để tìm ra hướng giải quyết.

Xử Nữ (23.8 – 22.9)

Xử Nữ cần đặc biệt chú ý đến cảm xúc và học cách buông bỏ quá khứ. Đây là lúc quan trọng để cung hoàng đạo này thay đổi suy nghĩ, tìm kiếm những điểm sáng mới trong cuộc sống.

Về tài chính, dòng tiền có thể chậm lại và phát sinh những chi tiêu bất ngờ.

Thiên Bình (23.9 – 23.10)

Thiên Bình cảm thấy tinh thần phấn khởi, tràn đầy tự tin. Sự nghiệp và tài chính khởi sắc, cơ hội thăng tiến, nhận thưởng sẽ đến liên tiếp.

Về tình yêu, vận trình cũng tỏa sáng rực rỡ. Người độc thân dễ dàng gặp được đối tượng ưng ý tại các buổi tụ họp.

Bọ Cạp (24.10 – 21.11)

Bọ Cạp cảm thấy cân bằng và đạt đỉnh cao may mắn trong chuyện tình cảm.

Trong công việc, dù có một chút cạnh tranh hoặc thách thức, nhưng đây lại là cơ hội hoàn hảo để cung hoàng đạo này thể hiện bản lĩnh và bứt phá.

Nhân Mã (22.11 – 21.12)

Trong công việc, có thể Nhân Mã vẫn cảm thấy mơ hồ hoặc bị mắc kẹt một chút, nhưng việc dành thời gian tự suy ngẫm sẽ giúp cung hoàng đạo này tìm ra hướng đi mới.

Nếu Nhân Mã có nhu cầu đi xa hay đầu tư, mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ.

Ma Kết (22.12 – 19.1)

Trong công việc, vận may về quan hệ xã hội rất tốt. Ma Kết dễ dàng tìm được đối tác cùng chí hướng và hợp tác nhóm hiệu quả.

Cung hoàng đạo này nên chuẩn bị tài chính cho những kế hoạch lớn trong tương lai.

Bảo Bình (20.1 – 18.2)

Bảo Bình cần đặc biệt cẩn thận trong mọi việc, đặc biệt là chuyện tiền bạc.

Rất dễ xảy ra hiểu lầm trong giao tiếp, vì vậy, cung hoàng đạo này nên chú ý khi tương tác với người khác, tránh bị mắc lừa bởi những thông tin chưa được kiểm chứng.

Song Ngư (19.2 – 20.3)

Song Ngư sẽ bước vào giai đoạn chậm lại để tự nhìn nhận và nạp lại năng lượng.

Về công việc, lời khuyên là hãy tập trung tinh thần vào những việc quan trọng nhất đang làm, đừng vội vàng mong muốn thành công lớn.



