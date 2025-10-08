HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

3 con giáp đón “cơn mưa vàng” trong tháng 10

Huệ Bình tổng hợp (theo 163)

(NLĐO) – Trong tháng 10 Dương lịch, 3 con giáp Dần, Ngọ, Hợi cực kỳ may mắn, đón nhận nhiều vận may tài chính hiếm có.

Trang 163 cho rằng các con giáp Dần, Ngọ, Hợi trong tháng 10 như được Thần Tài để mắt đặc biệt, khiến cho con đường sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió, tiền bạc chảy vào túi không ngừng.

Tuổi Dần: Kế hoạch lớn trong sự nghiệp mở ra tương lai huy hoàng

Đối với tuổi Dần, tháng 10 là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong sự nghiệp. Con giáp này sẽ cảm thấy năng lượng dồi dào, thôi thúc bản thân vươn lên và chinh phục những mục tiêu cao hơn.

Trong tháng 10, tuổi Dần có thể sẽ gặp được một số cơ hội hiếm có, được ví như những chiếc vé vàng để thay đổi công việc. Đó có thể là quyết định thăng chức bất ngờ, thông báo tăng lương xứng đáng với nỗ lực bấy lâu, hoặc là được giao phó một dự án có tính thách thức và tầm ảnh hưởng lớn.

Chìa khóa thành công cho tuổi Hổ trong tháng 10 là sự nhanh nhạy và quyết đoán. Chỉ cần biết nắm bắt những cơ hội này và duy trì tinh thần lạc quan, chủ động, không ngại đối diện với khó khăn, thì thành công tự khắc tìm đến, mọi sự sẽ "thuận buồm xuôi gió".

Riêng trong lĩnh vực đầu tư và quản lý tài chính, tuổi Hổ cần phải cẩn trọng hơn.

3 con giáp đón “cơn mưa vàng” trong tháng 10 - Ảnh 1.

Tử vi 12 con giáp tháng 10 Dương lịch dự báo 3 con giáp Dần, Ngọ, Hợi sẽ gặp vận may tài chính hiếm có. Ảnh: Pexels

Tuổi Ngọ: Tài vận hanh thông, may mắn liên tiếp

Tuổi Ngọ sẽ là con giáp cảm nhận rõ nhất luồng vận khí may mắn chưa từng có ngay khi bước vào tháng 10. Cảm giác như thể mọi rào cản đều được dỡ bỏ, các con đường đều trở nên thông thoáng. Từ công việc cho đến cuộc sống cá nhân, dường như tin vui cứ liên tiếp gõ cửa.

Đặc biệt về phương diện tài chính, con giáp này không chỉ duy trì được nguồn thu nhập ổn định và dồi dào từ công việc chính, mà còn có cơ hội nhận được thêm nhiều khoản tiền không nghĩ tới. Khả năng phát tài bất ngờ của tuổi Ngọ đang ở đỉnh nhất, những sự kiện bất ngờ có thể mang lại cho con giáp này lợi ích tài chính lớn.

Chẳng hạn, tuổi Ngọ có thể bỗng dưng nhận được một khoản thừa kế, món quà có giá trị, hoặc được mời tham gia vào dự án không hề ngờ tới. Thậm chí, việc tham gia những trò chơi may rủi hoặc đầu tư nhỏ lẻ cũng có khả năng mang lại lợi nhuận đáng kể.

Tuổi Hợi: Gia đình hạnh phúc kích hoạt tài lộc tăng trưởng

Không chỉ là thời gian tích lũy tiền bạc mà điều quan trọng hơn, tháng 10 sẽ mang lại cho cuộc sống của tuổi Hợi cảm giác hạnh phúc, viên mãn trọn vẹn.

Mối quan hệ gia đình tốt đẹp và môi trường công sở thân thiện, không cạnh tranh tiêu cực sẽ trở thành động lực mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển sự nghiệp của con giáp này.

Khi mọi thứ xung quanh đạt đến trạng thái cân bằng và tốt đẹp nhất, tuổi Hợi sẽ cảm thấy tinh thần thoải mái, không bị phân tâm, nhờ đó hiệu suất công việc tăng lên đáng kể. Sự gia tăng về hiệu suất này sẽ trực tiếp dẫn đến sự gia tăng về giá trị bản thân, qua đó gián tiếp thúc đẩy sự tăng trưởng tài sản cá nhân.

Ngoài ra, tuổi Hợi nên tận dụng triệt để thời gian rảnh rỗi trong tháng 10 để học hỏi kỹ năng mới, tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu hoặc mạnh dạn thử công việc tay trái. Những nỗ lực nhỏ và kiên trì này sẽ đặt nền móng vững chắc, giúp tình hình kinh tế của con giáp được cải thiện hơn nữa những tháng cuối năm 2025 và đầu năm sau.

Tin liên quan

12 cung hoàng đạo tuần Trung Thu: Bạch Dương trải qua biến cố, Cự Giải thành công

12 cung hoàng đạo tuần Trung Thu: Bạch Dương trải qua biến cố, Cự Giải thành công

(NLĐO) – Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương cùng Cự Giải trải qua nhiều biến động và bước ngoặt cá nhân mạnh mẽ nhất.

3 con giáp “hút” quý nhân, tiền vào như nước trong tháng này

(NLĐO) - Tháng 8 Âm lịch sẽ là giai đoạn bùng nổ của tài lộc và sự nghiệp của 3 con giáp: Hợi, Tỵ và Dần.

Con giáp nào vận đỏ nhất mùa Trăng 2025?

(NLĐO) – Tuổi Thân là con giáp đáng chú ý nhất, vì may mắn ở cả tình duyên lẫn sự nghiệp.

tài chính con giáp tử vi 12 con giáp Tử vi tháng 10 tử vi năm 2025 Tử vi tuổi hợi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo