Đời sống

Cung hoàng đạo tuần mới: Những biến động tài chính không thể ngó lơ

Huệ Bình tổng hợp (theo Cosmopolitan)

(NLĐO) – Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bảo Bình thăng hoa sự nghiệp, Kim Ngưu rực rỡ tình duyên.

Hãy cùng tạp chí Cosmopolitan tìm hiểu các dự báo về 12 cung hoàng đạo từ ngày 20-4 đến ngày 26-4.

Bạch Dương (21.3 – 19.4)

Tuần này, vận tài chính của Bạch Dương khởi sắc nhất. Các dự án cũ bắt đầu đem lại nguồn thu ổn định hoặc tiền thưởng.

Trong công việc, tinh thần hợp tác nhóm là chìa khóa giúp cung hoàng đạo này tỏa sáng.

Kim Ngưu (20.4 – 20.5)

Trong 12 cung hoàng đạo tuần này, Kim Ngưu có vận trình tình cảm tốt nhất.

Người độc thân dễ gặp đối tượng có quan điểm sống đồng điệu, hứa hẹn một mối quan hệ nghiêm túc. Với người đang yêu, sự thấu hiểu giúp tình cảm thăng hoa.

Công việc tiến triển thuận lợi nhờ khả năng ngoại giao.

Bật mí vận may cung hoàng đạo tuần mới: Những biến động tài chính không thể ngó lơ - Ảnh 1.

Trong 12 cung hoàng đạo tuần mới từ ngày 20-4 đến ngày 26-4, Kim Ngưu có vận trình tình cảm tốt nhất. Ảnh: Shutterstock

Song Tử (21.5 – 21.6)

Song Tử đang ở giai đoạn chuyển giao và chữa lành. Cung hoàng đạo này có thể phải khép lại một vài chuyện cũ để mở ra hành trình mới.

Công việc đòi hỏi sự thích nghi với phương thức mới. Tài chính cần được rà soát lại, tránh đầu tư mạo hiểm.

Cự Giải (22.6 – 22.7)

Cự Giải sẽ trải qua một tuần ngập tràn niềm vui và an ổn.

Chuyện tình cảm tiến triển thuận lợi, đặc biệt là những dự định chung dài hạn. Trong khi đó, công việc duy trì nhịp độ ổn định.

Sư Tử (23.7 – 22.8)

Sư Tử cần tập trung vào việc hiện thực hóa các kế hoạch thay vì chỉ mơ mộng.

Tài chính có dấu hiệu tăng trưởng nhẹ nếu Sư Tử biết nắm bắt cơ hội hợp tác. Tuy nhiên, hãy chú ý kiềm chế cái tôi để tránh xung đột không đáng có.

Xử Nữ (23.8 – 22.9)

Tuần này Xử Nữ nên học cách buông bỏ những thói quen xấu và thiết lập ranh giới cá nhân rõ ràng. Đơn cử, trong công việc, việc nói không với những yêu cầu vô lý sẽ giúp cung hoàng đạo này tránh được tình trạng quá tải.

Thiên Bình (23.9 – 23.10)

Áp lực tài chính là điều Thiên Bình cần lưu tâm nhất. Các khoản chi phát sinh bất ngờ có thể làm mất cân bằng ngân sách, vì vậy hãy chi tiêu kỷ luật hơn.

Bọ Cạp (24.10 – 21.11)

Bọ Cạp đối mặt với áp lực công việc khá lớn, dễ cảm thấy bế tắc hoặc tự giới hạn bản thân. Bù lại, vận trình tình cảm khá bình yên, đối phương sẽ là chỗ dựa tinh thần giúp cung hoàng đạo này vượt qua mệt mỏi.

Nhân Mã (22.11 – 21.12)

Trực giác của Nhân Mã tuần này cực kỳ nhạy bén, giúp nhận ra không ít cơ hội trong công việc. Nhân Mã có xu hướng muốn thay đổi những thói quen cũ để bứt phá.

Ma Kết (22.12 – 19.1)

Ma Kết nên dành thời gian hướng về gia đình và không gian riêng tư.

Trong công việc, hãy kiên trì với con đường đã chọn dù tiến độ có vẻ chậm lại. Sự thấu hiểu từ người thân sẽ giúp cung hoàng đạo này có thêm động lực để phấn đấu.

Bảo Bình (20.1 – 18.2)

Chúc mừng Bảo Bình vì đây là tuần lễ sự nghiệp thăng hoa nhất!

Những nỗ lực bấy lâu cuối cùng cũng được cấp trên ghi nhận bằng phần thưởng xứng đáng hoặc cơ hội thăng tiến. Sự tự tin và khả năng lãnh đạo giúp cung hoàng đạo này làm chủ mọi tình huống.

Tài chính và tình cảm đều thuận lợi, mang lại cảm giác viên mãn về mọi mặt.

Song Ngư (19.2 – 20.3)

Song Ngư cần chú ý hơn đến chuyện tình cảm vì dễ xảy ra trạng thái nguội lạnh hay không hiểu nhau.

Công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ để tránh sai sót nhỏ. Về tài chính, hãy cân nhắc kỹ trước khi cho người khác vay mượn hoặc chi tiêu quá tay.


Top 4 con giáp bước vào giai đoạn vàng

