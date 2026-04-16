Top 4 con giáp bước vào giai đoạn vàng

Theo tờ Liberty Times, tuần tới sẽ là giai đoạn hoàng kim để 4 con giáp Sửu, Thìn, Thân và Dậu hiện thực hóa các kế hoạch tài chính, thu về nguồn lợi nhuận đáng mơ ước.

Tuổi Sửu

Những dự án hoặc công việc mà tuổi Sửu âm thầm cống hiến, kiên trì theo đuổi trong suốt thời gian dài trước đây bỗng chốc nhận được sự chú ý đặc biệt. Đây là lúc những đóng góp của con giáp này được nhìn nhận đúng giá trị, dẫn đến các khoản thưởng nóng hoặc hoa hồng hậu hĩnh.

Tài vận của tuổi Sửu lúc này không đến từ sự may rủi mà là thành quả của sự tích lũy bền bỉ. Lời khuyên cho con giáp này là hãy tự tin đề xuất những ý tưởng mới hoặc yêu cầu quyền lợi xứng đáng.

Để tăng cường vận may, tuổi Sửu có thể sử dụng thêm thạch anh vàng (hoặc trang phục tông vàng) để kích hoạt chính tài, giúp dòng tiền đổ về túi ổn định và chắc chắn hơn.

Bước sang tuần mới, năng lượng vũ trụ có sự chuyển dịch mạnh mẽ, mở ra cánh cửa bứt phá cho những con giáp biết nắm bắt thời cơ. Ảnh: EPA-EFE

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn không còn bị động trước những áp lực mà sẽ trực tiếp đứng ra làm chủ cuộc chơi.

Trong các cuộc đàm phán hoặc thảo luận hợp đồng vào tuần này, tư duy quyết đoán sẽ giúp tuổi Thìn lật ngược thế cờ, biến những điều khoản bất lợi thành các bản thỏa thuận có giá trị cao, mang lại dòng vốn lớn.

Đây là thời điểm để con giáp này thể hiện bản lĩnh lãnh đạo. Đừng ngại đối mặt với những thử thách khó nhằn, vì ẩn sau đó chính là chiếc chìa khóa mở ra kho báu.

Để gia tăng sự sáng suốt trong các quyết định tài chính quan trọng, tuổi Thìn nên mang theo bên mình đá Lapis Lazuli (đá thiên thanh) hoặc thạch anh tóc vàng để thu hút tài khí và củng cố quyền lực cá nhân.

Tuổi Thân

Tuổi Thân trong 7 ngày tới sở hữu "giác quan thứ sáu" cực kỳ nhạy bén đối với các con số và cơ hội đầu tư.

Khả năng đánh nhanh thắng nhanh sẽ giúp con giáp này thu về những khoản tiền bất ngờ từ nghề tay trái hoặc các khoản đầu tư ngắn hạn.

Vận may tài lộc bất ngờ của tuổi Thân đang ở mức đỉnh điểm. Nếu có ý tưởng nào chợt lóe lên trong tuần này, hãy tin vào linh cảm của chính mình, đó có thể là đường dẫn đến sự giàu sang.

Để bảo vệ thành quả và thu hút thêm năng lượng tích cực, con giáp này nên sử dụng đá Thạch anh xanh hoặc đá mặt trời để giữ cho tinh thần luôn tỉnh táo và tràn đầy sinh khí.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu được dự báo là con giáp có vận trình sự nghiệp hanh thông nhất trong tuần tới.

Tuổi Dậu sẽ nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ quý nhân, giúp mở ra những cơ hội hợp tác lâu dài. Sự chuyên nghiệp sẽ giúp chiếm trọn lòng tin của đối tác, từ đó biến những tài nguyên sẵn có thành lợi nhuận thực tế một cách tài tình.

Không chỉ dừng lại ở việc kiếm tiền, đây còn là lúc tuổi Dậu nên học cách quản lý tài sản để tiền sinh ra tiền.

Hãy tận dụng thời gian này để sắp xếp lại danh mục đầu tư hoặc tham gia vào các khóa học tài chính.

Màu sắc may mắn của con giáp này là trắng và bạc. Việc sử dụng các vật phẩm bằng kim loại quý sẽ giúp tuổi Dậu củng cố vận may và giữ chặt tiền bạc trong túi.