Cùng trúng 1 giải độc đắc xổ số miền Nam, khách hàng đổi thưởng ở 2 tỉnh

Chiều 17-6, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nơi đổi thưởng cho các khách hàng trúng giải độc đắc vé số của một đài.

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số Bạc Liêu được đổi tại tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Tiệm vàng Phong Kim Lan, ĐLVS Ngọc Linh

Theo đó, vé số Bạc Liêu, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng chiều 16-6, giải độc đắc (dãy số 683986) được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Đồng Tháp.

Tuy nhiên, nơi đổi thưởng cho 2 khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 4 vé Bạc Liêu là đại lý vé số Ngọc Linh ở phường Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) và tiệm vàng Phong Kim Lan ở phường Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long).

Giải an ủi của vé số Bạc Liêu cũng được đổi thưởng tại đại lý vé số Ngọc Linh (tỉnh Đồng Tháp) và tiệm vàng Kim Lan 2 (tỉnh Vĩnh Long).

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 691272) của vé số Bến Tre đến chiều 17-6 vẫn chưa tìm ra nơi có khách hàng trúng thưởng.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Bến Tre được xác định trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Quốc Nghi ở xã Thái Mỹ và đại lý vé số Lý Sang ở xã Xuân Thới Sơn, TPHCM.

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 17-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai.