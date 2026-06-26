Cuộc chiến chống ma túy lên sóng VTV3

"Lửa trắng" đưa khán giả bước vào hành trình điều tra một đường dây ma túy có tổ chức với phương thức hoạt động ngày càng tinh vi. Từ những manh mối tưởng chừng rời rạc, lực lượng chức năng từng bước bóc tách mạng lưới tội phạm được ngụy trang dưới những vỏ bọc hiện đại, hợp pháp và có khả năng len lỏi sâu vào đời sống xã hội.

Cảnh trong phim "Lửa trắng"

Nếu như trước đây, hình ảnh tội phạm ma túy thường gắn với những cuộc truy bắt ở vùng biên hay các tụ điểm phức tạp, thì trong "Lửa trắng", hiểm họa lại xuất hiện ngay giữa những không gian quen thuộc của giới trẻ: Các hoạt động giải trí, môi trường mạng xã hội, những mối quan hệ tưởng chừng vô hại.

Đạo diễn Bùi Quốc Việt cho hay điều ê-kíp thực hiện bộ phim mong muốn không chỉ là kể một câu chuyện phá án hấp dẫn mà còn phản ánh những biến đổi của tội phạm ma túy trong bối cảnh mới.

Bộ phim nhận được sự hợp tác chặt chẽ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Bộ Công an

"Chúng tôi muốn khán giả nhìn thấy rằng ma túy hôm nay không còn mang những hình ảnh dễ nhận diện như trước. Nó có thể xuất hiện dưới những lớp vỏ hào nhoáng, hiện đại và đánh trúng tâm lý của người trẻ. Vì vậy, bộ phim không chỉ là câu chuyện điều tra mà còn là lời cảnh báo xã hội"- đạo diễn bộ phim chia sẻ.

"Lửa trắng" nhận được sự hợp tác chặt chẽ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Bộ Công an (C04). Ngay từ giai đoạn tiền kỳ, các chuyên gia của Cục đã tham gia cố vấn sâu sắc về chuyên môn, nghiệp vụ và thẩm định kịch bản. Từng chi tiết về phương thức phá án, sơ đồ chiến thuật cho đến tâm lý tội phạm đều được mổ xẻ kỹ lưỡng, đảm bảo tính chính xác cao, chuẩn nghiệp vụ ngành. Sự xuất hiện của các chiến sĩ đặc nhiệm tinh nhuệ cùng trang thiết bị, công cụ hỗ trợ chuyên dụng trong các đại cảnh đã mang đến không khí phá án vô cùng sống động. Sự đồng hành toàn diện này giúp nhiều đại cảnh của "Lửa trắng" không chỉ chân thật mà còn kịch tính, hấp dẫn.

"Lửa trắng" quy tụ dàn diễn viên quen thuộc

Hấp dẫn bởi cuộc chiến chống tội phạm ma túy, "Lửa trắng" còn gây chú ý với dàn nhân vật đa chiều, mỗi người mang một câu chuyện và góc khuất riêng.

NSƯT Hồ Phong tiếp tục thể hiện thế mạnh ở những vai diễn thuộc dòng chính luận, hình sự. Nam diễn viên chia sẻ, khó khăn lớn nhất khi thể hiện nhân vật phản diện là phải tìm được cảm xúc chân thật dù bản thân chưa từng trải qua những tình huống cực đoan như trong phim.

Đạo diễn và các diễn viên trong buổi ra mắt phim

Trong khi đó, Duy Hưng được kỳ vọng mang tới hình ảnh gai góc, mạnh mẽ, phù hợp với không khí căng thẳng của bộ phim. Thu Quỳnh (vai Lan) mang màu sắc phức tạp khi là nhân vật hai mặt. Cô có vẻ ngoài mềm mỏng, điềm tĩnh nhưng bên trong là sự lạnh lùng, quyết đoán và khả năng kiểm soát cảm xúc đáng sợ.

Thu Quỳnh cho rằng "Lửa trắng" không chỉ là một bộ phim giải trí mà còn là cơ hội để các nghệ sĩ cùng góp tiếng nói trong công tác tuyên truyền, cảnh báo về những hiểm họa từ ma túy.

Đảm nhận vai Mai, Việt Hoa có cơ hội thử sức với một hình tượng hoàn toàn khác so với những vai diễn trước đây. Mai là cô gái thông minh, lém lỉnh, gan lì, có khả năng ứng biến nhanh. Bên ngoài, cô có vẻ ngang bướng, thực dụng và luôn tỏ ra mạnh mẽ để tự bảo vệ mình. Nhưng sâu bên trong là một con người nhiều tổn thương, giàu bản lĩnh và luôn quan sát để tồn tại trong thế giới đầy nguy hiểm.

"Lửa trắng" phát sóng VTV3 giờ 20 giờ các ngày thứ năm và thứ sáu trên sóng VTV3

Nếu Mai là nhân vật bị cuốn vào vòng xoáy của thế giới ngầm thì Tân (Bảo Anh) lại đại diện cho cuộc chiến trực diện với tội phạm. Anh là đội trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tỉnh Sơn Hải, luôn đặt nhiệm vụ lên trên hết.

Sau hơn 20 năm đảm nhận vai công an, Bảo Anh thừa nhận đây là một thử thách đặc biệt. Mỗi phân đoạn đều có sự đấu tranh, đấu trí, cả những giằng xé nội tâm. Có những lúc anh phải tự hỏi làm thế nào để thể hiện được đúng những áp lực mà nhân vật đang mang.

"Lửa trắng" phát sóng VTV3 giờ 20 giờ các ngày thứ năm và thứ sáu trên sóng VTV3