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Pháp luật

Từ 2 kẻ nghi vấn, Công an TPHCM triệt phá đường dây ma túy

Anh Vũ

(NLĐO) - Công an TPHCM đã khởi tố 7 đối tượng với nhiều hành vi liên quan ma túy

Ngày 24-6, Công an phường Gò Vấp, TPHCM cho biết đã khởi tố 7 đối tượng với nhiều hành vi như: Tàng trữ trái phép chất ma túy; mua bán trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; mua bán trái phép Methadone; tàng trữ, sản xuất dụng cụ sử dụng ma túy.

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Từ hai đối tượng, công an truy quét đường dây ma tuý.

Trước đó, tối 20-5, Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT Công an TPHCM phát hiện L.T.C.T, 34 tuổi, điều khiển xe máy chở theo C.P.T, 44 tuổi, trên đường Thống Nhất, phường Gò Vấp có nhiều biểu hiện bất thường nên dừng xe lại kiểm tra. Lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói tinh thể và chất bột (loại methamphetamine, heroin) được cất giấu trong xe và người của L.T.C.T, C.P.T

Đội CSGT Hàng Xanh sau đó phối hợp với Công an phường Gò Vấp và Công an TPHCM lần theo từng cuộc gọi, giao dịch chuyển tiền và xác định người bán ma tuý là P.T.L, 37 tuổi.

Từ P.T.L, các trinh sát tiếp tục mở rộng điều tra, phát hiện L.Y.L, 41 tuổi. là kẻ có vai trò giúp sức trong việc cất giấu, vận chuyển ma túy, đồng thời tham gia mua bán trái phép methadone.

Tại nơi ở và địa điểm lưu trú của L., lực lượng công an phát hiện, thu giữ gần 100 gram ma túy đá, hơn 146 gram heroin cùng nhiều tang vật liên quan hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Trong quá trình điều tra, công an tiếp tục xác định V.T.M.P, 44 tuổi; T.Đ.L, 26 tuổi; N.TTT. cùng nhiều đối tượng khác liên quan hoạt động mua bán, môi giới, sử dụng và tiêu thụ ma túy. Đáng chú ý, V.T.M.P không chỉ tham gia kết nối các đối tượng mua bán ma túy mà còn sản xuất các dụng cụ sử dụng ma túy để bán kiếm lời.

Trong khi đó, L.Y.L lợi dụng việc được điều trị cai nghiện bằng methadone để tích trữ, pha chế và bán lại trái phép cho người nghiện, trong đó có S.C.T, 39 tuổi.

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