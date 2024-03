Cuộc chiến không tiếng súng

Tại buổi họp báo quý I/2024, Bộ Công an thông tin diễn biến điều tra một số vụ án lớn, trong đó có vụ "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn do Nguyễn Văn Hậu (còn gọi Hậu "pháo") làm chủ tịch HĐQT. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành - Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) - cho biết CQĐT đã khởi tố 14 tội danh, trong đó có tội "Nhận hối lộ" liên quan nhiều cựu lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Ngãi và Vĩnh Phúc.



Ngã khuỵu trước sự cám dỗ

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành đánh giá đây là vụ án lớn, một dạng tội phạm mới. Nguyễn Văn Hậu đã chi phối, lũng đoạn để gây sức ép với một số bị can là lãnh đạo tỉnh, thậm chí là Thường trực Tỉnh ủy để trục lợi. Nhận định thêm về vụ án, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, nói: "Cán bộ cơ sở bị tấn công bằng "đạn bọc đường" mà không phát hiện, lượng đường trong máu cao gây nên hội chứng suy giảm miễn dịch, mất sức đề kháng".

Gần 1 tháng nay, TAND TP HCM đưa ra xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát. Ở vụ án này, cả đoàn thanh tra, trong đó có trưởng đoàn thanh tra của Ngân hàng Nhà nước cũng không thể vượt qua cám dỗ, nhận số tiền hối lộ rất lớn, lên đến 5,2 triệu USD. Trước tòa, bị cáo Đinh Thị Nhàn (cựu trưởng đoàn thanh tra) đã phải đau xót thốt lên rất hối hận, xấu hổ với bản thân, gia đình; cả cuộc đời công tác, phấn đấu không sai phạm, chỉ vì một phút không giữ được mình đã dẫn đến hậu quả hôm nay…

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu cục trưởng Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Cục II, thuộc Ngân hàng Nhà nước) tại phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trước đó, vụ án "chuyến bay giải cứu" đã đưa nhiều lãnh đạo, cán bộ, công chức có liên quan ở Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Y tế và một số địa phương vào tù. Tại phiên tòa phúc thẩm, cựu cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hương Lan xin được sám hối tất cả tội lỗi, vì không vượt qua được cám dỗ vật chất, nhận 25 tỉ đồng của doanh nghiệp để rồi phải trả giá đắt.

Rồi hàng loạt sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, các trung tâm đăng kiểm đường thủy và Cục Đăng kiểm Việt Nam, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam gần 600 lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ với nhiều tội danh khác nhau; "những cú lừa ngoạn mục, sắc như dao cắt của Công ty Việt Á trong tổ chức cơ sở sản xuất kit test" (lời của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (Đoàn Hà Nội) - PV) khiến nhiều cán bộ sa vào lao lý do tham nhũng, tiêu cực...

"Chiếc khiên" chống đỡ

Nếu không có sự cấu kết, bảo kê của quan chức địa phương nơi có dự án, bằng cách nào mà một tập đoàn có năng lực vừa phải như Phúc Sơn lại có thể trúng thầu các dự án tại nhiều tỉnh, thành? Nếu không dùng "những viên đạn bọc đường", liệu Trương Mỹ Lan có thể "vô hiệu hóa" các đoàn thanh tra của Ngân hàng Nhà nước để thâu tóm Ngân hàng SCB, cùng đồng phạm huy động vốn, rút tiền, hợp thức hóa việc rút tiền trong suốt hơn 10 năm gây thiệt hại số tiền 677.286 tỉ đồng? Nếu không bị đồng tiền làm tha hóa, biến chất, nhiều lãnh đạo, cán bộ, công chức cấp cao với quá trình phấn đấu lâu dài có thể nào bị "hạ gục"?

Những vụ việc trên là hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ nhưng có làm cho một số cán bộ, công chức đang nhúng chàm dừng lại trước khi quá muộn?

Gần 70 năm trước, Bác Hồ có bài nói chuyện với bộ đội, công an và cán bộ trước khi vào tiếp quản thủ đô, ngày 5-9-1954. Người căn dặn cán bộ ta phải giữ vững bản lĩnh trước mọi tình huống và phân tích: "Ta ở rừng núi, quen tiết kiệm của công, của riêng. Đó là điều tốt. Về xuôi, Bác chỉ nói vài cái nhỏ: Phở ngon, rồi thì đồng hồ, bút máy, xe đạp... Nếu không giữ được thói quen tiết kiệm thì sẽ tham ăn ngon, tham mua các thứ xa hoa. Lương không đủ thì sẽ lấy ở đâu? Lúc ấy chỉ có hai cách: Một là ăn cắp của Chính phủ, hai là bị tiền mua chuộc…".

Thực tiễn từ các vụ án cho thấy khi nhu cầu càng cao, lòng tham càng lớn, kết cuộc sẽ đưa đến sự hư hại. Vậy nên, ngoài việc các tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước tăng cường đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát để ngăn chặn sai phạm, rà soát các quy định pháp luật, cải cách về tiền lương, thu nhập; cơ quan xét xử áp dụng những bản án nghiêm khắc, thu hồi triệt để các khoản thu lợi bất chính do phạm tội mà có…; thì để chế ngự lòng tham, mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên rèn giũa bản thân, luôn cảnh tỉnh, răn mình. Đó là chiếc khiên chắc chắn nhất để chống đỡ những "viên đạn bọc đường".

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: "Bom đạn của địch không nguy hiểm bằng "đạn bọc đường" vì nó làm hại mình mà mình không trông thấy".