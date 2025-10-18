HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Cuộc cứu nạn trên biển lúc rạng sáng sau 30 phút nhận tín hiệu khẩn cấp

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- Nhận được tín hiệu khẩn cấp từ tàu cá, Chi đội Kiểm ngư số 2 đã tiếp cận và cấp cứu cho ngư dân bị sốc, mất máu do tai nạn trong quá trình đánh lưới

Sáng 18-10, trong khi đang tuần tra, kiểm soát và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại vùng biển phía Nam, Tàu Kiểm ngư KN-201 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 2 đã kịp thời cứu nạn một ngư dân bị chấn thương nặng.

Lúc 5 giờ, tàu KN-201 nhận được tín hiệu cấp cứu khẩn từ tàu cá BV 99368 TS. Ngay sau đó, tàu nhanh chóng cơ động đến vị trí và chỉ sau 30 phút đã tiếp cận được phương tiện gặp nạn, đưa ngư dân Đào Văn Thiện (SN 1983, quê An Giang) sang tàu để cấp cứu.

Tàu Kiểm ngư KN-201 kịp thời cứu nạn ngư dân trên biển - Ảnh 1.

Tổ Y tế chăm sóc vết thương cho ngư dân gặp nạn trên biển

CLIP: Tàu Kiểm ngư KN-201 kịp thời cứu nạn ngư dân trên biển

Khi được đưa lên tàu, anh Thiện trong tình trạng sốc, sốt cao, mất máu nhiều do bị dây cào đập vào mặt trong lúc thu lưới, gây gãy 3 răng, vỡ xương quai hàm và rách sâu vùng má trái. Tổ Y tế trên tàu nhanh chóng đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe, sơ cứu, cầm máu và trấn an tinh thần nạn nhân.

Đến 7 giờ 30 phút cùng ngày, sức khỏe anh Thiện dần ổn định, huyết áp và thân nhiệt trở lại bình thường. Tổ Y tế tiếp tục hướng dẫn thuyền trưởng cùng 8 thuyền viên cách chăm sóc và đưa nạn nhân vào bờ điều trị an toàn.

Tàu Kiểm ngư KN-201 kịp thời cứu nạn ngư dân trên biển - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng động viên ngư dân sau khi sức khỏe đã ổn định

Trong quá trình cứu nạn, lực lượng Kiểm ngư còn kết hợp tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU, hướng dẫn ngư dân đánh bắt đúng ngư trường, tặng cờ Tổ quốc và động viên bà con yên tâm bám biển.

Hoạt động cứu nạn, hỗ trợ của Chi đội Kiểm ngư số 2 thể hiện tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn vững vàng và là minh chứng cho hình ảnh lực lượng Kiểm ngư Việt Nam, điểm tựa tin cậy của ngư dân, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Tin liên quan

Ấm áp hình ảnh bộ đội ăn sáng cùng ngư dân tại xã Long Hải, TP HCM

Ấm áp hình ảnh bộ đội ăn sáng cùng ngư dân tại xã Long Hải, TP HCM

(NLĐO)- Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Báo Người Lao Động đã trao bảng tương trưng 1.000 lá cờ Tổ quốc đến Bộ Tư lệnh TP HCM

Ngư dân, chủ tàu ký cam kết về chống khai thác IUU

(NLDO)- Chủ tàu, thuyền trưởng và cả ngư dân đồng hành cùng lực lượng Cảnh sát biển gỡ thẻ vàng EC và ký cam kết về chống khai thác IUU.

Cá tôm đầy ắp, ngư dân Bà Rịa- Vũng Tàu và du khách “sướng ra mặt”

(NLĐO)- Những ngày cuối năm, các tàu cá ở Bà Rịa - Vũng Tàu tấp nập trở về sau những chuyến biển dài ngày, tràn niềm vui khi khoang thuyền đầy ắp cá, tôm

