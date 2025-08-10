HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

"Cuộc hẹn" của 3 trai làng trong căn nhà hoang lúc nửa đêm

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Trong đêm khuya, cảnh sát liên tiếp tóm gọn 2 thanh thiếu niên giấu hồng phiến trong người. Mở rộng điều tra, lộ thêm 1 đối tượng liên quan.

- Ảnh 1.

Hình ảnh 3 đối tượng tại hiện trường vụ việc

Ngày 10-8, Công an xã Trường Ninh (Quảng Trị) - cho biết trong lúc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, cảnh sát địa phương đã liên tiếp phát hiện, bắt quả tang 3 thanh thiếu niên tàng trữ ma túy tổng hợp ngay trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 22 giờ 40 ngày 8-8, tổ công tác Công an xã Trường Ninh phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Quảng Trị tuần tra tại đoạn đường liên thôn thuộc thôn Nam Cổ Hiền.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Lê Thế Nguyện (24 tuổi, trú cùng thôn) đang tàng trữ trên người 9 viên nén màu hồng, dạng thuốc tân dược. Nguyện khai nhận đây là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Chưa dừng lại, khi tiếp tục kiểm tra, tổ công tác bắt quả tang Nguyễn Trường Thành (16 tuổi, cùng trú thôn Nam Cổ Hiền) tại một căn nhà hoang khi đang cất giấu 2 viên ma túy tổng hợp hồng phiến để sử dụng.

Quá trình đấu tranh mở rộng, công an xác định cả 2 đối tượng trên đã tham gia mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, và một người liên quan khác là Đặng Việt Hoàng (22 tuổi, trú thôn Tân Hiền, xã Trường Ninh) trong căn nhà hoang này. 

Khi cả nhóm đang tiếp tục "cuộc hẹn" thì bị bắt quả tang. Đối tượng Hoàng sau đó cũng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, Công an xã Trường Ninh đang phối hợp với PC04 và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Người dân ở xã vùng quê Quảng Trị tự nguyện giao nộp nhiều loại vũ khí

Người dân ở xã vùng quê Quảng Trị tự nguyện giao nộp nhiều loại vũ khí

(NLĐO) - Chỉ trong ngày đầu phát động, Công an xã Bố Trạch (Quảng Trị) đã tiếp nhận nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ, pháo… do người dân tự nguyện giao nộp.

Lạnh người phát hiện tài xế “phê” ma túy khi đang chở khách từ Quảng Trị đi Vũng Tàu

(NLĐO) –Quá trình tuần tra, lực lượng CSGT TP HCM phát hiện tài xế xe khách chạy tuyến Quảng Trị - Vũng Tàu dương tính với ma túy khi đang chở hơn 10 hành khách

Ba thiếu niên khiến làng quê Quảng Trị sững sờ

(NLĐO) - Ba thiếu niên từ 11 đến 13 tuổi đã đột nhập vào nhà của một hộ dân ở xã Nam Gianh (Quảng Trị) lấy hơn 40 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

