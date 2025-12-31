HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Cuộc hôn nhân sóng gió khiến người vợ bị chồng chém chết đúng ngày ra tòa

Tuấn Minh

(NLĐO)- Đúng ngày ra tòa hòa giải ly hôn, người phụ nữ đã bị người chồng từng "đầu ấp tay gối" xuống tay chém chết. Vụ việc gây rúng động làng quê

Sáng 31-12, thông tin từ UBND phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết chính quyền địa phương hỗ trợ cùng gia đình trong sáng nay 31-12 đã đưa các nạn nhân tử vong trong vụ án mạng chồng chém chết vợ và cháu trai về nơi an nghỉ cuối cùng.

Cuộc hôn nhân sóng gió khiến người vợ bị chồng chém chết đúng ngày ra tòa - Ảnh 1.

Ngôi nhà bà N., nơi Dương Văn Khánh mang dao tới chém chết vợ

Vụ việc đã gây rúng động làng quê thuộc phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn cũ (nay là phường Ngọc Sơn) vốn yên bình này. Không ai có thể ngờ, một người đàn ông được đánh giá hiền lành, chưa từng gây ra điều tiếng gì lại có thể gây ra một vụ việc động trời như thế.

Dọc con đường nhỏ dẫn vào nhà bà Nguyễn Thị N. (SN 1977; ngụ tổ dân phố Hồng Phong 1, phường Ngọc Sơn) bao trùm không khí tang thương. Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ việc khiến 2 người ra đi mãi mãi.

"Khi nhận được thông tin anh Khánh gây ra sự việc, chúng tôi không thể tin được. Bình thường anh Khánh khá tu chí làm ăn, không rõ vì cơ sự gì mà ra nông nỗi như thế"- anh L.H.C. (ngụ phường Ngọc Sơn) chia sẻ.

Trong căn nhà xây đã ngả màu theo thời gian, bà Nguyễn Thị N. khóc không thành tiếng, cùng một lúc bà mất đi 2 người ruột thịt. Nhiều người thân, địa phương đã tới chia buồn, hỗ trợ gia đình bà lo ma chay cho người xấu số.

Cuộc hôn nhân sóng gió khiến người vợ bị chồng chém chết đúng ngày ra tòa - Ảnh 2.

Vụ án mạng gây rúng động địa phương

Gia đình bà N. có 2 người con, chị N.A. là con gái út. Do kinh tế khó khăn, khi đang học lớp 9, N.A. quen biết và sau đó cưới Dương Văn Khánh (SN 1993, ngụ tổ dân phố Thanh Cao, phường Ngọc Sơn) vào năm 2019.

Sau 6 năm chung sống, vợ chồng Khánh có với nhau một cậu con trai hiện đã 6 tuổi. Ngày ngày, Khánh đi làm công nhân máy múc tại một xưởng gỗ cách nhà khoảng 20 km, còn vợ làm phụ bếp cho một trường học gần nhà.

Do cuộc sống hôn nhân lục đục, nên vợ chồng Khánh ly thân và quyết định sẽ ra tòa để làm thủ tục ly hôn. Trong khi, Khánh muốn hàn gắn cuộc hôn nhưng, nhưng bất thành. Chị N.A. sau đó đã chuyển về nhà mẹ đẻ ở.

Theo ông Lê Đình Việt, Tổ trưởng tổ dân phố Thanh Cao, trong ngày xảy ra án mạng đau lòng cũng là ngày vợ chồng Khánh, chị N.A. được tòa mời tới để hòa giải.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Lê Đình Phương, Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Sơn, cho biết địa phương rất bất ngờ khi một sự việc bột phát xảy ra từ mâu thuẫn vợ chồng. "Ngay khi nắm bắt được sự việc, địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân, động cơ. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan đoàn thể hỗ trợ gia đình lo ma chay, trấn an dư luận, ổn định tình hình địa phương"- ông Phương cho hay.

Cũng theo ông Phương, trước mắt địa phương trích 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình có 2 nạn nhân tử vong (mỗi trường hợp 25 triệu đồng), còn Khánh là nghi phạm không hỗ trợ mà tới phúng viếng theo phong tục của địa phương.

Trước đó, vào khoảng hơn 6 giờ 46 phút ngày 30-12, tại phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra vụ thảm án chồng chém vợ và cháu bé 2 tuổi tử vong, chém chị dâu trọng thương gây rúng động địa phương.

Cuộc hôn nhân sóng gió khiến người vợ bị chồng chém chết đúng ngày ra tòa - Ảnh 3.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng đau lòng

Theo điều tra ban đầu, ngày 20-12, giữa chị V.T.N.A. (SN 2004) và chồng là Dương Văn Khánh (SN 1993; ngụ tổ dân phố Thanh Cao, phường Ngọc Sơn) phát sinh mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân. Do không chấp nhận việc vợ đòi ly hôn nên Khánh đã có những lời nói đe dọa đối với gia đình bên vợ.

Ngày 27-12, chị A. đã bỏ về nhà mẹ đẻ ở tổ dân phố Hồng Phong 1 (phường Ngọc Sơn) để ở. Tức giận, sáng 30-12, Khánh đi xe máy mang theo dao đến nhà mẹ vợ. Tại đây, Khánh đã chém vợ tử vong.

Tiếp đó, Khánh đến nhà chị Đ.T.N. (SN 2001; tổ dân phố Nam Tiến, phường Ngọc Sơn) là chị dâu của chị A., chém gây thương tích nặng cho hai mẹ con. Dù được đưa tới bệnh viện cấp cứu, nhưng bé trai đã tử vong.

Sau khi gây án, Khánh lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường, sau đó tới một bệnh viện nhảy lầu từ tầng 7 xuống đất tử vong tại chỗ.

Hiện, Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án tội "Giết người" để điều tra, làm rõ.

án mạng đau lòng Thanh Hóa chém chết vợ chồng chém chết vợ chém vợ thảm án mâu thuẫn gia đình
