Pháp luật

Vợ xin ly hôn, chồng chém vợ rồi uống thuốc trừ sâu, thắt cổ muốn chết chung

Trần Thường

(NLĐO) – Không chịu nổi hành vi bạo lực, người vợ viết giấy đòi ly hôn thì người chồng ở Đà Nẵng dùng dao chém, định sát hại vợ rồi tự tử.

Ngày 20-12, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Văn Tiến (SN 1986; trú thôn Thanh Ly 2, xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "giết người".

Vợ xin ly hôn , chồng bạo lực và màn tự sát không thành tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Võ Văn Tiến bị bắt tạm giam

Theo điều tra, Võ Văn Tiến và vợ là Phan Thị Ngọc L. (SN 1989) chung sống tại nhà riêng thuộc thôn Thanh Ly 2, xã Thăng Bình. Trong quá trình chung sống, do mâu thuẫn kéo dài, Tiến nhiều lần có hành vi bạo lực, đánh đập vợ.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn xảy ra vào ngày 11-12, khi chị L. viết đơn xin ly hôn nhưng Tiến không đồng ý, từ đó nảy sinh ý định sát hại vợ rồi tự sát.

Sáng 12-12, Tiến khóa cửa nhà, dùng dao chém chị L. gây thương tích nặng. Chị L. may mắn vùng chạy thoát ra ngoài kêu cứu. Sau khi gây án, Tiến uống thuốc trừ sâu tự tử, tiếp tục dùng dây thắt cổ và cho tay vào ổ điện nhưng không tử vong.

Công an Đà Nẵng truy tìm tài xế ô tô rời đi sau khi tông 1 phụ nữ chấn thương sọ não

Công an Đà Nẵng truy tìm tài xế ô tô rời đi sau khi tông 1 phụ nữ chấn thương sọ não

(NLĐO) – Sau khi tông 2 mẹ con đi xe máy ngã xuống đường khiến người mẹ bị chấn thương sọ não, chiếc ô tô gây tai nạn rời khỏi hiện trường.

Phát hiện xác cá nghi là hải tượng long nổi trên hồ nước tự nhiên ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Người dân địa phương phát hiện 3 xác cá nghi là hải tượng long nổi trên hồ Trước Đông, xã Bà Nà.

Gia đình 4 người ở Đà Nẵng gặp nạn trên đường cao tốc, cháu bé 9 tháng tuổi tử vong

(NLĐO) - Gia đình 4 người ở Đà Nẵng đi chung ô tô, khi lưu thông trên đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên thì xảy ra tai nạn khiến cháu bé 9 tháng tuổi tử vong

