Bạn đọc

Cuộc sống cháu gái Vua Thành Thái giờ ra sao?

Tin-ảnh-clip: Ca Linh

(NLĐO) - Em Nguyễn Phước Thanh Tuyền, cháu chắt của vua Thành Thái, hiện cùng mẹ sống chật vật ở TP Cần Thơ.

Ngày 3-11, phóng viên đã tìm gặp bà Nguyễn Bích Thuỷ (54 tuổi; ngụ xã Nhơn Ái, TP Cần Thơ). Bà Thuỷ là vợ ông Nguyễn Phước Bảo Tài (đã mất).

Khoảng 15 năm trước, nhiều người biết đến ông Bảo Tài sau khi báo chí đăng tải việc ông là cháu nội của vị vua yêu nước Thành Thái. Lúc ấy, ông Bảo Tài cùng vợ con sống trong hoàn cảnh khó khăn.

CLIP: Bà Thuỷ bán cơm, còn con gái bán vé số kiếm sống qua ngày

Hằng ngày, ông Bảo Tài chạy xe ôm, còn bà Thùy bán vé số. Tất cả chỉ để gom góp từng đồng chữa trị cho con gái – em Nguyễn Phước Thanh Tuyền – từ lúc lọt lòng đã mang trong mình chứng bại não, không thể tự đi lại hay tư duy như bao đứa trẻ khác.

Năm 2020, ông Bảo Tài qua đời sau những ngày tháng vật lộn với bệnh tật, bỏ lại hai mẹ con bơ vơ. Một mình bà Thủy gồng gánh, làm đủ mọi nghề để nuôi con.

Phóng viên gặp bà Thuỷ khi bà đang bán cơm ven Quốc lộ 61C (phường Cái Răng, TP Cần Thơ). Hình ảnh bà chuẩn bị từng phần cơm cho khách khiến nhiều người chạnh lòng. Gần đó, trên chiếc ghế, em Tuyền (19 tuổi) vẫn không thể tự đi lại dù đã trải qua bao năm vật lý trị liệu. Ít ai ngờ rằng, đây chính là người mang trong mình dòng máu hoàng tộc.

Cháu của vua Thành Thái bây giờ ra sao? - Ảnh 1.

Một mình bà Thuỷ gồng gánh nuôi con

 Bà Thuỷ kể, giọng nghẹn ngào:"Năm 2020, sau khi chồng qua đời, tôi làm đủ nghề để lo cho con. Gần đây, tôi đi nấu cơm thuê, đưa con theo để ngồi bán vé số, kiếm thêm thu nhập".

Dù cơ thể không lành lặn, Tuyền vẫn giữ được sự lễ phép hiếm có, em cúi đầu chào mỗi khi khách hỏi. Khách không chỉ đến ăn cơm, mà còn mua ủng hộ vé số như một sự sẻ chia.

Cháu của vua Thành Thái bây giờ ra sao? - Ảnh 2.

Tuyền vui vẻ khi có người hỏi thăm

Bà Thùy cho hay cách đây vài tháng, một Youtuber đã đưa câu chuyện của hai mẹ con lên mạng xã hội. Nhiều người hảo tâm đã chung tay giúp bà có thêm vốn liếng để sang lại quán cơm nhỏ. Dù vậy, cuộc sống vẫn còn lắm chật vật.

Cháu của vua Thành Thái bây giờ ra sao? - Ảnh 3.

Dù cuộc sống thiếu thốn nhưng hai mẹ con bà Thuỷ vẫn lạc quan

"Tôi bán cơm chỉ nửa buổi, đến 2 giờ chiều nếu Tuyền bán chưa hết vé số, tôi lại cùng con đi tiếp. Mỗi ngày kiếm được hơn 200.000 - 300.000 đồng, mẹ con tôi cố gắng trang trải qua ngày" - bà Thủy chia sẻ.

Theo một số tài liệu về dòng họ Nguyễn Phước ở Cần Thơ, sau khi trả tự do cho gia đình vua Thành Thái trở về nước, chính quyền bảo hộ đã dùng nhiều thủ đoạn để chia cách mỗi người một phương.

Năm 1949, hoàng tử Vĩnh Giu (1 trong 9 người con của vua Thành Thái) bị đưa xuống Cần Thơ để tham gia đội cầu đường thuộc Ty Giao thông Công chánh. Năm 1951, ông kết hôn với bà Lý Ngọc Hóa, người quê gốc Cần Thơ và sinh được 7 người con, trong đó có ông Bảo Tài. Lúc sinh thời, ông Tài không hề khoe hoang việc mình là cháu nội của vua.

hoàn cảnh khó khăn vua Thành Thái Cần Thơ
