Cuộc thi “Tôi yêu thành phố của tôi”: Hành trình thành phố vươn tầm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Cuộc thi “Tôi yêu thành phố của tôi”: Hành trình thành phố vươn tầm

Hà Thị Phương Ly

(NLĐO) - Có thể với nhiều người, một lần đi metro chỉ là hành trình di chuyển, nhưng với tôi, đó là khoảnh khắc được nhìn thấy rõ nhịp phát triển của thành phố.

Có những điều tưởng chừng rất nhỏ bé nhưng lại đủ khiến ta nhận ra thành phố mình đang sống đã đổi thay nhiều đến thế nào. Với tôi, chuyến đi nối dài bằng các phương tiện công cộng trong một buổi sáng tháng Tư không chỉ đơn thuần là một lần di chuyển, mà còn mở ra cho tôi nhiều suy tư về nhịp phát triển của thành phố mang tên Bác.

Là một biên tập viên truyền hình, hằng ngày tiếp xúc với nhiều thông tin về đời sống xã hội, tôi đặc biệt quan tâm đến chủ trương phát triển giao thông xanh và phương tiện công cộng. Tôi hiểu những thách thức đối với chủ trương này bởi có những việc đã ăn sâu vào nếp sinh hoạt thường ngày. Và có lẽ chuyến đi bất chợt này đã gợi cho tôi một "đáp án mở".

Hôm đó, tôi có việc phải đến Trường Đại học Công nghệ nằm ở Khu Công nghệ cao TPHCM (phường Tăng Nhơn Phú). Cung đường này từng gắn liền với tôi thời sinh viên, vì ngày trước tôi thường đi xe buýt từ quận Bình Thạnh (cũ) đến Khu đô thị ĐHQG để học tập. Đã nhiều năm kể từ ngày tốt nghiệp, tôi chưa có dịp quay lại tuyến đường ấy, bất chợt một ý nghĩ vừa lạ vừa quen đã nảy lên trong tôi, tôi sẽ đi xe buýt…

Vẫn là trạm dừng quen thuộc trước Bưu điện Gia Định (nay là Bách hóa bưu điện), vẫn là tuyến xe buýt số 08 năm nào. Tôi bước lên xe với tất cả sự bồi hồi và trong tay vẫn chuẩn bị sẵn tiền lẻ như một phản xạ đã thuộc nằm lòng. Tôi biết rõ "quy trình" của một chuyến xe buýt từ việc lên xe, tìm ghế ngồi, đưa tiền cho tiếp viên. Chỉ khác một điều - câu nói: "Cho em một vé sinh viên" đã trở thành: "Cho em một vé thường".

Cầm tấm vé trên tay, tôi nhìn ra cửa sổ, lòng bỗng thấy mình như cô sinh viên năm nào đang thấp thỏm không biết có kịp giờ vào lớp hay không. Tôi đưa mắt nhìn quanh xe, rồi bất ngờ nhận ra, dường như… chuyến xe này đã khác xưa rồi.

Xe buýt hôm nay đã khoác cho mình một diện mạo hiện đại hơn hẳn. Xe mới, rộng rãi và sạch sẽ. Các hàng ghế được bố trí có khoảng cách chứ không còn san sát như trước. Đặc biệt, trên xe còn có wifi phục vụ nhu cầu kết nối của hành khách. Tôi đã bật cười khi nghĩ rằng xe buýt bây giờ tiện nghi như một cửa hàng tiện lợi di động, chỉ khác là "cửa hàng" này bán những chuyến đi.

Điều khiến tôi ấn tượng hơn cả là xe vận hành vô cùng êm ái với nhiên liệu điện. Giữa những ngày thời tiết càng lúc khắc nghiệt và các đô thị vẫn đang oằn mình trong khói bụi, tôi chợt nghĩ những chiếc xe buýt điện này không còn đơn thuần là phương tiện công cộng nữa, mà đó chính là một phần của tương lai.

Đang miên man theo dòng suy nghĩ thì có một bạn trẻ vừa bước lên xe và ngồi cạnh tôi. Bạn nhanh chóng rút ra một chiếc thẻ ngân hàng, quẹt vào máy POS của tiếp viên để thanh toán. Tôi nhìn theo với sự ngạc nhiên thích thú. Thì ra "quy trình" xe buýt mà tôi từng nghĩ mình đã thuộc nằm lòng cũng đã thay đổi rồi. Tôi bật cười một mình. Thành phố đang chuyển động từng ngày, còn mình thì cũng phải "update" thôi. Ngay lúc đó, tôi quyết định chuyến đi về sẽ thanh toán bằng thẻ. Phải tận hưởng sự tiện nghi mà thành phố và đất nước đang nỗ lực xây dựng chứ.

Cuộc thi “Tôi yêu thành phố của tôi”: Hành trình thành phố vươn tầm - Ảnh 1.

Xe buýt điện với tông màu xanh chủ đạo, được tô điểm bằng hình vẽ hoa hướng dương. Ảnh: Phương Ly

Hoàn thành công việc ở Khu Công nghệ cao TPHCM, tôi lại loay hoay không biết phải đón xe buýt ở đâu để quay về.

Hỏi bác bảo vệ, bác nhiệt tình chỉ ngay trong sảnh có khu vực xe buýt điện. Tôi bước vào và lập tức bị thu hút bởi những chiếc xe mang gam màu xanh tươi, được điểm tô bằng sắc vàng hoa hướng dương nổi bật đang xếp hàng ngay ngắn.

Những chiếc xe ấy tạo cảm giác gần gũi và thân thiện đến lạ, như mang theo cả sự tươi mới của thành phố trong hành trình chuyển mình xanh hơn mỗi ngày.

Tôi thầm nghĩ, sự thân thiện của giao thông công cộng hôm nay không chỉ đến từ năng lượng sạch mà còn từ diện mạo được chăm chút để trở nên gần gũi hơn với người dân.

Sau đó, tôi được hướng dẫn lên xe để đến ga metro số 1, rồi tiếp tục đi metro đến trạm xe buýt để đón xe trở về nhà. Một hành trình mà trước đây tôi hiếm khi nghĩ mình sẽ lựa chọn, nhưng hôm nay lại mang đến cảm giác rất tiện lợi và văn minh.

Chỉ mất khoảng 15 đến 20 phút, tôi đã đi từ ga Suối Tiên đến ga Nhà hát thành phố. Quãng đường hơn 20 km này, nếu đi xe máy vào giờ cao điểm sẽ rất vất vả. Khoảnh khắc ngồi trên metro nhìn thành phố lướt qua ô cửa kính, tôi chợt nghĩ: thành phố tôi đang sinh sống hôm nay thật sự không hề thua kém những đô thị hiện đại mà tôi từng thấy qua phim ảnh.

Tôi tự hào khi những điều từng tưởng xa vời như xe buýt điện, thanh toán không tiền mặt hay metro hiện đại giờ đã hiện diện trong đời sống thường nhật của người dân. Và tự hào vì thành phố đang bước vào một nhịp phát triển mới, nơi con người không chỉ hướng đến sự tiện nghi mà còn quan tâm nhiều hơn đến môi trường sống.

Cuộc thi “Tôi yêu thành phố của tôi”: Hành trình thành phố vươn tầm - Ảnh 2.

Ga metro Nhà hát Thành phố. Ảnh: Phương Ly

Ngồi trên metro số 1 hôm ấy, tôi mong tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) sớm hoàn thành để mạng lưới giao thông công cộng của thành phố ngày càng hoàn thiện hơn. Khi đó, người dân sẽ có thêm lựa chọn thuận tiện để di chuyển, giảm bớt áp lực giao thông và giảm lượng phát thải ra môi trường.

Có thể với nhiều người, một chuyến xe buýt hay một lần đi metro chỉ là hành trình di chuyển bình thường. Nhưng với tôi, đó là khoảnh khắc được nhìn thấy rõ nhịp phát triển mạnh mẽ của thành phố.

Tròn nửa thế kỷ vinh dự mang tên Bác, thành phố ấy chưa bao giờ ngừng chuyển mình vì hạnh phúc của người dân.

Tin liên quan

Cuộc thi "Tôi yêu thành phố của tôi": "Bánh mì Sài Gòn đặc ruột thơm bơ"

Cuộc thi "Tôi yêu thành phố của tôi": "Bánh mì Sài Gòn đặc ruột thơm bơ"

(NLĐO) - Nhà tôi ai đi thành phố cũng đều mua bánh mì bán ở Bến xe Miền Đông về làm quà. Má tôi thích lắm vì có quà quý biếu hàng xóm.

Cuộc thi “Tôi yêu thành phố của tôi”: Thành phố nuôi tôi lớn bằng nghĩa tình

(NLĐO) - Mai này, TPHCM có thể cao hơn, rộng hơn, hiện đại hơn nhưng mong điều còn lại sâu nhất vẫn là lòng người: hào sảng, nhân hậu, chân tình, trọng nghĩa.

Cuộc thi “Tôi yêu thành phố của tôi”: Tình trong cốt cách, nghĩa ở chính sách

(NLĐO) - Nghĩa tình như một viên ngọc quý, soi sáng lòng dân tứ xứ về ở đất này, rồi chính họ tiếp tục mài để viên ngọc sáng thêm chữ nhân, đậm thêm chữ nghĩa.

TPHCM 50 năm thành phố mang tên Bác xe buýt điện metro 1
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo