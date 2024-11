Cuộc thi vẽ Graffiti lần đầu tiên tại Việt Nam

Lễ hội nghệ thuật đường phố lần 2 trở lại

Saigon Urban Street Fest by artLIVE - Lễ hội nghệ thuật đường phố thường niên sẽ chính thức quay trở lại vào tháng 12 này (6,7 và 8-12) tại Bưu Điện Trung tâm Sài Gòn với chủ đề "Be Love Be Free". Lễ hội mang đến một không gian nghệ thuật đường phố đầy phóng khoáng và sáng tạo. Chủ đề khuyến khích giới trẻ thể hiện cá tính độc đáo của mình, tự do bứt phá mọi giới hạn từ suy tưởng đến hành động.

Với "Be Love Be Free", sự kiện tạo ra một sân chơi không chỉ dành cho những nghệ sĩ đường phố mà còn là nơi gặp gỡ của tất cả những ai yêu thích sự tự do và đam mê nghệ thuật.

Đây chính là thông điệp mạnh mẽ của sự kiện: hãy yêu thương, hãy tự do, và hãy sống hết mình trong từng khoảnh khắc.

Saigon Urban Street Fest 2024 - tham gia miễn phí với nhiều hoạt động sôi nổi như việc thưởng thức các món ăn và đồ uống miễn phí từ các thương hiệu nổi tiếng, đồng thời tham gia vào các hoạt động trải nghiệm nghệ thuật. Không gian nhạc sống, nhảy và xiếc với sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng.

Đặc biệt, khu Graffiti Zone: Khu vực diễn ra vòng chung kết cuộc thi artLIVE Graffiti Championship và trưng bày các tác phẩm dự thi ấn tượng.

artLIVE Championship 2024 mang đến cho công chúng những màn trình diễn nghệ thuật độc đáo, chuyên nghiệp, mới mẻ dành cho các bạn trẻ yêu thích nghệ thuật đường phố qua hai cuộc thi mang tên artLIVE Graffiti Championship (AGC) và artLIVE Breaking Championship (ABC).

Nhiều hoạt động sôi nổi tại lễ hội

Ban giám khảo của cuộc thi artLIVE Graffiti Championship 2024 gồm: nghệ sĩ Huỳnh Khang (KD), là một trong những nghệ sĩ graffiti đầu tiên của Việt Nam. Ngoài graffiti, Huỳnh Khang còn là một Lego creator. Anh chính là đại diện đầu tiên của Việt Nam tham gia triển lãm sáng tạo Lego thường niên Masterpiece Gallery năm 2024 tại Billund, Đan Mạch.

Nghệ sĩ Khanh Nguyễn (Khanh Taurus): là một graffiti artist nổi tiếng trong cộng đồng hiphop Hà Nội. Không chỉ chinh phục cộng đồng hiphop bằng phong cách nghệ thuật độc đáo, anh còn ghi dấu ấn sâu đậm trong nền văn hóa graffiti Việt Nam.

Anh bắt đầu hành trình graffiti từ năm lớp 10 tại Nga, nơi khơi gợi nguồn cảm hứng sâu sắc với văn hóa đường phố trong anh. Từ những tác phẩm sống động trên tường phố đến những hình xăm tinh tế, anh đã khẳng định được vị thế bản thân trong lòng giới yêu nghệ thuật.

Là nơi cho giới trẻ thể hiện cá tính bản thân

Nhà báo Lý Đợi hiện còn là giám tuyển của nhiều triển lãm đặc sắc. Bằng khả năng cảm thụ nghệ thuật tinh tế, sự am hiểu sâu sắc về mỹ thuật cùng góc nhìn độc đáo, anh sẽ mang đến cho cuộc thi một góc nhìn chuyên môn và những đánh giá khách quan nhất.

artLIVE Breaking Championship - một trong hai cuộc thi thuộc khuôn khổ sự kiện thường niên Saigon Urban Street Fest by artLIVE - là sân chơi của những "chiến binh đường phố" thực thụ.

Đây là nơi để các b-boy và b-girl chuyên nghiệp thể hiện bản sắc, cá tính và những phong cách độc đáo của riêng mình. Hơn nữa, artLIVE Breaking Championship chính là cơ hội để người tham gia được gặp gỡ và giao lưu với những tên tuổi lớn trong bộ môn breaking dance.