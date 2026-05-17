Biển đảo

CUỘC THI VIẾT “CHỦ QUYỀN QUỐC GIA BẤT KHẢ XÂM PHẠM”: Canh gác bình yên trên đại ngàn

Bài và ảnh: TRÚC PHÙNG

Với dân làng Pă Pết, già làng Kpuih Nhé là tấm gương của phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn biên giới, xây dựng nông thôn mới

Giữ bình yên cho bản làng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân. Trong đó, vai trò của già làng, người có uy tín vô cùng quan trọng, được ví như những "cột mốc sống" giữa đại ngàn. Già làng Kpuih Nhé (làng Pă Pết, xã Bờ Ngoong, tỉnh Gia Lai) là minh chứng tiêu biểu, gương điển hình góp phần giữ vững "phên dậu" từ cơ sở.

Bám làng, gần dân

Làng Pă Pết có hơn 230 hộ dân, phần lớn là đồng bào dân tộc Jrai. Trước đây, do nằm ở vùng sâu, vùng xa, đời sống kinh tế khó khăn, nhận thức còn hạn chế nên một bộ phận người dân dễ bị lôi kéo, kích động bởi các tổ chức phản động lưu vong. Những luận điệu xuyên tạc, dụ dỗ bà con đến "miền đất hứa", không làm vẫn có ăn, hay các chiêu trò "tà đạo" đã len lỏi vào từng mái nhà, phá vỡ sự bình yên vốn có của bản làng, làm lung lay niềm tin của người dân.

Trước thực trạng ấy, già làng Kpuih Nhé đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà để chia sẻ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng người.

CUỘC THI VIẾT “CHỦ QUYỀN QUỐC GIA BẤT KHẢ XÂM PHẠM”: Canh gác bình yên trên đại ngàn - Ảnh 1.

Già làng Kpuih Nhé (bìa trái) trò chuyện cùng các thanh niên được vận động tham gia nghĩa vụ quân sự

Ông chọn cách bám làng, gần dân để trở thành "cái gốc" giữ bình yên cho buôn làng. Sự gần gũi, kính trọng người già, yêu thương trẻ nhỏ của Kpuih Nhé đã được bà con hết sức tin yêu. Chính nhờ điều đó mà công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước luôn được bà con đón nhận, phát huy hiệu quả công tác dân vận ở cơ sở.

Kpuih Nhé sinh năm 1978, từng tham gia dân quân tự vệ, làm công an viên. Đến nay, ông có hơn 20 năm giữ cương vị trưởng làng, được người dân gọi bằng cái tên "Già Nhé", dù tuổi đời còn khá trẻ. Ông chia sẻ: "Trước đây, trình độ văn hóa, nhận thức của người dân còn hạn chế. Nhiều người do nhẹ dạ, cả tin nên dễ bị các đối tượng lưu vong ở nước ngoài xúi giục, lừa phỉnh. Bản thân tôi đến từng nhà dân, trước là để thăm hỏi, trò chuyện, nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của bà con; sau là tuyên truyền, giải thích để bà con hiểu chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước".

Chính nhờ sự nhiệt tình, kiên trì, không ngại khó của Kpuih Nhé mà nhiều người lầm lỡ đã có cơ hội quay trở về, trở thành công dân tốt, cùng tham gia bảo vệ bản làng. Những người từng bị lôi kéo, xúi giục nay đã nhận ra sai lầm, chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế gia đình.

Khéo léo, kiên trì

Không chỉ ra chiến trận mới là chiến sĩ, không phải cuộc chiến nào cũng cần súng đạn. Bảo vệ chủ quyền quốc gia không chỉ là bảo vệ đường biên, cột mốc nơi biên giới hay chủ quyền trên biển, mà còn là giữ vững an ninh, trật tự ở từng thôn làng. Tại làng Pă Pết, cuộc đấu tranh âm thầm ấy không có vũ khí nhưng đầy quyết liệt và bền bỉ mỗi ngày.

Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, già làng Kpuih Nhé đóng vai trò quan trọng trong công tác nắm bắt tình hình, vận động, giáo dục quần chúng; tuyên truyền phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động, thù địch; cảm hóa người lầm lỗi; đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Công tác dân vận đòi hỏi sự khéo léo, kiên trì.

CUỘC THI VIẾT “CHỦ QUYỀN QUỐC GIA BẤT KHẢ XÂM PHẠM”: Canh gác bình yên trên đại ngàn - Ảnh 2.

Già làng Kpuih Nhé đến tận nhà vận động ông Rơ Lan Hin không nghe theo lời xúi giục của đối tượng xấu

Ông Rah Lan Hring, ngụ làng Pă Pết, từng nhiều lần nghe theo lời xúi giục của FULRO lưu vong ở nước ngoài và hoạt động đạo trá hình Hlung HLâu. Sau khi được già làng Kpuih Nhé vận động, tuyên truyền, ông nhận ra cái sai của mình. "Bây giờ gia đình tôi theo đạo Tin lành, luôn chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương"- ông Rah Lan Hrin nói.

Không dừng lại ở đó, già Kpuih Nhé còn tích cực tuyên truyền pháp luật, vận động thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ; góp phần hình thành lớp thanh niên vững vàng về tư tưởng, giàu bản lĩnh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Học hết THPT, anh Nguyễn Văn Cường, ngụ làng Pă Pết, ở nhà phụ giúp gia đình làm nông. Được sự vận động của già làng Kpuih Nhé, anh Cường tham gia lực lượng dân quân xã. "Từ khi tham gia dân quân tự vệ, tôi nhận thức đây vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân. Nhiều thanh niên trong làng cũng ý thức hơn trong việc tham gia các phong trào tại địa phương, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự, giữ gìn bình yên cho buôn làng" - anh Cường chia sẻ.

"Cái bụng no thì cái đầu mới sáng"

Già Nhé nói như vậy khi trao đổi về công việc "vác tù và" của người đứng đầu làng Pă Pết. Ông bảo: Khi đời sống được cải thiện, kinh tế phát triển, người dân mới yên tâm gắn bó với buôn làng, không còn bị tác động bởi những kẻ xấu.

Đó cũng là cơ sở mà từ nhiều năm nay, Già Nhé rất tích cực trong việc hướng dẫn bà con làm kinh tế gia đình. Ông đến từng nhà vận động người dân chuyển đổi mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện khí hậu, tận dụng đất đai để tăng thu nhập. Từ trồng cà phê, cây ăn quả đến chăn nuôi dê, bò; trồng ngô sinh khối ủ chua làm thức ăn cho gia súc... nhiều mô hình hiệu quả đã được bà con nhân rộng.

CUỘC THI VIẾT “CHỦ QUYỀN QUỐC GIA BẤT KHẢ XÂM PHẠM”: Canh gác bình yên trên đại ngàn - Ảnh 3.

Già làng Kpuih Nhé hướng dẫn ông Rơ Lan Hin trồng trọt, làm kinh tế gia đình

Ông Rơ Lan Hin, ngụ làng Pă Pết, nhớ lại năm 2019, do thiếu hiểu biết nên ông đã tin và nghe theo lời xúi giục của các đối tượng lưu vong. Năm 2022, sau khi được già làng Kpuih Nhé và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động trở về, ông chú tâm làm ăn để lo cho gia đình. "Nhờ Già Nhé chỉ đường, hỗ trợ của địa phương, tôi đã trồng được gần 1 ha cà phê, chăn nuôi dê, bò, bước đầu có thu nhập ổn định" - ông Rơ Lan Hin nói.

Với dân làng Pă Pết, già làng Kpuih Nhé là tấm gương của phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn biên giới, xây dựng nông thôn mới. Trong trách nhiệm của mình, già làng Kpuih Nhé còn làm tốt công tác hòa giải các mâu thuẫn trong bản làng như tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình, hàng xóm; vận động xóa bỏ các hủ tục lạc hậu như "ma lai", "thuốc thư", tổ chức "đám, tiệc" kéo dài gây lãng phí, tốn kém. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức pháp luật của người dân, củng cố niềm tin vào chính quyền địa phương; giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống mới, nông thôn mới.

Giữ vững chủ quyền quốc gia không phải là điều gì xa vời mà bắt đầu từ việc giữ bình yên cho từng mái nhà, từng buôn làng, vun đắp niềm tin của người dân với Đảng, Nhà nước. Già làng Kpuih Nhé chính là "cột mốc sống" đang từng ngày góp phần xây dựng, bảo vệ và khẳng định chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm. 

"Cầu nối" giữa Đảng với nhân dân

Ông Rah Lan Thoa - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND xã Bờ Ngoong - cho biết làng Pă Pết từng là địa bàn rất phức tạp về an ninh, tôn giáo. Trong số 23 đối tượng FULRO trên địa bàn xã thì riêng làng Pă Pết có tới 21 đối tượng. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền gần gũi, hiệu quả, ông Kpuih Nhé đã tích cực vận động, quản lý các đối tượng này. Nhờ đó, thời gian qua, không xuất hiện biểu hiện tái hoạt động, dù các đối tượng bên ngoài liên tục tìm cách chống phá, tuyên truyền xâm nhập địa bàn. Tình hình an ninh tôn giáo cơ bản được giữ vững.

"Từ một địa bàn phức tạp, làng Pă Pết hôm nay đã ổn định, đời sống người dân ngày càng nâng cao, an ninh trật tự được giữ vững. Kết quả ấy có đóng góp không nhỏ của già làng Kpuih Nhé - người vừa là Bí thư Chi bộ, thôn trưởng, già làng uy tín, vừa là "cầu nối" giữa Đảng với nhân dân" - ông Rah Lan Thoa nhận xét.


