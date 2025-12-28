CUỘC THI VIẾT “CHỦ QUYỀN QUỐC GIA BẤT KHẢ XÂM PHẠM”: Chuyện về những "người cha Biên phòng"

Trong căn nhà hướng ra phía biển, bà Nguyễn Thị Đầy (thôn Đông An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn) không giấu được xúc động khi nhắc đến cháu gái Phan Thị Thu Thảo, nói về nghĩa tình của bộ đội biên phòng dành cho gia đình bà.

Mở cánh cổng cuộc đời

Bà Đầy cho biết cả đời này bà mang ơn bộ đội biên phòng. Các anh như những người cha, người thầy, dìu dắt cháu Thảo đến ngày trưởng thành. Bà chia sẻ: "Thảo có được như ngày hôm nay là nhờ công nuôi dưỡng, dạy bảo của các chú bộ đội ở Đồn Biên phòng Lý Sơn. Ở đó, các chiến sĩ luôn bên cạnh, giúp đỡ cho cháu đến trường học tập".

Thảo là một trong những học sinh mồ côi ở đảo tiền tiêu, được nhận làm con nuôi của Đồn Biên phòng Lý Sơn. Gần 10 năm qua, em lớn lên trong sự bảo bọc, sẻ chia của những người lính Biên phòng. Tình yêu thương ấy đã giúp em vượt qua nhiều khó khăn, nghịch cảnh.

Các em học sinh được chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Sơn nhận đỡ đầu trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”

"Con ở và ăn cơm tại Đồn Biên phòng từ lúc còn học tiểu học, đến nay đã tốt nghiệp THPT. Con biết ơn các chú đã giúp đỡ con trong việc học tập, ăn uống và đi lại. Các chú đã thắp sáng ước mơ, giúp con mở cánh cổng cuộc đời" - Thảo bày tỏ.

Còn em Nguyễn Thị Mỹ Tiên (học sinh lớp 10, Trường THPT Lý Sơn) có hoàn cảnh khó khăn do cha mất sớm vì tai nạn trên biển, mẹ buôn bán nhỏ ở chợ nuôi 4 chị em. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Sơn đã nhận đỡ đầu, kèm cặp em học tập nhiều năm qua. Khi xe đạp hỏng hoặc thiếu thốn sách vở cần thiết, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cùng nhau quyên góp, mua tặng em xe mới, hỗ trợ việc học hành. Nhờ sự tận tình chỉ bảo, thành tích học tập của Tiên luôn đạt khá, giỏi.

"Sau mỗi buổi học, con về ăn cơm cùng các chú trong đồn, còn được kèm học bài. Đồn Biên phòng Lý Sơn đã trở thành ngôi nhà thứ hai của con, còn các cán bộ, chiến sĩ ở đây như những người cha, người chú" - Mỹ Tiên bộc bạch.

Có nhiều em đã và đang trưởng thành như thế nhờ mô hình, chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng" tại Lý Sơn.

Mệnh lệnh từ trái tim

Theo đại úy Mai Văn Tuấn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Lý Sơn, do đặc thù biển đảo, người dân nơi đây sống bằng nghề đánh bắt, thường xuyên vươn khơi tại ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa nên phải đối mặt với nhiều thiên tai, khó tránh khỏi mất mát. Không ít em nhỏ sớm mất cha, tuổi thơ chồng chất lo toan, vất vả.

Từ năm 2016 đến nay, Đồn Biên phòng Lý Sơn đã nhận đỡ đầu 12 lượt học sinh, hỗ trợ thường xuyên cho đến khi các em hoàn thành bậc THPT thông qua chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng". Hằng tháng, cán bộ Biên phòng đến tận trường, tận nhà thăm hỏi, trao học bổng, hỗ trợ mỗi em 500.000 đồng/tháng để động viên tinh thần, trở thành những "người cha Biên phòng" của các em nhỏ nơi đảo xa.

Đồn Biên phòng Lý Sơn còn đồng hành chăm lo trẻ em, người dân nghèo ở Lý Sơn

"Số tiền tuy không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và sự chung tay của cán bộ, chiến sĩ cùng các tổ chức, cá nhân hảo tâm. Hằng năm, đơn vị còn chủ động kết nối thêm nhiều nguồn lực xã hội để hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học, kịp thời tiếp sức cho các em nuôi dưỡng ước mơ" - đại úy Tuấn nói.

Cùng với việc triển khai hiệu quả chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng", Đồn Biên phòng Lý Sơn còn thực hiện nhiều mô hình, chương trình thiết thực do Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi phát động, như dựng, sửa nhà cho người dân bị hư hỏng do thiên tai. Đặc biệt, trong các đợt mưa bão lớn, Đồn Biên phòng Lý Sơn huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, tính mạng cho nhân dân.

Song song đó là nhiều hoạt động an sinh xã hội được duy trì thường xuyên, có sức lan tỏa mạnh mẽ, như "Xuân Biên phòng ấm lòng dân đảo", "Hãy làm sạch biển", "Thứ bảy tình nguyện", "Chủ nhật xanh"… Hàng nghìn suất quà, bánh chưng, nhu yếu phẩm được trao tận tay các hộ nghèo, học sinh khó khăn, góp phần chia sẻ gánh nặng mưu sinh, tiếp thêm niềm tin để người dân ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, khẳng định lực lượng Biên phòng Lý Sơn không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biển đảo, phòng chống tội phạm, cứu hộ, cứu nạn mà còn luôn đồng hành, sẻ chia khó khăn với nhân dân khi thiên tai.

"Việc nhận đỡ đầu, giúp đỡ học sinh khó khăn là hoạt động hết sức ý nghĩa, mang đậm tính nhân văn. Sự tận tụy của các anh xuất phát từ mệnh lệnh trái tim người lính, tinh thần vì dân phục vụ. Trong mọi hoàn cảnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ luôn được phát huy" - ông Huy chia sẻ.

Giúp các em trở thành người có ích Đại tá Lê Quốc Việt, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, cho biết sau 10 năm triển khai chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng", Đồn Biên phòng Lý Sơn góp phần cùng lực lượng Biên phòng của tỉnh Quảng Ngãi chắp cánh cho hàng trăm học sinh nghèo vượt khó khắp các vùng biên giới, hải đảo của tỉnh. "Điều lớn lao nhất chương trình mang lại là giúp các em có thêm động lực phấn đấu, thực hiện ước mơ, trở thành người có ích cho xã hội và địa phương" - đại tá Lê Quốc Việt nhấn mạnh.



