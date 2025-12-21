HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Biển đảo

CUỘC THI VIẾT “CHỦ QUYỀN QUỐC GIA BẤT KHẢ XÂM PHẠM”: Đổi thay giữa đại ngàn

LỆ QUYÊN

Không chỉ chắc tay súng, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk còn là điểm tựa bình yên của người dân vùng biên giới trong phát triển kinh tế

Xã Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk từng được ví như một "tiểu sa mạc" giữa đại ngàn Tây Nguyên. Nắng gió khắc nghiệt, đất đai khô cằn, thiếu nước sản xuất khiến cuộc sống của người dân nơi đây quanh năm đối mặt với cái nghèo. Nhiều gia đình chỉ trông chờ vào lúa rẫy và hoa màu, bữa đói bữa no là chuyện thường ngày.

Xóa "điểm trắng" sinh kế

Bước ngoặt đến vào năm 2020, khi hệ thống kênh mương dẫn nước được đầu tư, dòng nước mát lần đầu tiên chảy về vùng biên cằn cỗi. Nhận thấy đây là "cơ hội vàng" để thay đổi sinh kế cho bà con, những người lính biên phòng đóng quân trên địa bàn xã Ia Lốp đã quyết tâm đưa cây lúa nước về vùng đất khắc nghiệt này.

Thiếu tá Nguyễn Phi Lành, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ea H'leo (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk), cho biết trước đây, bà con chỉ quen trồng lúa khô và hoa màu nên khi chuyển sang lúa nước, ai cũng bỡ ngỡ. Trước thực tế đó, các tổ công tác của Đồn Biên phòng Ea H'leo được thành lập, phối hợp cùng địa phương xuống tận ruộng hướng dẫn kỹ thuật canh tác cho bà con. Từ khâu làm đất, gieo mạ, dẫn nước đến chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh… đều có bóng dáng người lính biên phòng. Không chỉ hỗ trợ kỹ thuật, Đồn Biên phòng Ea H'leo còn kết nối các hợp tác xã lúa nước trong tỉnh để nghiên cứu giống lúa, quy trình sản xuất phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu đặc thù của Ia Lốp.

Đổi thay giữa đại ngàn - Ảnh 1.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ, hướng dẫn người dân trồng lúa nước. Ảnh: NGỌC LÂN

Những ngày nước về, bộ đội cùng dân lội bùn be bờ, dẫn nước, gieo mạ, chăm lúa trổ đồng. Đến ngày gặt, niềm vui hiện rõ trên gương mặt người dân khi những bông lúa trĩu hạt phủ xanh cánh đồng. Chỉ sau hơn một năm, hơn 1.000 ha đất khô cằn đã được hồi sinh bằng những ruộng lúa nước thẳng cánh cò bay. Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ea H'leo khoe: "Giờ thì người dân đã quen làm lúa nước. Bà con dần làm chủ kỹ thuật canh tác, chủ động cải tạo đất, điều tiết nước, giúp lúa sinh trưởng tốt, năng suất cao. Đến nay, lúa nước đã trở thành trụ cột kinh tế của Ia Lốp, tạo sức bật mới cho vùng biên từng được xem là "điểm trắng" về sinh kế".

Song song với mô hình phát triển cây lúa nước, Đồn Biên phòng Ea H'leo còn chung tay hỗ trợ bò giống, mở thêm hướng sinh kế bền vững cho người dân vùng biên Ia Lốp.

Giúp dân thoát nghèo bền vững

Ea Bung từng là xã nghèo khó bậc nhất của tỉnh Đắk Lắk khi tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo ở nhiều thôn lên tới 60%-70%. Thiếu vốn, thiếu kiến thức sản xuất, cái nghèo cứ đeo bám, nhiều gia đình loay hoay tìm kế sinh nhai.

Giữa muôn vàn khó khăn ấy, sự vào cuộc kiên trì của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Đắk Ruê đã thắp lên hy vọng mới. Những mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế từng bước được triển khai - từ chăn nuôi, trồng trọt đến nuôi trồng thủy sản.

Gia đình anh Nguyễn Văn Đức (thôn 10, xã Ea Bung) là một trong những hộ được tiếp thêm niềm tin từ mô hình nuôi cá nước ngọt. Được sự hỗ trợ, hướng dẫn của cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Đắk Ruê, gia đình anh mạnh dạn thả lứa cá đầu tiên với khoảng 1.000 con giống. Trong đó, bộ đội hỗ trợ một nửa con giống và thức ăn. Thời gian đầu, bộ đội thay nhau xuống ao, hướng dẫn từ chế biến thức ăn, cách cho ăn, nhận biết bệnh thường gặp ở cá đến xử lý nước. Nhờ vậy, cá lớn nhanh, cho thu nhập ổn định. "Có bộ đội hướng dẫn nên tôi rất yên tâm làm. Cá lớn nhanh, ít bệnh, bán ra được giá, nhờ vậy, gia đình thoát cảnh thiếu trước hụt sau" - anh Đức chia sẻ.

Đổi thay giữa đại ngàn - Ảnh 2.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tặng bò để bà con phát triển kinh tế. Ảnh: NGỌC LÂN

Còn ở thôn 8, xã Ia Rvê, trang trại xoài hữu cơ gần 3 ha của ông Trần Thanh Quân là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết quân - dân. Trên mảnh đất sỏi đá cằn cỗi ngày nào, trang trại xoài gần 3 ha của ông Trần Thanh Quân nay xanh mướt, trĩu quả. Thành quả ấy có sự đồng hành bền bỉ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 737 (Quân khu 5).

Từ những ngày đầu, gia đình ông Quân được hỗ trợ 500 cây xoài giống. Trong quá trình canh tác, cán bộ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 737 thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ phòng trừ sâu bệnh, định hướng sản xuất. Nhờ vậy, vườn xoài sinh trưởng tốt, cho năng suất cao, mở ra hướng đi bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái vùng biên.

Theo đại tá Nguyễn Thế Thái, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 737, thời gian qua, đơn vị đã triển khai nhiều chương trình giúp người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gắn với nhiệm vụ quốc phòng. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo được đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện bài bản. Đến nay, nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả rõ rệt, giúp nhiều hộ dân vươn lên, thoát nghèo.

Giữa đại ngàn Tây Nguyên, những cánh đồng lúa nước xanh mướt, ao cá đầy ắp, vườn cây trĩu quả hôm nay không chỉ là thành quả của lao động mà còn là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết quân - dân. 

Ông Ya Toan Ênuôi, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk, cho biết giai đoạn 2019-2025, chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã giúp hơn 400 hộ dân thoát nghèo. Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân vùng biên giới được nâng lên, tinh thần đoàn kết quân - dân lan tỏa mạnh mẽ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế - xã hội.


