CUỘC THI VIẾT “CHỦ QUYỀN QUỐC GIA BẤT KHẢ XÂM PHẠM”: Gương sáng Hải đội 102

Trong khu vực cảng của Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, giữa tiếng động cơ rền vang và mùi dầu máy, dễ dàng nhận ra dáng người cao to, nhanh nhẹn, ánh mắt sáng, nụ cười luôn rạng rỡ của đại úy Hà Văn Đức, Phó Hải đội trưởng kỹ thuật.

Nhiều sáng kiến tâm huyết

Sinh ra và lớn lên tại xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An - vùng quê ven biển giàu truyền thống hiếu học và cách mạng, Hà Văn Đức khát khao được phục vụ trong quân ngũ. Con đường học tập của anh là nỗ lực bền bỉ. Tốt nghiệp loại giỏi Học viện Kỹ thuật Quân sự năm 2017, chuyên ngành máy tàu, anh được phân công về Hải đội 102.

Từ những ngày đầu đảm nhiệm vị trí trưởng ngành cơ điện trên tàu CSB 1011 rồi tàu CSB 2006, Hà Văn Đức nhanh chóng khẳng định năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm.

Từng "nhịp thở" của con tàu đã thôi thúc Hà Văn Đức tìm tòi, nghiên cứu. Không dừng ở việc vận hành, anh luôn trăn trở: vì sao thiết bị này hay hỏng? Vì sao hệ thống kia mất ổn định? Làm thế nào để tối ưu hóa khả năng làm việc của máy móc? Những câu hỏi đó đã đưa anh đến với con đường nghiên cứu khoa học - một hướng đi đầy khó khăn nhưng anh luôn theo đuổi bằng niềm đam mê của người kỹ sư trẻ.

Đại úy Hà Văn Đức - Phó Hải đội trưởng kỹ thuật Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1

Những năm qua, anh là tác giả của nhiều công trình khoa học có giá trị thực tiễn cao, được công bố tại các hội nghị và tạp chí chuyên ngành uy tín, như: "Xác định công suất kéo tàu TT-400 bằng lý thuyết và thực nghiệm" (2017); "Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp nhiên liệu diesel/hydro đến tính năng kỹ thuật và NOx của động cơ diesel" (2022); "Tính toán trao đổi nhiệt và tổn thất áp suất trong sinh hàn dạng tấm" (2024); bài báo "Nghiên cứu xác định tính năng kỹ thuật và phát thải của động cơ xăng khi sử dụng nhiên liệu kép amoniac - xăng", công bố năm 2025. Mỗi nghiên cứu không chỉ mang lại giá trị lý luận mà còn có khả năng ứng dụng vào thực tế kỹ thuật tàu thuyền.

Song song với nghiên cứu khoa học, Hà Văn Đức còn có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật xuất phát từ chính yêu cầu thực tiễn, như: thiết kế thiết bị hiển thị - cảnh báo độ nghiêng dọc và ngang tàu; thiết bị vệ sinh buồng đốt động cơ bằng công nghệ khí hydro; hệ thống thử kín sinh hàn và ứng dụng sóng siêu âm để vệ sinh sinh hàn dạng ống; thiết kế bộ dụng cụ đột đệm cao su; nghiên cứu loại bỏ hiện tượng "búa" (thủy kích) chất lỏng trong đường ống trên tàu cảnh sát biển; robot vệ sinh, cạo hà thân vỏ tàu; thiết bị đục lỗ, gắn quân hàm…. Mỗi sáng kiến là một tâm huyết, nỗ lực của người sĩ quan trẻ luôn trăn trở với câu hỏi: "Làm thế nào để thiết bị hoạt động hiệu quả hơn, an toàn hơn, tiết kiệm hơn?".

Người chỉ huy mẫu mực

Không chỉ giỏi chuyên môn, Hà Văn Đức còn là người chỉ huy mẫu mực. Anh trực tiếp cùng bộ đội kiểm tra, xử lý các sự cố kỹ thuật phức tạp; vừa làm vừa truyền đạt kinh nghiệm cho cán bộ trẻ. Những buổi hướng dẫn nhận biết tín hiệu bất thường và xử lý sự cố trên biển của anh giúp chiến sĩ mới tự tin hơn khi bước vào buồng máy.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102 nhận xét đại úy Đức là người chỉ huy có chuyên môn sâu, trách nhiệm cao, sống chân thành và luôn tạo động lực cho tập thể. Mỗi lần tàu gặp sự cố về máy móc, trang bị kỹ thuật hoặc những khó khăn chuyên môn, anh luôn có mặt kịp thời, cùng đồng đội tìm cách khắc phục, tháo gỡ.

Đại úy Hà Văn Đức hướng dẫn đồng đội thao tác kỹ thuật vũ khí, trang thiết bị chuyên ngành

Ngoài giờ làm việc, vị phó hải đội trưởng kỹ thuật Hải đội 102 luôn hòa đồng, gần gũi, luôn biết lắng nghe và chia sẻ với đồng đội. Anh chia sẻ: "Công việc kỹ thuật có vất vả, áp lực đến đâu, chỉ cần anh em đoàn kết, hỗ trợ nhau thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua".

Thượng tá Trần Đình Huy, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, đánh giá đại úy Hà Văn Đức là một cán bộ kỹ thuật có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn tốt, luôn tâm huyết, tận tụy với công tác kỹ thuật. "Đồng chí Đức rất ham học hỏi, cầu tiến. Các đề tài, sáng kiến do đồng chí thực hiện có tính ứng dụng thực tiễn cao, góp phần nâng cao chất lượng bảo đảm công tác kỹ thuật tại đơn vị" - thượng tá Huy nói.

Với tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn vững vàng và cống hiến bền bỉ, đại úy Hà Văn Đức đã được tuyên dương bằng nhiều phần thưởng cao quý: 3 danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến (2013, 2014, 2016); 4 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2015, 2017, 2022, 2024); Bằng khen của Trường Sĩ quan Lục quân 1 và Bằng khen của Bộ Quốc phòng. Đó là sự ghi nhận xứng đáng cho tinh thần cống hiến của người kỹ sư trẻ, đồng thời cũng là động lực để anh tiếp tục phấn đấu, sáng tạo, góp phần giữ cho những con tàu Cảnh sát biển luôn vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió.

Giờ đây, khi đảm nhiệm cương vị Phó Hải đội trưởng Kỹ thuật Hải đội 102, đại úy Hà Văn Đức càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình. Anh tiếp tục trăn trở, nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới, chủ động bồi dưỡng đội ngũ kế cận, góp phần xây dựng Hải đội 102 ngày càng vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".

Giữa hơi thở mặn mòi của biển cả, giữa tiếng động cơ sẵn sàng cơ động của những con tàu ngày đêm canh giữ bình yên Tổ quốc, hình ảnh người kỹ sư trẻ Hà Văn Đức vẫn bền bỉ, lặng thầm bên những "trái tim thép".

Đại úy Hà Văn Đức chia sẻ: "Buồng máy chính là "trái tim" của con tàu. Chỉ khi "trái tim" ấy vận hành mạnh mẽ, nhịp nhàng thì con tàu mới vững vàng trước sóng gió và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao".



